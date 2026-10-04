Emekliler için tarihi zafer! Emsal niteliğinde karar çıktı, o uygulama çöpe atıldı
Yüksek Mahkeme, farklı statülerde çalışmış olan bir emeklinin hizmetleri birleştirmeye zorlanamayacağına hükmederek milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. SSK prim gün sayısıyla emeklilik hakkını tek başına kazanan bir vatandaşın başvurusunu haklı bulan Yargıtay, SGK'nın temyiz talebini reddederek yerel mahkemenin kararını onadı. Bu karar sayesinde sigortalılar, yalnızca tek bir statüdeki prim şartlarını sağladıklarında diğer statüleri birleştirmek zorunda kalmayacak ve geçmiş alacaklarını faiziyle geri alabilecek.