2021-09-17 11:36:00 Yol kazasında bulundu! Giriş-çıkışlar kapatıldı
Ordu’nun Fatsa ilçesinde yol genişletme çalışmaları sırasında ortaya çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi.
Ordu’nun Fatsa ilçesinde yol genişletme çalışmaları sırasında ortaya çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi.
Fatsa Belediye ekipleri, Kurtuluş Mahallesi’nde yol yapım çalışmalarını sürdürdüğü esnada, kepçe operatörü kazmayı vurduğu esnada alt kısımda beton bir tabaka fark etti.
Durumun üzerine yapılan araştırmalarda, beton olduğu düşünülen yapıların, yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan lahit mezarları olduğu anlaşıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine yetkililer olay yerine akın etti.
Yetkililer, ilk mezarı açtıklarında içerisinde insan kemik kalıntıları ile değerli ziynet eşyaları ve çeşitli tarihi bulgulara ulaştı.
Ekipler, bölgeyi kuşatarak, kontrol altına aldı, insanların giriş ve çıkışlarını yasakladı.
Yetkililerin, bölgede yaptıkları çalışmaların ardından mezar içerisinde bulunan kemik ve ziynet eşyaları, koruma altına aldı.
Yetkililerin, bölgede yaptıkları çalışmaların ardından mezar içerisinde bulunan kemik ve ziynet eşyaları, koruma altına aldı.
Öte yandan mezarların bulunduğu alanın yaklaşık 100 metre uzağında manastır olduğu, yıllar önce kendiliğinden yıkıldığı öğrenildi.
Mahalle Muhtarı Altan Güneş, “Burada önceden bir manastır olduğu söyleniyor. Buranın 800 metre kadar bir alanı da sit alanı olarak ayrılmış bir yer." dedi.
"Şu anda çıkan lahit mezarlar yol üzerinde" diyen Muhtar Güneş "Belediye tarafından çalışıldığı esnada denk geliyor. Şu anda da yetkililer geldi ve yarın da bunun neticesinde ne çıkacağını tespit edecekler” dedi.
Muhtar Güneş, “Bizim gördüğümüz, kepçe tarafından kırılmış bir kral mezarı olduğu söyleniyor." şeklinde konuştu.
Mezarın içinden çıkanlarla ilgili Muhtar Güneş "Bakıra benzeyen ve cam eşyalar bulundu. Ne çıkacağını bilemiyoruz” ifadelerini kullandı.
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