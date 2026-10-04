Dünya ordularının güç sıralaması açıklandı! Türkiye küresel devleri geride bırakarak listeye damga vurdu

Sıralamada Türkiye’nin aktif askeri personel sayısı 355 bin olarak gösterildi. Bu rakamla Türkiye 13’üncü sırada yer alırken hemen önünde 374 bin askerle Brezilya, arkasında ise 301 bin askerle Meksika bulunuyor. Listenin ilk 10 sırasında Çin, Hindistan, ABD, Kuzey Kore, Rusya, Ukrayna, Pakistan, İran, Güney Kore ve Vietnam yer aldı. Çin’in aktif asker sayısı 2 milyonun üzerine çıkarken Hindistan 1 milyon 500 bin, ABD 1 milyon 340 bin, Kuzey Kore 1 milyon 280 bin ve Rusya 1 milyon 260 bin personelle sıralandı. Verilen sıralamaya göre ülkelerin aktif asker sayıları şöyle: