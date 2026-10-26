Topçu’dan Harem-i İbrahim Camii’nin ibadete kapatılmasına tepki: İslam dünyasına yönelik açık bir provokasyon!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, işgal ve zorbalığını giderek artıran Siyonist İsraıil’in, Müslümanların kutsal mekanlarına yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Kudüs ve El Halil başta olmak üzere, Filistin topraklarındaki İslami varlığı ve mirası hedef alan sistematik “Yahudileştirme” politikalarının asla kabul edilemeyeceğini ifade eden Topçu, “Soykırım suçlusu İsrail hükümetinin, Müslümanların kutsal mekanlarından Harem-i İbrahim Camii’ni ibadete kapatmasını ve cami görevlilerini zorla dışarı çıkarmasını lanetle ve nefretle kınıyoruz” dedi.