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Trump, her fırsatta kur yapıyor ama… Kim’in gönlü Putin’de

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AA Giriş Tarihi:

Trump, her fırsatta kur yapıyor ama… Kim’in gönlü Putin’de

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mesajda, iki ülke ilişkilerinde "daha mükemmel bir gelecek" beklediğini bildirdi.

#1
Foto - Trump, her fırsatta kur yapıyor ama… Kim’in gönlü Putin’de

Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, Kurtuluş Günü'nün 81. yıl dönümü dolayısıyla Putin'in gönderdiği kutlama mesajına yanıt verdi.

#2
Foto - Trump, her fırsatta kur yapıyor ama… Kim’in gönlü Putin’de

Kim, mesajında Putin ile birlikte "adalet için ortak mücadele tarihini ve değerli dostluk geleneklerini" sürdüren Kuzey Kore ile Rusya'nın ilişkilerine liderlik etmekten duyduğu gururu dile getirdi.

#3
Foto - Trump, her fırsatta kur yapıyor ama… Kim’in gönlü Putin’de

İki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine yönelik beklentisiyle ilgili Kim, "İkili ilişkilerin daha mükemmel bir geleceğini birlikte yönlendirebileceğimizi umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Trump, her fırsatta kur yapıyor ama… Kim’in gönlü Putin’de

Kim, ayrıca Rusya'nın "ülkenin egemenliğini, güvenlik çıkarlarını ve toprak bütünlüğünü savunma yönündeki davasını" başarıyla sürdüreceğine dair "sarsılmaz inancını" dile getirdi.

#5
Foto - Trump, her fırsatta kur yapıyor ama… Kim’in gönlü Putin’de

Rusya Devlet Başkanı Putin, kutlama mesajında ülkesi ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık bakımından benzeri görülmemiş yüksek seviyeye ulaştığını bildirmişti.

#6
Foto - Trump, her fırsatta kur yapıyor ama… Kim’in gönlü Putin’de

Kuzey Kore ile Rusya, 2024'te kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalayarak ilişkilerini daha da derinleştirmişti. Anlaşma, Kuzey Kore'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova'ya askeri destek sağlamasının önünü açmıştı.

#7
Foto - Trump, her fırsatta kur yapıyor ama… Kim’in gönlü Putin’de

Kim, 14 Ağustos'ta, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'ya karşı savaşan Sovyet askerlerini anmak amacıyla düzenlenen törene katılmıştı.

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