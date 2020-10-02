2020-10-02 08:20:14 Yumurta alırken dikkat! Eğer üstün bu 3 rakam bulunuyorsa...
Sofralarımızdan eksik etmediğimiz yumurta, besinler içerisinde en kaliteli proteini bünyesinde bulunduran, A, D, E ve B grubu vitaminler başta olmak üzere çok sayıda faydalı vitamin içeren önemli bir besin kaynağıdır. Yumurtanın tüketimin bazı önemli püf noktaları bulunuyor. Yumurtaların üzerinde yazan 0,1,2,3 kodları örneğin. Ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Yumurta tüketirken az kişinin bildiği birkaç püf noktasını sizin için bir araya getirdik.