Büyük sürpriz! UEFA'dan Fenerbahçe kararı çıktı: 43. sayfadaki gizli detay ne?
Fenerbahçe’de kulüp koridorları hareketli! UEFA’nın gizli raporu sızdı, mali geleceği değiştirecek 43. sayfa detayı ilk kez ortaya çıktı. Fenerbahçe camiasının nefesini tutarak beklediği UEFA Finansal Fair Play kararı netleşti! Ali Koç dönemini kapsayan dev incelemeden 'sıfır hata' ile çıkan Sarı-Lacivertlilerde, transfer bütçesinin kaderi belli oldu. Gözler Mart ayında! Kerem Aktürkoğlu transferindeki gizli dipnot ne? Kanté ve Guendouzi operasyonları 2027 raporunu nasıl etkileyecek? UEFA müfettişlerinin 'Sorun yok' dediği raporun tüm detayları ve Sadettin Saran yönetiminin hazırladığı kritik 2026 planı haberimizde!