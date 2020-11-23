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Dünya
12
Yunanistan şokta! Askerler için talimat verildi

2020-11-23 11:58:48
Yunanistan şokta! Askerler için talimat verildi

Türkiye'nin komşusu Yunanistan'da koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrası flaş bir adım geldi.

#1
Foto - Avrupa'dan aldığı borçlarla ayakta kalmaya çalışan Yunanistan, öte yandan da koronavirüsle mücadele ediyor.

Avrupa'dan aldığı borçlarla ayakta kalmaya çalışan Yunanistan, öte yandan da koronavirüsle mücadele ediyor.

#2
Foto - Sağlık altyapısında da başarısız olan Yunanistan'daki yoğun bakım servislerindeki doluluk oranının yüzde 80’i aştığı ortaya çıktı..

Sağlık altyapısında da başarısız olan Yunanistan'daki yoğun bakım servislerindeki doluluk oranının yüzde 80’i aştığı ortaya çıktı..

#3
Foto - Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke çapındaki devlet hastanelerinde toplam bin 220 yoğun bakım yatağından en az bininin dolu olduğu ifade edilirken, birçok yerde ek yoğun bakım ünitesi ihtiyacının baş göstermeye başladığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke çapındaki devlet hastanelerinde toplam bin 220 yoğun bakım yatağından en az bininin dolu olduğu ifade edilirken, birçok yerde ek yoğun bakım ünitesi ihtiyacının baş göstermeye başladığı belirtildi.

#4
Foto - Ülke yönetimi koronavirüs ile mücadele etme noktasında büyük bir sıkıntı yaşıyor.

Ülke yönetimi koronavirüs ile mücadele etme noktasında büyük bir sıkıntı yaşıyor.

#5
Foto - Geçen aylarda koronavirüsün orduya büyük oranda sıçradığı ifade edilmişti.

Geçen aylarda koronavirüsün orduya büyük oranda sıçradığı ifade edilmişti.

#6
Foto - Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vaka ve vefat sayılarında artış yaşanırken, hükümet salgına karşı yeni önlemler almaya başladı.

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vaka ve vefat sayılarında artış yaşanırken, hükümet salgına karşı yeni önlemler almaya başladı.

#7
Foto - Yaklaşık iki hafta önce ikinci kez ülke çapında karantina ilan edilen ülkede maske takmak zorunlu hale getirildi.

Yaklaşık iki hafta önce ikinci kez ülke çapında karantina ilan edilen ülkede maske takmak zorunlu hale getirildi.

#8
Foto - Turistlerin en çok ziyaret ettiği başkent Atina'da Meçhul Asker Anıtı önünde nöbet tutan askerler de maske taktı.

Turistlerin en çok ziyaret ettiği başkent Atina'da Meçhul Asker Anıtı önünde nöbet tutan askerler de maske taktı.

#9
Foto - Yunanistan Hükümeti, Meçhul Asker Anıtı önündeki askerler için talimat verdi.

Yunanistan Hükümeti, Meçhul Asker Anıtı önündeki askerler için talimat verdi.

#10
Foto - Bölgeye çok sayıda ziyaretçi geldiği için böyle bir adım atıldı.

Bölgeye çok sayıda ziyaretçi geldiği için böyle bir adım atıldı.

#11
Foto - Bazı çevreler ise söz konusu tedbir konusunda Yunanistan hükümetinin bir hayli geç kaldığını düşünüyor.

Bazı çevreler ise söz konusu tedbir konusunda Yunanistan hükümetinin bir hayli geç kaldığını düşünüyor.

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