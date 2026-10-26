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Yunan uzmandan Mavi Vatan itirafı: Türkiye’nin Libya modeli Mısır’a ve Ada'ya uygulanırsa Yunanistan tamamen silinir

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Yunan uzmandan Mavi Vatan itirafı: Türkiye’nin Libya modeli Mısır’a ve Ada'ya uygulanırsa Yunanistan tamamen silinir

Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakat Muhtırası'nı onaylamasının ardından Yunanistan ve Rum kesiminde panik havası büyümeye devam ediyor. Yunan Avrupa ve Dış Politika Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Maria Gavouneli, Türkiye'nin bu anlaşmayı Kıbrıs ve Mısır örnekleri için emsal teşkil edecek stratejik bir silaha dönüştürdüğünü itiraf etti. Ankara'nın adaların sınırlandırılmış deniz yetki alanlarına sıkışma senaryosunu tamamen bozduğunu belirten uzmanlar, Avrupalı şirketlerin dahi Türk-Libya kıta sahanlığında adım atamayacak duruma gelmesinin Yunanistan'ı diplomatik çıkmaza sürüklediğini vurguladı.

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Foto - Yunan uzmandan Mavi Vatan itirafı: Türkiye’nin Libya modeli Mısır’a ve Ada'ya uygulanırsa Yunanistan tamamen silinir

Libya Temsilciler Meclisi'nin 20 Ekim'de, 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onaylamasının yankıları hem Yunan hem de Rum tarafında sürüyor. Rum basınına konuşan uluslararası hukuk profesörü ve Yunan Avrupa ve Dış Politika Vakfı (ELIAMEP) yönetim kurulu üyesi Maria Gavouneli, Türkiye'nin Libya ile yaptığı denizcilik anlaşmasını Yunanistan ve Güney Kıbrıs üzerinde diplomatik baskı kurmak için kullandığını iddia etti.

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Foto - Yunan uzmandan Mavi Vatan itirafı: Türkiye’nin Libya modeli Mısır’a ve Ada'ya uygulanırsa Yunanistan tamamen silinir

Gavouneli, Türkiye-Libya deniz yetki muhtırasının Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesini doğrudan etkilemese de, daha geniş kapsamlı etkilerinin hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Libya anlaşmasını Doğu Akdeniz'in diğer bölgelerindeki iddialarını güçlendirmek için kullanacağını savunan Gavouneli, "Türkiye, Kıbrıs için emsal teşkil edecek bir hak talebinde bulunabilir. Türkiye, tanımadığı Güney Kıbrıs'a da aynı şeyi yapacak. Tepkimizin bu kadar güçlü olmasının nedeni de bu" ifadelerini kullandı.

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Foto - Yunan uzmandan Mavi Vatan itirafı: Türkiye’nin Libya modeli Mısır’a ve Ada'ya uygulanırsa Yunanistan tamamen silinir

Gavouneli, "Türkiye bize adaların karasularının ötesinde bir deniz bölgesine sahip olmadığını ve Yunan adalarının sadece altı deniz mili karasularına sahip olduğunu söylüyor. 12'ye kadar genişletme için bile yer bırakmamışlar. Gidip bunun yasa dışı olduğunu söyleyebileceğiniz daha yüksek bir merci, hiçbir mahkeme yok" dedi. Gavouneli, "Avrupalı bir şirketin veya Avrupalı bir geminin "Buraya araştırma yapmak, balık avlamak veya başka herhangi bir şey yapmak için gidemem çünkü burası Türk veya Libya kıta sahanlığı" deme ihtimalini trajik olarak nitelendirdi.

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Foto - Yunan uzmandan Mavi Vatan itirafı: Türkiye’nin Libya modeli Mısır’a ve Ada'ya uygulanırsa Yunanistan tamamen silinir

Türkiye-Libya anlaşması kapsamında önerilen tahmini sınırın Yunanistan ve Libya arasında hesaplanan orta hatta kıyasla Libya'ya yaklaşık yüzde 45 daha fazla deniz alanı sağlamasına ilişkin Gavouneli, "Libyalı olsaydım ben de bana daha fazla teklif edenlerin yanında olacağımı söylerdim" ifadelerini kullandı. Benzer bir hesaplamanın Mısır örneğinde de ortaya çıkabileceğini kaydeden Gavouneli, "Burada Türkiye ile bir denizcilik anlaşması, Kahire'ye potansiyel olarak daha geniş bir deniz alanı sağlayabilir. Türkiye'nin esasen yaptığı şey, masayı hazırlamak, sahip olduğumuz tüm sorunları bize hatırlatmak. Bize "Hayatınızı çok ama çok zorlaştırabilirim" diyor" açıklamasında bulundu.

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