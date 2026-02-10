Büyük sürpriz! UEFA'dan Fenerbahçe kararı çıktı: 43. sayfadaki gizli detay ne?

  • İSTANBUL
Fenerbahçe’de kulüp koridorları hareketli! UEFA’nın gizli raporu sızdı, mali geleceği değiştirecek 43. sayfa detayı ilk kez ortaya çıktı. Fenerbahçe camiasının nefesini tutarak beklediği UEFA Finansal Fair Play kararı netleşti! Ali Koç dönemini kapsayan dev incelemeden 'sıfır hata' ile çıkan Sarı-Lacivertlilerde, transfer bütçesinin kaderi belli oldu. Gözler Mart ayında! Kerem Aktürkoğlu transferindeki gizli dipnot ne? Kanté ve Guendouzi operasyonları 2027 raporunu nasıl etkileyecek? UEFA müfettişlerinin 'Sorun yok' dediği raporun tüm detayları ve Sadettin Saran yönetiminin hazırladığı kritik 2026 planı haberimizde!

Fenerbahçe’nin hem saha içindeki başarısı hem de transfer piyasasındaki gövde gösterisi UEFA’nın radarına girdi. Ocak ayında İstanbul’a çıkarma yapan 5 kişilik dev denetim heyeti, sarı-lacivertli kulübün hesap defterlerini didik didik etti. Ali Koç yönetiminde tamamlanan 2024-25 sezonuna dair merakla beklenen "Finansal Fair Play" raporu sonunda netleşti.

Bir yanda transfer bütçesinin geleceği, diğer yanda ise Avrupa kupalarına katılım hakkıyla ilgili korkuların önüne geçecek rapor UEFA'dan geldi... Kulüp koridorlarında "Sıfır hata" parolasıyla hazırlanan savunma meyvesini verdi. Deloitte uzmanlarının ve UEFA müfettişlerinin hazırladığı o kritik raporun perde arkası ve Sadettin Saran yönetiminin Mart ayı için üzerinde çalıştığı yeni yol haritası... İşte UEFA heyetini bile hayrete düşüren o gizli kalem...

Ocak ayında Ülker Stadyumu’nda "finansal soruşturma" vardı. UEFA’dan gelen 2 kıdemli müfettiş ve Deloitte bünyesindeki 3 bağımsız denetçi, kulüp binasında iki tam gün mesai harcadı. 2024-25 sezonunun tüm transfer ödemeleri, sponsorluk girişleri ve özellikle Ali Koç dönemindeki nakit akışı tek tek incelendi. Çıkan sonuç ise yönetimde derin bir nefes aldırdı:

UEFA müfettişlerinin "Sorun yok" raporu vermesi, sadece bir evrak onayı değil; kulübün uçurumun kenarından çekilmesi olarak yorumlandı. Eğer Deloitte ve UEFA heyeti o 2 günlük incelemede "usulsüzlük" veya "limit aşımı" saptasaydı, sarı-lacivertliler şu ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktı:

- Avrupa Gelirlerine El Konulması - Sattığın Kadar Al Prangası - Kadro Kısıtlaması - En Ağır Ceza Men Riski

Heyetin en çok vakit ayırdığı konu, sezon başında Benfica'dan 22.5 milyon Euro rekor bedelle transfer edilen Kerem Aktürkoğlu oldu. UEFA, bu transferin ödeme yapısını ve sponsorluk katkılarını standart denetimin dışında tutarak Mart ayındaki ana raporlama döneminde "özel bir başlık" altında incelemeye karar verdi. Kulüp, Mart ayında sunacağı dosyada Kerem transferinin finansmanını "sıfır hata" ile kanıtlamak için ek dipnotlar hazırladı. UEFA heyetini bile şaşırtan rakamlar ortaya çıktı. Sadece geçmiş değil, Fenerbahçe’nin geleceği de mercek altında. Devre arasında kadroya katılan dünya yıldızlarının maliyeti de gelecek dönemde inceleme altında olmaya devam edecek.

N'Golo Kanté'nin bonservisi için 4 milyon Euro ödendi. Yıllık 11 milyon Euro'ya varan maaş skalası incelenecek. Guendouzi'ye ödenen 28 milyon Euro'luk bonservisiyle kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti. Bu da UEFA'nın 2025-26 dönemi incelemesinde yer alacak.

Bu isimlerin mali yükü, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki geleceğini belirleyecek olan 2027 Ocak ayındaki nihai raporda kilit rol oynayacak. Ali Koç döneminin temiz çıkmasının ardından, Sadettin Saran ekibi de boş durmuyor. Gelen bilgilere göre 2025-26 sezonunun ilk çeyreğini kapsayan ön rapor için Deloitte ile paralel bir çalışma yürütülüyor. Hedef; yeni sezon transfer dönemi başlamadan UEFA’dan "onaylı" bir bütçe ile masaya oturmak. Herhangi bir transfer engeliyle karşılaşmamak.

UEFA heyetinin İstanbul çıkarmasından çıkan "temiz" raporu özellikle "raporun 43'üncü sayfasındaki gizli detay" çok dikkat çekici. Bu detay Fenerbahçe’nin sadece saha içinde değil, finansal yönetimde de Şampiyonlar Ligi seviyesinde olduğunu tescilledi. O detaya göre Fenerbahçe sadece stat gelirlerinde değil, sponsorluklardan elde ettiği gelirle de UEFA heyetini şaşırtan 'beklenmedik' bir kalemden ciddi bir kazanç elde etmiş görünüyor. Ali Koç döneminden miras kalan bu mali disiplin, kulübün Avrupa kupalarından men edilme veya transfer yasağı gibi korkulu rüyalarını tamamen rafa kaldırdı. Tüm dikkatler Mart ayında UEFA’ya sunulacak kapsamlı savunma dosyasına çevrildi. Aktürkoğlu’ndan Kanté’ye kadar uzanan devasa kadro maliyetinin, kulübün artan sponsorluk ve stat gelirleriyle nasıl dengelendiği UEFA'ya kanıtlanacak. Eğer Mart ayındaki ön rapor da "onay" alırsa, Fenerbahçe 2026-27 sezonu öncesi transfer dönemine eli güçlü olarak girecek.

Fenerbahçe için finansal fırtına dindi, şimdi elde edilen bu mali özgürlükle sahada kupa toplama zamanı. Sarı-lacivertli yönetim, UEFA ile kurduğu bu şeffaf köprü sayesinde, 2027 yılına kadar olan projeksiyonunu şimdiden garanti altına almış durumda. Kulüp kaynaklarından sızan bilgilere göre Mart ayındaki raporun onaylanması halinde, Fenerbahçe'nin yaz transfer bütçesinin Süper Lig tarihinin en yüksek rakamına ulaşması bekleniyor.

Kanté ve Guendouzi gibi isimleri kadroya katmak büyük bir vizyon... ancak bu isimlerin lisansını UEFA engeline takılmadan çıkarabilmek de büyük başarı. UEFA’nın Ali Koç dönemine "sorun yok" demesi, kulübün artık "borç sarmalından" çıkıp "sürdürülebilir büyüme" evresine geçtiğini kanıtı niteliğinde. Fotospr'a göre; Bu, dünya yıldızlarını ikna ederken masaya konulacak en güçlü koz olacak. Bu yüzden Fenerbahçe yaz transferinde eksik kalan santrfor hamlesi için şimdiden harekete geçmeli.

