Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın dünyayı titreten savunma hamlesinde dikkat çeken gelişme! 3*3 formülüyle yeni güvenlik mimarı sahaya iniyor
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos 2026 tarihinde imzalanan ve "bir devlete yapılan saldırı üçüne de yapılmış sayılır" maddesiyle dünya gündemine oturan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın tüm ayrıntıları netleşmeye başladı. Kamuoyuna tam metni henüz yansımayan paktın, NATO modelinden ilham alınarak kurgulanan karar mekanizmaları ve operasyonel süreçleri şekillendi.