2024-07-10 07:52:10 Yüksekova’da trafik kazası
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde ilçenin İpekyolu üzerinde meydana geldi. Vahit A. yönetimindeki 06 LOK 48 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybetmesiyle refüjde bulunan direğe çarptı.
Otomobil içinde bulunan şoför Vahit A., İshak A., Helbest A. ve Hanife A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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