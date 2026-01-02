S-400'ler konuşlandırılıp aktif edildi

Verilen bilgilere göre sistem; 500 kilometreden fazla mesafedeki hedefleri tespit edebilen ve yüzlerce hava nesnesini aynı anda takip edebilen güçlü çok bantlı gözetleme ve angajman radarlarını bir araya getiriyor. Ayrıca sistemdeki her batarya, aynı fırlatıcıdan birden fazla füze türü kullanabiliyor. Bu da alçaktan uçan insansız hava araçları ve seyir füzelerinden yüksek irtifa uçakları ve balistik füze sınıfı tehditlere kadar çeşitli hedeflerin vurulmasını sağlıyor.