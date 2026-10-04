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Dünya ordularının güç sıralaması açıklandı! Türkiye küresel devleri geride bırakarak listeye damga vurdu

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Dünya ordularının güç sıralaması açıklandı! Türkiye küresel devleri geride bırakarak listeye damga vurdu

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nün (IISS) yayımladığı güncel verilere göre, dünya genelinde aktif görevde bulunan asker sayılarına ilişkin yeni sıralama kamuoyuyla paylaşıldı. 2 milyonun üzerindeki askeriyle Çin'in zirvede yer aldığı listede, Türkiye 355 bin aktif personeliyle dünyada 13'üncü sırada kendine yer buldu. İlk 15 içerisinde yer alan Türkiye, güçlü askeri personel kapasitesiyle küresel dengelerdeki stratejik ağırlığını bir kez daha kanıtladı.

#1
Foto - Dünya ordularının güç sıralaması açıklandı! Türkiye küresel devleri geride bırakarak listeye damga vurdu

Dünya genelinde aktif görevde bulunan asker sayılarına ilişkin sıralamada Türkiye 355 bin personelle 13’üncü sırada yer aldı. Listenin zirvesinde ise 2 milyon 35 bin aktif askerle Çin bulunuyor. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nün (IISS) askeri personel verileri ülkelerin aktif görevdeki asker sayılarını ortaya koydu. Paylaşılan sıralamada milyonlarca aktif askere sahip ülkeler ilk sıralarda yer alırken Türkiye de ilk 15 içerisinde kendisine yer buldu.

#2
Foto - Dünya ordularının güç sıralaması açıklandı! Türkiye küresel devleri geride bırakarak listeye damga vurdu

Sıralamada Türkiye’nin aktif askeri personel sayısı 355 bin olarak gösterildi. Bu rakamla Türkiye 13’üncü sırada yer alırken hemen önünde 374 bin askerle Brezilya, arkasında ise 301 bin askerle Meksika bulunuyor. Listenin ilk 10 sırasında Çin, Hindistan, ABD, Kuzey Kore, Rusya, Ukrayna, Pakistan, İran, Güney Kore ve Vietnam yer aldı. Çin’in aktif asker sayısı 2 milyonun üzerine çıkarken Hindistan 1 milyon 500 bin, ABD 1 milyon 340 bin, Kuzey Kore 1 milyon 280 bin ve Rusya 1 milyon 260 bin personelle sıralandı. Verilen sıralamaya göre ülkelerin aktif asker sayıları şöyle:

#3
Foto - Dünya ordularının güç sıralaması açıklandı! Türkiye küresel devleri geride bırakarak listeye damga vurdu

1. Çin — 2 milyon 35 bin

#4
Foto - Dünya ordularının güç sıralaması açıklandı! Türkiye küresel devleri geride bırakarak listeye damga vurdu

2. Hindistan — 1 milyon 500 bin

#5
Foto - Dünya ordularının güç sıralaması açıklandı! Türkiye küresel devleri geride bırakarak listeye damga vurdu

3. ABD — 1 milyon 340 bin

#6
Foto - Dünya ordularının güç sıralaması açıklandı! Türkiye küresel devleri geride bırakarak listeye damga vurdu

4. Kuzey Kore — 1 milyon 280 bin

#7
Foto - Dünya ordularının güç sıralaması açıklandı! Türkiye küresel devleri geride bırakarak listeye damga vurdu

5. Rusya — 1 milyon 260 bin

#8
Foto - Dünya ordularının güç sıralaması açıklandı! Türkiye küresel devleri geride bırakarak listeye damga vurdu

6. Ukrayna — 677 bin

#9
Foto - Dünya ordularının güç sıralaması açıklandı! Türkiye küresel devleri geride bırakarak listeye damga vurdu

7. Pakistan — 660 bin

#10
Foto - Dünya ordularının güç sıralaması açıklandı! Türkiye küresel devleri geride bırakarak listeye damga vurdu

8. İran — 610 bin

#11
Foto - Dünya ordularının güç sıralaması açıklandı! Türkiye küresel devleri geride bırakarak listeye damga vurdu

9. Güney Kore — 450 bin

#12
Foto - Dünya ordularının güç sıralaması açıklandı! Türkiye küresel devleri geride bırakarak listeye damga vurdu

10. Vietnam — 450 bin

#13
Foto - Dünya ordularının güç sıralaması açıklandı! Türkiye küresel devleri geride bırakarak listeye damga vurdu

11. Mısır — 438 bin

#14
Foto - Dünya ordularının güç sıralaması açıklandı! Türkiye küresel devleri geride bırakarak listeye damga vurdu

12. Brezilya — 374 bin

#15
Foto - Dünya ordularının güç sıralaması açıklandı! Türkiye küresel devleri geride bırakarak listeye damga vurdu

13. Türkiye — 355 bin

#16
Foto - Dünya ordularının güç sıralaması açıklandı! Türkiye küresel devleri geride bırakarak listeye damga vurdu

14. Meksika — 301 bin

#17
Foto - Dünya ordularının güç sıralaması açıklandı! Türkiye küresel devleri geride bırakarak listeye damga vurdu

15. Suudi Arabistan — 257 bin

#18
Foto - Dünya ordularının güç sıralaması açıklandı! Türkiye küresel devleri geride bırakarak listeye damga vurdu

16. Japonya — 247 bin

#19
Foto - Dünya ordularının güç sıralaması açıklandı! Türkiye küresel devleri geride bırakarak listeye damga vurdu

17. Fransa — 204 bin

#20
Foto - Dünya ordularının güç sıralaması açıklandı! Türkiye küresel devleri geride bırakarak listeye damga vurdu

18. Almanya — 179 bin

#21
Foto - Dünya ordularının güç sıralaması açıklandı! Türkiye küresel devleri geride bırakarak listeye damga vurdu

19. Polonya — 173 bin

#22
Foto - Dünya ordularının güç sıralaması açıklandı! Türkiye küresel devleri geride bırakarak listeye damga vurdu

20. Afganistan — 172 bin

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