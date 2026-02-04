'Dünya peşine düşecek' deniyordu! Milli Muharip Uçak'ta APAJ devreye alındı
Milli Muharip Uçak Kaan için yerli motor çalışmaları devam ederken APAJ sisteminin devreye alındığı öğrenildi. Son çalışmalarla ilgili detaylar belli oldu.
Milli Muharip Uçak Kaan için yerli motor çalışmaları devam ederken APAJ sisteminin devreye alındığı öğrenildi. Son çalışmalarla ilgili detaylar belli oldu.
GDH Haber'de yer alan habere göre, Milli Muharip Uçak KAAN projesi kapsamında, montaj süreçlerinde dijital üretim kabiliyetlerini ileri seviyeye taşıyan Otomatik Konumlandırma ve Hizalama Fikstürü (Automated Positioning and Alignment Jig – APAJ) sistemi üretim hattında devreye alındı.
Stratejik bir teknoloji olarak değerlendirilen APAJ, özellikle hassas entegrasyon gerektiren havacılık yapılarında montaj doğruluğunu ve tekrarlanabilirliği artırmayı hedefliyor.
APAJ nedir? APAJ sistemi, büyük ve karmaşık uçak bileşenlerinin montaj öncesinde, sırasında ve sonrasında otomatik konumlandırma ve hizalama işlemlerini gerçekleştiren gelişmiş bir fikstür altyapısı olarak tanımlanıyor. Sistem; yüksek hassasiyetli ölçüm sensörleri, yazılım tabanlı kontrol mekanizmaları ve CAD modelleriyle doğrudan uyumlu çalışabilen bir mimariye sahip. Bu yapı sayesinde montajı yapılacak parçaların geometrik doğruluğu, referans alınan dijital tasarım verileriyle sürekli karşılaştırılıyor ve kök ortalama kare hata (RMS) gibi ölçütlerle konumsal sapmalar anlık olarak izlenebiliyor.
KAAN üretim sürecinde APAJ kullanımı, geleneksel sabit fikstür ihtiyacını büyük ölçüde azaltıyor. Sistem, farklı konfigürasyonlara sahip bileşenlerin tek bir altyapı üzerinden yüksek doğrulukla hizalanmasına imkân tanıyor. Bu durum, prototipten seri üretime geçiş sürecinde hem zaman hem de maliyet açısından önemli kazanımlar sağlıyor.
APAJ’ın sunduğu otomatik konumlandırma kabiliyeti sayesinde: Montaj doğruluğu artıyor. İnsan kaynaklı hizalama hataları azalıyor. Montaj süresi kısalıyor. Tekrarlanabilirlik ve kalite standardı yükseliyor.
APAJ sistemi, modern üretim hatlarında kullanılan Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) ve Üretim Yürütme Sistemleri (MES) ile entegre çalışacak şekilde kurgulandı. Bu entegrasyon sayesinde montaj sürecine ait tüm veriler dijital ortamda kayıt altına alınabiliyor ve süreç boyunca izlenebilirlik sağlanıyor. Elde edilen ölçüm ve konum verileri, yalnızca anlık montaj kontrolü için değil; aynı zamanda kalite güvence, süreç optimizasyonu ve ileri analiz çalışmaları için de kullanılabiliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23