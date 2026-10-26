Yunan uzmandan Mavi Vatan itirafı: Türkiye’nin Libya modeli Mısır’a ve Ada'ya uygulanırsa Yunanistan tamamen silinir
Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakat Muhtırası'nı onaylamasının ardından Yunanistan ve Rum kesiminde panik havası büyümeye devam ediyor. Yunan Avrupa ve Dış Politika Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Maria Gavouneli, Türkiye'nin bu anlaşmayı Kıbrıs ve Mısır örnekleri için emsal teşkil edecek stratejik bir silaha dönüştürdüğünü itiraf etti. Ankara'nın adaların sınırlandırılmış deniz yetki alanlarına sıkışma senaryosunu tamamen bozduğunu belirten uzmanlar, Avrupalı şirketlerin dahi Türk-Libya kıta sahanlığında adım atamayacak duruma gelmesinin Yunanistan'ı diplomatik çıkmaza sürüklediğini vurguladı.