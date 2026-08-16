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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın dünyayı titreten savunma hamlesinde dikkat çeken gelişme! 3*3 formülüyle yeni güvenlik mimarı sahaya iniyor

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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın dünyayı titreten savunma hamlesinde dikkat çeken gelişme! 3*3 formülüyle yeni güvenlik mimarı sahaya iniyor

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos 2026 tarihinde imzalanan ve "bir devlete yapılan saldırı üçüne de yapılmış sayılır" maddesiyle dünya gündemine oturan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın tüm ayrıntıları netleşmeye başladı. Kamuoyuna tam metni henüz yansımayan paktın, NATO modelinden ilham alınarak kurgulanan karar mekanizmaları ve operasyonel süreçleri şekillendi.

#1
Foto - Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın dünyayı titreten savunma hamlesinde dikkat çeken gelişme! 3*3 formülüyle yeni güvenlik mimarı sahaya iniyor

Edinilen bilgilere göre yeni güvenlik mimarisinde, ülkelerin dışişleri bakanları, savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarından oluşan kritik bir kurul görev yapacak. İç hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından ilk toplantısını gerçekleştirecek olan bu kurul, pakt üyesi bir ülkeye yönelen tehditler karşısında esnek bir değerlendirme mekanizması işletecek.

#2
Foto - Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın dünyayı titreten savunma hamlesinde dikkat çeken gelişme! 3*3 formülüyle yeni güvenlik mimarı sahaya iniyor

Otomatik bir tepki kalıbı yerine her kriz durumunun kendi özel koşullarına göre ele alınacağı sistemde; yardımlar istihbarat paylaşımı, lojistik destek veya mühimmat takviyesi gibi aşamalarla devreye sokulabilecek, doğrudan askeri müdahale ise sürecin ilerleyen safhalarında masaya yatırılabilecek.

#3
Foto - Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın dünyayı titreten savunma hamlesinde dikkat çeken gelişme! 3*3 formülüyle yeni güvenlik mimarı sahaya iniyor

Yılda iki kez düzenlenmesi planlanan üst düzey toplantıların kararlarını uygulama ve takip sorumluluğu ise Suudi Arabistan'da kurulacak olan ortak sekreteryaya verilecek. Paktın en dikkat çekici idari detaylarından biri olan dönüşümlü başkanlık sisteminde "3*3 formülü" uygulanacak. Buna göre sekreterya başkanlığı sırasıyla Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye tarafından üçer yıllık sürelerle yürütülecek.

#4
Foto - Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın dünyayı titreten savunma hamlesinde dikkat çeken gelişme! 3*3 formülüyle yeni güvenlik mimarı sahaya iniyor

Anlaşmanın askeri ve stratejik boyutunun yanı sıra savunma sanayii ayağı da devasa bir iş birliğinin kapılarını aralıyor. Üç ülkenin teknoloji ve finansal güçlerini birleştireceği bu yeni dönemde; havada, karada ve denizde insansız platformlar, elektronik harp sistemleri ve yapay zekâ teknolojileri öncelikli alanlar olarak belirlendi. Silahlı kuvvetler ile askeri sistemler arasındaki tam uyumu sağlamak amacıyla ortak tatbikatların da düzenleneceği bu stratejik pakt, bölgedeki güç dengelerini kökten değiştirmeye hazırlanıyor.

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