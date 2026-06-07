Alman ordusu bir anda düğmeye bastı: Türkiye’ye “hava kalkanı” kurulacak

Almanya Federal Savunma Bakanlığı, NATO'nun güneydoğu kanadını güçlendirmek amacıyla Mecklenburg-Vorpommern'de konuşlu Hava Savunma Roketi Birliği'ne bağlı yaklaşık 150 askeri Türkiye'ye sevk etme kararı aldı. Bölgedeki ABD birliğinin görevini devralacak olan Alman askerleri, kritik bir Patriot hava savunma bataryası ile birlikte eylül ayına kadar Türk ve Amerikalı ortaklarıyla koordineli şekilde görev yapacak. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Uzak Doğu'da tırmanan küresel gerilimler doğrultusunda ittifakın savunma mimarisini tahkim eden bu operasyonun, Berlin'in NATO içerisindeki güçlü ve çok boyutlu rolünün net bir göstergesi olduğunu vurguladı.