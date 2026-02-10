Büyük sürpriz! UEFA'dan Fenerbahçe kararı çıktı: 43. sayfadaki gizli detay ne?

UEFA heyetinin İstanbul çıkarmasından çıkan "temiz" raporu özellikle "raporun 43'üncü sayfasındaki gizli detay" çok dikkat çekici. Bu detay Fenerbahçe’nin sadece saha içinde değil, finansal yönetimde de Şampiyonlar Ligi seviyesinde olduğunu tescilledi. O detaya göre Fenerbahçe sadece stat gelirlerinde değil, sponsorluklardan elde ettiği gelirle de UEFA heyetini şaşırtan 'beklenmedik' bir kalemden ciddi bir kazanç elde etmiş görünüyor. Ali Koç döneminden miras kalan bu mali disiplin, kulübün Avrupa kupalarından men edilme veya transfer yasağı gibi korkulu rüyalarını tamamen rafa kaldırdı. Tüm dikkatler Mart ayında UEFA’ya sunulacak kapsamlı savunma dosyasına çevrildi. Aktürkoğlu’ndan Kanté’ye kadar uzanan devasa kadro maliyetinin, kulübün artan sponsorluk ve stat gelirleriyle nasıl dengelendiği UEFA'ya kanıtlanacak. Eğer Mart ayındaki ön rapor da "onay" alırsa, Fenerbahçe 2026-27 sezonu öncesi transfer dönemine eli güçlü olarak girecek.