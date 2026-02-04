'Dünya peşine düşecek' deniyordu! Milli Muharip Uçak'ta APAJ devreye alındı

APAJ nedir? APAJ sistemi, büyük ve karmaşık uçak bileşenlerinin montaj öncesinde, sırasında ve sonrasında otomatik konumlandırma ve hizalama işlemlerini gerçekleştiren gelişmiş bir fikstür altyapısı olarak tanımlanıyor. Sistem; yüksek hassasiyetli ölçüm sensörleri, yazılım tabanlı kontrol mekanizmaları ve CAD modelleriyle doğrudan uyumlu çalışabilen bir mimariye sahip. Bu yapı sayesinde montajı yapılacak parçaların geometrik doğruluğu, referans alınan dijital tasarım verileriyle sürekli karşılaştırılıyor ve kök ortalama kare hata (RMS) gibi ölçütlerle konumsal sapmalar anlık olarak izlenebiliyor.