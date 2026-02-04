  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Xiaomi Hyperos 3.0 alacak son cihazlar açıklandı Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri açıklaması! Ayrılık TFF'ye bildirildi Flaş karar! O ilimiz füze üssü oluyor Yunanistan'da panik: Türkiye bu uçağı da üretecek Yerliliği en yüksek olan otomobil marka ve modelleri açıklandı Dost Azerbaycan'dan isyan ettiren anlaşma Türkiye'de ocak ayında tercih edilen elektrikli otomobiller! Zirve yarışı kızıştı Bodrum sahilinde sürpriz misafir! Akdeniz foku sahilde saatlerce uyudu
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Flaş karar! O ilimiz füze üssü oluyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Flaş karar! O ilimiz füze üssü oluyor

Türk Hava Kuvvetleri'nin yeniden yapılanmasında üs sayısında artışa gidilirken önemli bir gelişme yaşandı. O kentimiz füze üssü oluyor. İşte detaylar...

#1
Foto - Flaş karar! O ilimiz füze üssü oluyor

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi’nin (İGM) gerçekleştirilen Şubat ayı ikinci oturumunda Milli Savunma Bakanlığı’na füze üssü yapımı için arsa tahsisi yapılması kararlaştırıldı.

#2
Foto - Flaş karar! O ilimiz füze üssü oluyor

İGM Şubat ayı çalışmalarının ikinci oturumu İGM Başkanı Mehmet Siper başkanlığında yapıldı. Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde yapılması planlanan üsle ilgili detaylar paylaşıldı.

#3
Foto - Flaş karar! O ilimiz füze üssü oluyor

Toplantıda Ali İhsan Paşa Mahallesi’nde İl Özel İdaresi’ne ait 123 bin 562 metrekarelik büyüklüğündeki 19 parsel taşınmazın, Milli Savunma Bakanlığı 15. Füze Üs Komutanlığı’na 25 yıl süreyle tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Taşınmazların vardiya yatakhanesi ve askeri hizmetlerde kullanılması planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak saatler yaşanıyor... Türk savaş uçakları havalandı! Operasyon an meselesi
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor... Türk savaş uçakları havalandı! Operasyon an meselesi

Türkiye'ye ait F-16 savaş uçakları, Somali’de terör örgütü Eş-Şebab’a karşı operasyon hazırlığı yapıyor. Üç adet F-16 Somali’nin başkentinde..
Türkiye yeni güne operasyonla başladı! Onlarca gözaltı var
Gündem

Türkiye yeni güne operasyonla başladı! Onlarca gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve 90 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. ..
Kulislere bomba gibi düşen iddia: ABD, Türkiye’den savaş gemisi alacak
Dünya

Kulislere bomba gibi düşen iddia: ABD, Türkiye’den savaş gemisi alacak

Bir zamanlar ABD’nin hurdalarını almak için Yunanistan’la yarışan Türkiye, şimdi ABD için savaş gemisi üretecek hale geldi. ABD, Çin ile art..
Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanmıştı! Ünlü iş adamının sildiği 618 bin mesaj geri getirildi
Gündem

Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanmıştı! Ünlü iş adamının sildiği 618 bin mesaj geri getirildi

Magazin ve cemiyet dünyasını sarsan uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Tutuklanan RE-EDITION ajansı kurucusu Yi..
Yerli Epstein olan İBB kreşlerinde, 6 yaşındaki çocuklar böyle cinsel tacize uğramış!
Gündem

Yerli Epstein olan İBB kreşlerinde, 6 yaşındaki çocuklar böyle cinsel tacize uğramış!

Epstein sapıklığının küresel yankıları sürerken, İstanbul'un kalbinde, İBB'ye emanet edilen minik yavrularımızdan gelen feryatlar vicdanları..
Suriye'den üzücü haber! 3 asker vefat etti
Dünya

Suriye'den üzücü haber! 3 asker vefat etti

Halep'te bulunan bir tünelde arama sırasında meydana gelen patlamada 3 Suriye askeri hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23