Yunan uzmandan Mavi Vatan itirafı: Türkiye’nin Libya modeli Mısır’a ve Ada'ya uygulanırsa Yunanistan tamamen silinir

Gavouneli, "Türkiye bize adaların karasularının ötesinde bir deniz bölgesine sahip olmadığını ve Yunan adalarının sadece altı deniz mili karasularına sahip olduğunu söylüyor. 12'ye kadar genişletme için bile yer bırakmamışlar. Gidip bunun yasa dışı olduğunu söyleyebileceğiniz daha yüksek bir merci, hiçbir mahkeme yok" dedi. Gavouneli, "Avrupalı bir şirketin veya Avrupalı bir geminin "Buraya araştırma yapmak, balık avlamak veya başka herhangi bir şey yapmak için gidemem çünkü burası Türk veya Libya kıta sahanlığı" deme ihtimalini trajik olarak nitelendirdi.