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Topçu’dan Harem-i İbrahim Camii’nin ibadete kapatılmasına tepki: İslam dünyasına yönelik açık bir provokasyon!

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Topçu’dan Harem-i İbrahim Camii’nin ibadete kapatılmasına tepki: İslam dünyasına yönelik açık bir provokasyon!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, işgal ve zorbalığını giderek artıran Siyonist İsraıil’in, Müslümanların kutsal mekanlarına yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Kudüs ve El Halil başta olmak üzere, Filistin topraklarındaki İslami varlığı ve mirası hedef alan sistematik “Yahudileştirme” politikalarının asla kabul edilemeyeceğini ifade eden Topçu, “Soykırım suçlusu İsrail hükümetinin, Müslümanların kutsal mekanlarından Harem-i İbrahim Camii’ni ibadete kapatmasını ve cami görevlilerini zorla dışarı çıkarmasını lanetle ve nefretle kınıyoruz” dedi.

#1
Foto - Topçu’dan Harem-i İbrahim Camii’nin ibadete kapatılmasına tepki: İslam dünyasına yönelik açık bir provokasyon!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu; İsrail’in Batı Yaka’nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii'ni ibadete kapatması ile ilgili soruya verdiği cevapta şunları ifade etti: “Soykırım suçlusu İsrail hükümetinin, Batı Şeria’nın El Halil kentinde Müslümanların kutsal mekanlarından Harem-i İbrahim Camii’ni ibadete kapatmasını ve cami görevlilerini zorla dışarı çıkarmasını lanetle ve nefretle kınıyoruz.”

#2
Foto - Topçu’dan Harem-i İbrahim Camii’nin ibadete kapatılmasına tepki: İslam dünyasına yönelik açık bir provokasyon!

“Uluslararası hukuku ve inanç özgürlüğünü pervasızca çiğneyen bu saldırgan ve vahşi tutum, sadece Filistinli kardeşlerimizin ibadet hakkına değil, tüm İslam dünyasının kutsallarına yönelik açık bir provokasyondur.”

#3
Foto - Topçu’dan Harem-i İbrahim Camii’nin ibadete kapatılmasına tepki: İslam dünyasına yönelik açık bir provokasyon!

“Kudüs ve El Halil başta olmak üzere, Filistin topraklarındaki İslami varlığı ve mirası hedef alan bu sistematik ‘Yahudileştirme’ politikaları asla kabul edilemez.”

#4
Foto - Topçu’dan Harem-i İbrahim Camii’nin ibadete kapatılmasına tepki: İslam dünyasına yönelik açık bir provokasyon!

“Ayrıca sivil halkı toplu cezalandırma yöntemiyle evlerini yıkmakla ve sürgün etmekle tehdit eden bu işgalci anlayış, bölgedeki gerilimi ve istikrarsızlığı körüklemektedir.”

#5
Foto - Topçu’dan Harem-i İbrahim Camii’nin ibadete kapatılmasına tepki: İslam dünyasına yönelik açık bir provokasyon!

"Türkiye, devleti ve milletiyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Filistin halkının meşru haklarını korumaya, kutsal mekanlarımızın statüsünü savunmaya ve İsrail’in hukuk tanımaz, insanlık suçu niteliğindeki eylemlerine karşı uluslararası her platformda sesimizi yükseltmeye, hakkı haykırmaya ve zalimi ifşa etmeye kararlılıkla devam edecektir."

#6
Foto - Topçu’dan Harem-i İbrahim Camii’nin ibadete kapatılmasına tepki: İslam dünyasına yönelik açık bir provokasyon!

“İnsanım diyen herkesi ve tüm devletleri, dünyadan küçük olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni, bölgedeki adaletsizliğe ve insan hakları ihlallerine karşı artık sessiz kalmayarak ivedilikle somut adımlar atmaya davet ediyor; bunun dünya barışı adına elzem olduğunu önemle hatırlatıyoruz.”

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