Yunanistan'da panik: Türkiye bu uçağı da üretecek
Haber Merkezi

Yunanistan'da panik: Türkiye bu uçağı da üretecek

Türkiye'nin Birleşik Krallık'tan nakliye uçağı tedarik etmesi beklenirken Yunan basınından çarpıcı bir iddia geldi. Ankara'nın yerli nakliye uçağı üreteceği belirtildi. İşte detaylar...

1
#1
Foto - Yunanistan'da panik: Türkiye bu uçağı da üretecek

Türkiye'nin, gerek kendi savunma sanayisinde üretilen silah sistemleri ve mühimmatla, gerekse yabancı ülkelerden satın alarak Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmeye ara vermediği ifade edilen haberde, İngiliz hükümeti ile yakın zamanda yapılan anlaşmaya dikkat çekildi. Anlaşma kapsamında 12 adet kullanılmış C-130J Super Hercules nakliye uçağının Türkiye'ye satışının yakında gerçekleşeceği dile getirildi.

#2
Foto - Yunanistan'da panik: Türkiye bu uçağı da üretecek

Türkiye'nin İngiltere'den 20 adet dünyanın önde gelen savaş uçaklarından olan Eurofighter Typhoon jetlerini alacağı, bunun yanında 12 adet C-130 nakliye uçağının ülkeye yakında geleceği vurgulandı.

#3
Foto - Yunanistan'da panik: Türkiye bu uçağı da üretecek

Sözleşmenin, devreye alma desteği, planlı bakım, yedek parçalar, ekipman ve eğitimi kapsayarak Türkiye'nin yerli bir C-130J bakım yeteneği geliştirmesine olanak tanıyacağı ifade edildi.

#4
Foto - Yunanistan'da panik: Türkiye bu uçağı da üretecek

Yeniden satış ve hazırlık sürecinin, İngiltere'nin Savunma Teçhizatı ve Destek (DE&S) kuruluşu ile işbirliği içinde gerçekleştirildiği aktarıldı.

#5
Foto - Yunanistan'da panik: Türkiye bu uçağı da üretecek

Türk Hava Kuvvetlerinin toplam 200'den fazla nakliye uçağı ve helikopterden oluşan önemli bir filoya sahip olduğunu altı çizilen haberde, Ana uçak filosunda C-130 Hercules, C-160 Transall ve modern Airbus A400M Atlas bulunduğu ifade edildi.

#6
Foto - Yunanistan'da panik: Türkiye bu uçağı da üretecek

Türkiye'nin güçlü bir nakliye filosuna sahip olduğu ifade edilen haberde, bu son alımlar ve yerli nakliye uçağı hamlesi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin asker ve silahlarını dünyanın herhangi bir noktasına kolaylıkla taşıyabileceği ve bu durumun Yunanistan için büyük risk teşkil ettiği aktarıldı.

#7
Foto - Yunanistan'da panik: Türkiye bu uçağı da üretecek

KAYNAK: STAR GAZETESİ

Yorumlar

FIRAT

Bunları alıp ağır bombardıman uçağına çevirebiliriz.

Feno

İNŞALLAH EN YAKINDA NAKLİYE VE BOMBARDUMAN UÇAKLARI DA ÜRETMELİYİZ Kİ; KORKULARI BOŞA ÇIKMASIN SÖZDE KOMŞULARMIZIN!
