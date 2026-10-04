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Emekliler için tarihi zafer! Emsal niteliğinde karar çıktı, o uygulama çöpe atıldı

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Emekliler için tarihi zafer! Emsal niteliğinde karar çıktı, o uygulama çöpe atıldı

Yüksek Mahkeme, farklı statülerde çalışmış olan bir emeklinin hizmetleri birleştirmeye zorlanamayacağına hükmederek milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. SSK prim gün sayısıyla emeklilik hakkını tek başına kazanan bir vatandaşın başvurusunu haklı bulan Yargıtay, SGK'nın temyiz talebini reddederek yerel mahkemenin kararını onadı. Bu karar sayesinde sigortalılar, yalnızca tek bir statüdeki prim şartlarını sağladıklarında diğer statüleri birleştirmek zorunda kalmayacak ve geçmiş alacaklarını faiziyle geri alabilecek.

#1
Foto - Emekliler için tarihi zafer! Emsal niteliğinde karar çıktı, o uygulama çöpe atıldı

Yargıtay bir emekli vatandaşın başvurusunda dikkat çeken bir karar aldı. Emeklilikte sadece SSK primlerinin dikkate alınmasını isteyen vatandaş davayı kazandı. Emekli vatandaş, 26 Haziran 2021 tarihinde yaşlılık aylığı tahsis talebinde bulundu. Ancak daha sonra Haziran 2022’de tekrar başvuru yaptı ve yalnızca SSK prim ödeme gün sayısı ile buna hak kazanabilecek durumda olduğunu belirtti, ancak SGK bu talebi reddetti.

#2
Foto - Emekliler için tarihi zafer! Emsal niteliğinde karar çıktı, o uygulama çöpe atıldı

Bunun üzerine emekli vatandaş konuyu yargıya taşıdı. SSK sigortalılığı statüsünden emeklilik bakımından 25 yıl sigortalılık süresi 51 yaş ve 5450 gün prim ödeme gün sayısına tabi olduğunu belirterek sadece bunun dikkate alınmasını istedi. Ayrıca mahrum kalınan aylıkların ödenmeleri gerektiği tarihten itibaren işleyecek faiziyle birlikte iadesine karar verilmesini istedi.

#3
Foto - Emekliler için tarihi zafer! Emsal niteliğinde karar çıktı, o uygulama çöpe atıldı

SGK ise yapılan işlemin yasal mevzuata uygun ve yerinde olduğunu belirterek, davanın reddini istedi. İstanbul Anadolu 21. İş Mahkemesi emekli vatandaşın başvurusunu görüşerek karara bağladı. 2023 yılında alınan kararla Haziran 2022’de yapılan başvurunun geçerli olduğunu, başvuruyu takip eden ay başı olan 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle emekli aylığı bağlanması gerektiği ve mahrum kalınan aylıkların faizi ile birlikte ödenmesi gerektiğine hükmetti.

#4
Foto - Emekliler için tarihi zafer! Emsal niteliğinde karar çıktı, o uygulama çöpe atıldı

İlk Derece Mahkemesi’nin kararının ardından dava SGK tarafından İstinaf’a taşındı. Mahkeme emekli vatandaşın hizmet birleştirmeye zorlanamayacağına hükmetti. Ancak İstinaf faiz başlangıç tarihini SGK mevzuatına yeniden düzenledi. Bunun üzerine SGK konuyu Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi İstinaf Mahkemesi’nin kararını onadı ve SGK’nin başvurusunu reddetti.

#5
Foto - Emekliler için tarihi zafer! Emsal niteliğinde karar çıktı, o uygulama çöpe atıldı

Emsal karar sonucunda şu kazanımlar ortaya çıktı: Hizmet Birleştirme Zorunluluğu Yoktur: Sigortalı, farklı statülerde (SSK ve Bağ-Kur) çalışmış olsa dahi, emeklilik şartlarını yalnızca tek bir statüdeki (4/a - SSK) prim günleriyle sağlıyorsa, diğer statüdeki (Bağ-Kur) hizmetlerini birleştirmeye zorlanamaz.

#6
Foto - Emekliler için tarihi zafer! Emsal niteliğinde karar çıktı, o uygulama çöpe atıldı

Aylık Başlangıcı ve Birikmiş Aylıklar: Davacıya 01.07.2022 tarihi itibarıyla 4/a kapsamındaki yaşlılık aylığı bağlanacak; ödenmeyen geçmiş aylıklar için SGK'nın 3 aylık işlem süresi dikkate alınarak belirlenen tarihlerden itibaren yasal faiz uygulanacak.

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