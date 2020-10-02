Yumurta alırken dikkat! Eğer üstün bu 3 rakam bulunuyorsa...

Haşlanmış yumurtayı kolay bir şekilde soymak için haşlama suyuna bir tutam karbonat ya da 1 tatlı kaşığı sirke eklemek yeterli olacaktır. Bir diğer yol ise yumurtanın sivri olmayan ucuna iğneyle bir delik açmaktır. Eğer birden fazla yumurtayı aynı anda soymak isterseniz büyükçe bir kavanozun üçte birine su doldurup yumurtaları içine koymak ve çalkalamak da bir çözüm olabilir. Yumurtalar kabuklarından kolayca ayrılacaktır.