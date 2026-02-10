112'de değişen bir şey yok! Gelen çağrıların yüzde 50'den fazlası gereksiz aramalar
Elazığ, Mardin, Şırnak ve Siirt'te geçen yıl 112 Acil Çağrı merkezlerine gelen çağrıların yüzde 50'den fazlası gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlardan oluştu. Mardin 112 Acil Çağrı Merkezi personeli Helin Ece, "Asılsız çağrılarla ilgili mağduriyetimiz var. 'Gelin bohçası hazırlayacağım, bohça nasıl hazırlanır?', 'Uçağım ne zaman hareket edecek?' şeklinde sorulara da maruz kalıyoruz. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını talep ediyoruz" dedi.