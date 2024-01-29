Yol adeta buz pistine döndü!

Uludağ'ın eteklerindeki Tuzaklı Köyünde ise bir araç kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı. Uludağ yolunda da çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Uludağ'da ise akşam saatlerinde yağan kar yağışı, gece saatleri itibariyle etkisini artırdı. Kayak pistinde kar kalındığı 76 santimetreye kadar ulaştı. Yoğun kar, tatilcilerin yüzünü güldürürken, günübirlik eğlenmek için otomobilleriyle Uludağ'a gelen vatandaşlar adeta ter döktü. Kar fırtınasına yakalananlar, otellere ve araçlarına sığındı. Hava sıcaklığının -15 dereceye düştüğü Uludağ'da kar yağışıyla birlikte kayak yapmak isteyen birçok kişi ise teleferik sırasında izdiham oluşturdu. Bugün de Bursa'nın üst kesimleri ve Uludağ'da yoğun kar yağışı beklenirken, hava sıcaklığının -10 dereceyi aşması bekleniyor.