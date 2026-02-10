112'de değişen bir şey yok! Gelen çağrıların yüzde 50'den fazlası gereksiz aramalar

Karaboğa, şunları kaydetti: "Günde 3 binden fazla çağrı alıyoruz. Merkezimize 2025 yılında 1 milyon 215 bin 246 çağrı geldi. Asılsız çağrı oranı yaklaşık yüzde 68 civarında. 2019 yılı ocak ayında faaliyete geçtiğimizde asılsız çağrı oranımız yüzde 96 civarındaydı. Saha çalışmalarıyla veya uygulanan idari para cezalarıyla bu oranı şu an düşürdük ama yeterli değil. Çalışmalarımızla bu oranı daha da düşürmek istiyoruz. Çünkü 112 acil yardım hattıdır, gereksiz arama hattı değildir. 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul ettikleri gerekesiyle geçen yıl 76 kişiye yaklaşık 200 bin lira para cezası uygulandı. Vatandaşlardan ricamız 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere aramayalım, meşgul edenleri uyaralım. Bu hattı gereksiz yere meşgul edersek acil durumdaki kişiler ulaşamayabilir. Bir saniye bir can demek. Saniyeler bizim için çok önemli."