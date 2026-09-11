Dünyayı sarsacak ortaklık! Türk savunma devi Japonya’yı arkasına alıp oyunu yeniden kuruyor
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye ve Japonya arasında savunma sanayiinde devrim niteliğinde bir iş birliği döneminin sinyalini verdi. Japonya'nın üstün teknoloji ve mühendislik birikimini, Türkiye'nin İHA/SİHA alanındaki devasa üretim kapasitesi ve saha tecrübesiyle buluşturan bu stratejik adım, küresel dengeleri kökünden sarsacak nitelikte. İstanbul'daki SAHA 2026 zirvesinde temelleri atılan bu dev ortaklık, iki ülkenin askeri alanda geleceğe mühür vuracak projeleri hayata geçireceğini gözler önüne serdi.