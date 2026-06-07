İran'ın gizli planında Türkiye detayı ortaya çıktı: İstanbul ve Çanakkale formülünü incelemeye aldılar

Hürmüz Boğazı’nın savaştan sonraki statüsü için yasal düzenleme hazırlıklarının da hızla sürdüğünü aktaran kaynaklar, şu bilgileri verdi: “Dünya genelinde boğaz geçiş örneklerini inceliyoruz. Bunun içinde başta Türkiye’nin İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı gibi modeller yer alıyor. Dışişleri Bakanlığımız bu çalışmanın yürütücüsü. Çeşitli ülkelerden uzmanlarla da görüş alışverişinde bulunuyoruz. Dışişleri Bakanlığının hazırladığı taslak Meclis’te onaylanacak. Bu bizim iç meselemiz. Aynı Türkiye’deki Mavi Vatan Yasası dışarıyı ilgilendirmediği, Türkiye’nin hak ve menfaatleri ile ilgili olduğu gibi, Hürmüz Yasası da başkasını ilgilendirmez. Daha sonra Hürmüz’ün karşı kıyısındaki Umman’la da anlaşacağız. Zaten Umman, ‘Savaşı siz kazandınız, biz de hakkımızı ve payımızı aldıktan sonra sorun yok.’ havasında.”