Flaş karar! O ilimiz füze üssü oluyor
Türk Hava Kuvvetleri'nin yeniden yapılanmasında üs sayısında artışa gidilirken önemli bir gelişme yaşandı. O kentimiz füze üssü oluyor. İşte detaylar...
Afyonkarahisar İl Genel Meclisi’nin (İGM) gerçekleştirilen Şubat ayı ikinci oturumunda Milli Savunma Bakanlığı’na füze üssü yapımı için arsa tahsisi yapılması kararlaştırıldı.
İGM Şubat ayı çalışmalarının ikinci oturumu İGM Başkanı Mehmet Siper başkanlığında yapıldı. Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde yapılması planlanan üsle ilgili detaylar paylaşıldı.
Toplantıda Ali İhsan Paşa Mahallesi’nde İl Özel İdaresi’ne ait 123 bin 562 metrekarelik büyüklüğündeki 19 parsel taşınmazın, Milli Savunma Bakanlığı 15. Füze Üs Komutanlığı’na 25 yıl süreyle tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Taşınmazların vardiya yatakhanesi ve askeri hizmetlerde kullanılması planlanıyor.
