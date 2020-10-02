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Sağlık
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Yumurta alırken dikkat! Eğer üstün bu 3 rakam bulunuyorsa...

2020-10-02 08:20:14
Yumurta alırken dikkat! Eğer üstün bu 3 rakam bulunuyorsa...

Sofralarımızdan eksik etmediğimiz yumurta, besinler içerisinde en kaliteli proteini bünyesinde bulunduran, A, D, E ve B grubu vitaminler başta olmak üzere çok sayıda faydalı vitamin içeren önemli bir besin kaynağıdır. Yumurtanın tüketimin bazı önemli püf noktaları bulunuyor. Yumurtaların üzerinde yazan 0,1,2,3 kodları örneğin. Ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Yumurta tüketirken az kişinin bildiği birkaç püf noktasını sizin için bir araya getirdik.

#1
Foto - Yumurtaların buzdolabında saklanması oldukça önemli. Birçok kişi yumurtayı dolaba koymadan önce yıkanması gerektiğini düşünüyor ancak bu çok büyük bir hata. Yıkanan yumurtanın dışındaki bakteriler kabuktaki gözeneklerden kolayca içeri girer.

Yumurtaların buzdolabında saklanması oldukça önemli. Birçok kişi yumurtayı dolaba koymadan önce yıkanması gerektiğini düşünüyor ancak bu çok büyük bir hata. Yıkanan yumurtanın dışındaki bakteriler kabuktaki gözeneklerden kolayca içeri girer.

#2
Foto - Yumurtanın taze olup olmadığını anlamanın en kolay yolu bir bardağa su doldurup yumurtayı içine atmaktır. Bardağın dibine batan yumurta taze, suyun üzerinde yüzen yumurta ise bayattır.

Yumurtanın taze olup olmadığını anlamanın en kolay yolu bir bardağa su doldurup yumurtayı içine atmaktır. Bardağın dibine batan yumurta taze, suyun üzerinde yüzen yumurta ise bayattır.

#3
Foto - Yumurtayı kırdığınızda ufak kabuk parçaları da içine kaçtıysa endişe etmenize gerek yok. Yumurtanın kabuğunu kaşık gibi kullanarak büyük parçaları toplayabilirsiniz. Ancak yumurtanın dışı kirliyse ve içiyle temas etmesini istemiyorsanız parmağınızı ıslatıp ucuyla yumurta kabuklarını ayıklayabilirsiniz.

Yumurtayı kırdığınızda ufak kabuk parçaları da içine kaçtıysa endişe etmenize gerek yok. Yumurtanın kabuğunu kaşık gibi kullanarak büyük parçaları toplayabilirsiniz. Ancak yumurtanın dışı kirliyse ve içiyle temas etmesini istemiyorsanız parmağınızı ıslatıp ucuyla yumurta kabuklarını ayıklayabilirsiniz.

#4
Foto - Haşlanmış yumurtayı kolay bir şekilde soymak için haşlama suyuna bir tutam karbonat ya da 1 tatlı kaşığı sirke eklemek yeterli olacaktır. Bir diğer yol ise yumurtanın sivri olmayan ucuna iğneyle bir delik açmaktır. Eğer birden fazla yumurtayı aynı anda soymak isterseniz büyükçe bir kavanozun üçte birine su doldurup yumurtaları içine koymak ve çalkalamak da bir çözüm olabilir. Yumurtalar kabuklarından kolayca ayrılacaktır.

Haşlanmış yumurtayı kolay bir şekilde soymak için haşlama suyuna bir tutam karbonat ya da 1 tatlı kaşığı sirke eklemek yeterli olacaktır. Bir diğer yol ise yumurtanın sivri olmayan ucuna iğneyle bir delik açmaktır. Eğer birden fazla yumurtayı aynı anda soymak isterseniz büyükçe bir kavanozun üçte birine su doldurup yumurtaları içine koymak ve çalkalamak da bir çözüm olabilir. Yumurtalar kabuklarından kolayca ayrılacaktır.

#5
Foto - Tencerede haşlayacaksanız 4-5 taneden fazla yumurta koymayın. Eğer daha fazla sayıda yumurta haşlamak istiyorsanız fırınınızı kullanabilirsiniz. Yumurtaları ıslak bir havlunun üzerinde fırın tepsisine yerleştirin. Düşük sıcaklıkta yarım saat pişirdiğiniz yumurtalarınız tam kıvamında olacak.

