Dünya ordularının güç sıralaması açıklandı! Türkiye küresel devleri geride bırakarak listeye damga vurdu
Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nün (IISS) yayımladığı güncel verilere göre, dünya genelinde aktif görevde bulunan asker sayılarına ilişkin yeni sıralama kamuoyuyla paylaşıldı. 2 milyonun üzerindeki askeriyle Çin'in zirvede yer aldığı listede, Türkiye 355 bin aktif personeliyle dünyada 13'üncü sırada kendine yer buldu. İlk 15 içerisinde yer alan Türkiye, güçlü askeri personel kapasitesiyle küresel dengelerdeki stratejik ağırlığını bir kez daha kanıtladı.