Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın dünyayı titreten savunma hamlesinde dikkat çeken gelişme! 3*3 formülüyle yeni güvenlik mimarı sahaya iniyor

Yılda iki kez düzenlenmesi planlanan üst düzey toplantıların kararlarını uygulama ve takip sorumluluğu ise Suudi Arabistan'da kurulacak olan ortak sekreteryaya verilecek. Paktın en dikkat çekici idari detaylarından biri olan dönüşümlü başkanlık sisteminde "3*3 formülü" uygulanacak. Buna göre sekreterya başkanlığı sırasıyla Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye tarafından üçer yıllık sürelerle yürütülecek.