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Dünyayı sarsacak ortaklık! Türk savunma devi Japonya’yı arkasına alıp oyunu yeniden kuruyor

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Dünyayı sarsacak ortaklık! Türk savunma devi Japonya’yı arkasına alıp oyunu yeniden kuruyor

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye ve Japonya arasında savunma sanayiinde devrim niteliğinde bir iş birliği döneminin sinyalini verdi. Japonya'nın üstün teknoloji ve mühendislik birikimini, Türkiye'nin İHA/SİHA alanındaki devasa üretim kapasitesi ve saha tecrübesiyle buluşturan bu stratejik adım, küresel dengeleri kökünden sarsacak nitelikte. İstanbul'daki SAHA 2026 zirvesinde temelleri atılan bu dev ortaklık, iki ülkenin askeri alanda geleceğe mühür vuracak projeleri hayata geçireceğini gözler önüne serdi.

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Foto - Dünyayı sarsacak ortaklık! Türk savunma devi Japonya’yı arkasına alıp oyunu yeniden kuruyor

Güler, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Günü Resepsiyonu'na katıldı. İki ülke arasındaki askeri ilişkilerin ilerletilmesini son derece kıymetli bulduklarını ifade eden Güler, "Gerçekleştirdiğimiz askeri diyalog toplantıları, karşılıklı anlayışın geliştirilmesi, yeni işbirliği alanlarının belirlenmesi ve geleceğe yönelik müşterek çalışmaların planlanması bakımından önemli bir zemin oluşturmaktadır." diye konuştu.

#2
Foto - Dünyayı sarsacak ortaklık! Türk savunma devi Japonya’yı arkasına alıp oyunu yeniden kuruyor

Son dönemde ikili ilişkilerde en fazla gelişme potansiyeli taşıyan alanlardan birinin savunma sanayisi olduğunun altını çizen Güler, şunları kaydetti:

#3
Foto - Dünyayı sarsacak ortaklık! Türk savunma devi Japonya’yı arkasına alıp oyunu yeniden kuruyor

"Japonya'nın ileri teknoloji, mühendislik ve yüksek kalite konusundaki birikimi ile Türkiye'nin savunma sanayisinde, başta insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları olmak üzere geliştirdiği geniş üretim kapasitesi, saha tecrübesi ve yenilikçi çözümleri birbirlerini tamamlayabilecek önemli imkanlar sunmaktadır. Bu doğrultuda, başta insansız sistemler, hava savunma teknolojileri, deniz güvenliği ve elektronik harp olmak üzere askeri ve savunma sanayisi alanlarında önemli işbirliği fırsatları bulunduğunu değerlendiriyoruz."

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Foto - Dünyayı sarsacak ortaklık! Türk savunma devi Japonya’yı arkasına alıp oyunu yeniden kuruyor

İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 kapsamında ilk defa Japonya-Türkiye Savunma Sanayi İşbirliği Günü'nün gerçekleştirilmesini ve 10'u aşkın Japon şirketiyle yaklaşık 30 Türk savunma sanayisi firmasının ileri teknolojide işbirliği imkanlarını ele almasını da memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Güler, "Bundan sonra da köklü dostluğumuz ve stratejik ortaklığımız temelinde Japonya ile ilişkilerimizi askeri ve savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz." diye konuştu.

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