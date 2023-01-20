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Hayat-Aktüel
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Yüksekova kırsalında korkutan yangın!

2023-01-20 23:16:19
Yüksekova kırsalında korkutan yangın!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangın sonucu 4 bin bağ ot kül oldu.

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Foto - Yüksekova kırsalında korkutan yangın!

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Ünlüce köyünde yaşayan Cahit Bilin’e ait samanlıkta meydana geldi.

#2
Foto - Yüksekova kırsalında korkutan yangın!

Akşam saat 19.30 sularında çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangını gören köy sakinleri Yüksekova Belediyesi'nin İtfaiye Müdürlüğünün ekiplerine haber verdi.

#3
Foto - Yüksekova kırsalında korkutan yangın!

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürürken, çıkan yangın sonucu Bilin ailesine ait 4 bin bağ ot kül oldu.

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Foto - Yüksekova kırsalında korkutan yangın!

Bilin ailesi ise kendilerine yardım eden itfaiye ekiplerine ve vatandaşlara teşekkür etti.

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