Tencerede haşlayacaksanız 4-5 taneden fazla yumurta koymayın. Eğer daha fazla sayıda yumurta haşlamak istiyorsanız fırınınızı kullanabilirsiniz. Yumurtaları ıslak bir havlunun üzerinde fırın tepsisine yerleştirin. Düşük sıcaklıkta yarım saat pişirdiğiniz yumurtalarınız tam kıvamında olacak.

#6
Foto - Haşlanmış yumurtayı soymak için su dolu bir kavanoza koyup çalkalamanız yeterlidir.

Haşlanmış yumurtayı soymak için su dolu bir kavanoza koyup çalkalamanız yeterlidir.

#7
Foto - Yumurtanın en çok şikayet edilen yönlerinden birisi kokusu. Sıcak yumurtanın kokusunu artırır. Doğrudan sıcak suda haşlamak yerine soğuk suya koyup yavaş yavaş ısıttığınız yumurta daha az kokar. Aynı şekilde bulaşıklara sinmiş yumurta kokusunu da soğukla yıkayarak çıkarabilirsiniz. Limon ve sirke de hem bulaşıklarınıza hem de bulaşık makinenize sinmiş yumurta kokusunu ortadan kaldırır.

Yumurtanın en çok şikayet edilen yönlerinden birisi kokusu. Sıcak yumurtanın kokusunu artırır. Doğrudan sıcak suda haşlamak yerine soğuk suya koyup yavaş yavaş ısıttığınız yumurta daha az kokar. Aynı şekilde bulaşıklara sinmiş yumurta kokusunu da soğukla yıkayarak çıkarabilirsiniz. Limon ve sirke de hem bulaşıklarınıza hem de bulaşık makinenize sinmiş yumurta kokusunu ortadan kaldırır.

#8
Foto - Yumurtalarınızı pişirirken fazla bulaşık çıkmasın istiyorsanız mutfak poşetlerinden faydalanın. Yumurtayı poşete kırıp poşe yumurta için olduğu gibi bırakın ya da diğer malzemelerle karıştırın ve bir omlet harcı hazırlayın. Ağzını bağladığınız poşeti sıcak suya batırdığınızda yumurtanız kolayca pişecek bulaşıkla uğraşmanıza gerek kalmayacak.

Yumurtalarınızı pişirirken fazla bulaşık çıkmasın istiyorsanız mutfak poşetlerinden faydalanın. Yumurtayı poşete kırıp poşe yumurta için olduğu gibi bırakın ya da diğer malzemelerle karıştırın ve bir omlet harcı hazırlayın. Ağzını bağladığınız poşeti sıcak suya batırdığınızda yumurtanız kolayca pişecek bulaşıkla uğraşmanıza gerek kalmayacak.

#9
Foto - Yumurtanın sarısını beyazından ayırmak için bir pet şişe kullanabilirsiniz. Şişenin ağzıyla yumurtanın sarısını vakumlayarak kolayca başka bir kaba aktarabilirsiniz.

Yumurtanın sarısını beyazından ayırmak için bir pet şişe kullanabilirsiniz. Şişenin ağzıyla yumurtanın sarısını vakumlayarak kolayca başka bir kaba aktarabilirsiniz.

#10
Foto - Yumurtanızın nereden geldiğine bilmek istiyorsanız üzerinde basılmış olan kod numaralarını okuyabilmeniz gerekir. Kod 0 ile başlıyorsa organik, 1 ile başlıyorsa free range yani serbest dolaşan, 2 ile başlıyorsa kümeste kafessiz yetiştirilen, 3 ile başlıyorsa kümeste kafeste yetiştirilen tavuk anlamına gelir.

Yumurtanızın nereden geldiğine bilmek istiyorsanız üzerinde basılmış olan kod numaralarını okuyabilmeniz gerekir. Kod 0 ile başlıyorsa organik, 1 ile başlıyorsa free range yani serbest dolaşan, 2 ile başlıyorsa kümeste kafessiz yetiştirilen, 3 ile başlıyorsa kümeste kafeste yetiştirilen tavuk anlamına gelir.

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