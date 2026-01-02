S-400'ler konuşlandırılıp aktif edildi
ABD'nin yaptırım konusunda muaf tuttuğu ve bu nedenle Türk kamuoyunun tepkisini çektiği Hindistan'dan S-400 hamlesi geldi.
Hindistan Hava Kuvvetleri, S-400 Triumf uzun menzilli hava savunma sisteminin savaşta kullanıldığını ilk kez kamuoyuna açıkladı.
Hindistan Hava Kuvvetleri kaynakları tarafından yayınlanan görüntüler, ileri operasyonel hizmette bir S-400 fırlatıcısını gösterdi ve Hindistan savunma planlamacıları, bu hamleyi Hindistan’ın gelişen hava savunma mimarisi ve bölgesel caydırıcılık stratejisinde bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.
Hindistan’ın hizmetinde bulunan S-400 bataryaları, 2018 yılında imzalanan ikili bir sözleşme kapsamında Rusya’dan yapılan çok yıllı bir teslimat programının parçasıdır.
Verilen bilgilere göre sistem; 500 kilometreden fazla mesafedeki hedefleri tespit edebilen ve yüzlerce hava nesnesini aynı anda takip edebilen güçlü çok bantlı gözetleme ve angajman radarlarını bir araya getiriyor. Ayrıca sistemdeki her batarya, aynı fırlatıcıdan birden fazla füze türü kullanabiliyor. Bu da alçaktan uçan insansız hava araçları ve seyir füzelerinden yüksek irtifa uçakları ve balistik füze sınıfı tehditlere kadar çeşitli hedeflerin vurulmasını sağlıyor.
Hindistan, Rusya’dan temin ettiği sistemin teslim alınması konusunda büyük sıkıntılar yaşamış ve Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı nedeniyle teslimatlar defalarca ertelenmişti. Kaynak: M5 DERGİ
