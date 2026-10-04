Emekliler için tarihi zafer! Emsal niteliğinde karar çıktı, o uygulama çöpe atıldı

Yargıtay bir emekli vatandaşın başvurusunda dikkat çeken bir karar aldı. Emeklilikte sadece SSK primlerinin dikkate alınmasını isteyen vatandaş davayı kazandı. Emekli vatandaş, 26 Haziran 2021 tarihinde yaşlılık aylığı tahsis talebinde bulundu. Ancak daha sonra Haziran 2022’de tekrar başvuru yaptı ve yalnızca SSK prim ödeme gün sayısı ile buna hak kazanabilecek durumda olduğunu belirtti, ancak SGK bu talebi reddetti.