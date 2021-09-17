  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
13
Yol kazasında bulundu! Giriş-çıkışlar kapatıldı

2021-09-17 11:36:00
Yol kazasında bulundu! Giriş-çıkışlar kapatıldı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yol genişletme çalışmaları sırasında ortaya çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi.

#1
Foto - Fatsa Belediye ekipleri, Kurtuluş Mahallesi’nde yol yapım çalışmalarını sürdürdüğü esnada, kepçe operatörü kazmayı vurduğu esnada alt kısımda beton bir tabaka fark etti.

Fatsa Belediye ekipleri, Kurtuluş Mahallesi’nde yol yapım çalışmalarını sürdürdüğü esnada, kepçe operatörü kazmayı vurduğu esnada alt kısımda beton bir tabaka fark etti.

#2
Foto - Durumun üzerine yapılan araştırmalarda, beton olduğu düşünülen yapıların, yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan lahit mezarları olduğu anlaşıldı.

Durumun üzerine yapılan araştırmalarda, beton olduğu düşünülen yapıların, yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan lahit mezarları olduğu anlaşıldı.

#3
Foto - Durumun bildirilmesi üzerine yetkililer olay yerine akın etti.

Durumun bildirilmesi üzerine yetkililer olay yerine akın etti.

#4
Foto - Yetkililer, ilk mezarı açtıklarında içerisinde insan kemik kalıntıları ile değerli ziynet eşyaları ve çeşitli tarihi bulgulara ulaştı.

Yetkililer, ilk mezarı açtıklarında içerisinde insan kemik kalıntıları ile değerli ziynet eşyaları ve çeşitli tarihi bulgulara ulaştı.

#5
Foto - Ekipler, bölgeyi kuşatarak, kontrol altına aldı, insanların giriş ve çıkışlarını yasakladı.

Ekipler, bölgeyi kuşatarak, kontrol altına aldı, insanların giriş ve çıkışlarını yasakladı.

#6
Foto - Yetkililerin, bölgede yaptıkları çalışmaların ardından mezar içerisinde bulunan kemik ve ziynet eşyaları, koruma altına aldı.

Yetkililerin, bölgede yaptıkları çalışmaların ardından mezar içerisinde bulunan kemik ve ziynet eşyaları, koruma altına aldı.

#7
Foto - Yetkililerin, bölgede yaptıkları çalışmaların ardından mezar içerisinde bulunan kemik ve ziynet eşyaları, koruma altına aldı.

Yetkililerin, bölgede yaptıkları çalışmaların ardından mezar içerisinde bulunan kemik ve ziynet eşyaları, koruma altına aldı.

#8
Foto - Öte yandan mezarların bulunduğu alanın yaklaşık 100 metre uzağında manastır olduğu, yıllar önce kendiliğinden yıkıldığı öğrenildi.

Öte yandan mezarların bulunduğu alanın yaklaşık 100 metre uzağında manastır olduğu, yıllar önce kendiliğinden yıkıldığı öğrenildi.

#9
Foto - Mahalle Muhtarı Altan Güneş, “Burada önceden bir manastır olduğu söyleniyor. Buranın 800 metre kadar bir alanı da sit alanı olarak ayrılmış bir yer.

Mahalle Muhtarı Altan Güneş, “Burada önceden bir manastır olduğu söyleniyor. Buranın 800 metre kadar bir alanı da sit alanı olarak ayrılmış bir yer." dedi.

#10
Foto -

"Şu anda çıkan lahit mezarlar yol üzerinde" diyen Muhtar Güneş "Belediye tarafından çalışıldığı esnada denk geliyor. Şu anda da yetkililer geldi ve yarın da bunun neticesinde ne çıkacağını tespit edecekler” dedi.

#11
Foto - Muhtar Güneş, “Bizim gördüğümüz, kepçe tarafından kırılmış bir kral mezarı olduğu söyleniyor.

Muhtar Güneş, “Bizim gördüğümüz, kepçe tarafından kırılmış bir kral mezarı olduğu söyleniyor." şeklinde konuştu.

#12
Foto - Mezarın içinden çıkanlarla ilgili Muhtar Güneş

Mezarın içinden çıkanlarla ilgili Muhtar Güneş "Bakıra benzeyen ve cam eşyalar bulundu. Ne çıkacağını bilemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Şengör'den olay Kılıçdaroğlu açıklaması: Seçtiğimiz için aptalız
Gündem

Şengör'den olay Kılıçdaroğlu açıklaması: Seçtiğimiz için aptalız

Celal Şengör'ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için kullandığı ifadeler, önce sosyal medyayı sonrasında gündemi salladı...
Sabah namazında öğrencilerle buluşan Ali Erbaş’tan gençlere tavsiyeler
Aktüel

Sabah namazında öğrencilerle buluşan Ali Erbaş’tan gençlere tavsiyeler

Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) kapsamında Türkiye’de eğitim gören öğrencilerle sabah namazı kılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali..
Kılıçdaroğlu 2023'e hazırlanıyor! CHP 'mega projelerine' bir yenisini daha ekledi!
Siyaset

Kılıçdaroğlu 2023'e hazırlanıyor! CHP 'mega projelerine' bir yenisini daha ekledi!

Heykel belediyeciliği yapan CHP, Lüleburgaz'a yeni bir heykel dikti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılışıyla Balkan Göç Anıtı'nı..
Bomba BionTech deneyi! 106 kat artış oldu
Korona Virüs

Bomba BionTech deneyi! 106 kat artış oldu

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 3'üncü doz koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanlarının antikor seviyeleri ölçüldü. Araştırma sonucuna göre Sin..
Uyuşturucuya geçit yok!
Gündem

Uyuşturucuya geçit yok!

Geleceğimizi tehdit eden uyuşturucuya geçit verilmiyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Diyarbakır, Bingöl ve Hakkari illerinde gerçekleştird..
Galatasaray Lazio maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Lazio maç sonucu
Spor

Galatasaray Lazio maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Lazio maç sonucu

Galatasaray maç sonucu | Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Lazio'yu konuk etti. Peki, Galatasaray Lazio maçı kaç kaç bitti?..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay