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Aktüel
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Yüksekova’da trafik kazası

2024-07-10 07:52:10
Yüksekova’da trafik kazası

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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Foto - Yüksekova’da trafik kazası

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde ilçenin İpekyolu üzerinde meydana geldi. Vahit A. yönetimindeki 06 LOK 48 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybetmesiyle refüjde bulunan direğe çarptı.

#2
Foto - Yüksekova’da trafik kazası

Otomobil içinde bulunan şoför Vahit A., İshak A., Helbest A. ve Hanife A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Foto - Yüksekova’da trafik kazası

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