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Dünya
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Alman ordusu bir anda düğmeye bastı: Türkiye’ye "hava kalkanı" kurulacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Alman ordusu bir anda düğmeye bastı: Türkiye’ye “hava kalkanı” kurulacak

Almanya Federal Savunma Bakanlığı, NATO'nun güneydoğu kanadını güçlendirmek amacıyla Mecklenburg-Vorpommern'de konuşlu Hava Savunma Roketi Birliği'ne bağlı yaklaşık 150 askeri Türkiye'ye sevk etme kararı aldı. Bölgedeki ABD birliğinin görevini devralacak olan Alman askerleri, kritik bir Patriot hava savunma bataryası ile birlikte eylül ayına kadar Türk ve Amerikalı ortaklarıyla koordineli şekilde görev yapacak. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Uzak Doğu'da tırmanan küresel gerilimler doğrultusunda ittifakın savunma mimarisini tahkim eden bu operasyonun, Berlin'in NATO içerisindeki güçlü ve çok boyutlu rolünün net bir göstergesi olduğunu vurguladı.

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Foto - Alman ordusu bir anda düğmeye bastı: Türkiye’ye "hava kalkanı" kurulacak

Alman Ordusu yaklaşık 150 askerini Türkiye’ye gönderiyor. Mecklenburg-Vorpommern’de konuşlanmış Hava Savunma Roketi Birliği 24 burada bir Patriot bataryası ile birlikte görev yapacak ve şimdiye kadar konuşlandırılmış bir ABD Birliği’nin görevlerini üstlenecek.

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Foto - Alman ordusu bir anda düğmeye bastı: Türkiye’ye "hava kalkanı" kurulacak

Federal Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre Nato Güneydoğu Kanadı’nda gerçekleştirilecek bu görev eylül ayına kadar sürecek. Alman kuvvetleri bölgede Türk ve ABD’li ortaklarla sıkı bir işbirliği içinde çalışıyor.

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Foto - Alman ordusu bir anda düğmeye bastı: Türkiye’ye "hava kalkanı" kurulacak

NATO, Türkiye’deki hava savunmasını Uzak Doğu’daki gergin durumu göz önünde bulundurarak geçtiğimiz günlerde sıkılaştırmıştı. Daha önce ittifak bölgesinin savunmasını güçlendirmek amacıyla ek birlikler ve savunma sistemleri bölgeye sevk edilmişti.

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Foto - Alman ordusu bir anda düğmeye bastı: Türkiye’ye "hava kalkanı" kurulacak

Askerler uçuştan önce Bad Sülze’de bir kutlamayla yolcu edilecek. Savunma Bakanı Boris Pistorius söz konusu görevi ittifak içinde Almanya’nın daha güçlü bir rolüne katkı olarak tanımladı. Böylece Almanya’nın NATO bölgesinin hem doğu kanadında hem yüksek kuzey kanadında hem de Güneydoğu kanadında faal olduğunu ifade etti.

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Foto - Alman ordusu bir anda düğmeye bastı: Türkiye’ye "hava kalkanı" kurulacak

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Yorumlar

Almanya

NATO itifaki altinda TR asker getirecek olan almanya bir fitnelik yapmasın TR ye,çünkü su uyur gavur uyumaz atasözü boşuna değil,evvelden ABD askerleri TR askeri ne torba geçirmeyi hatırla,Osmanlıyi çok özledim özleyeceğiz ecdadimiz cihana hukmederdi islam şeriat adaletiyle ,hz omer nilde bir koyun kayıp olsa Allah teala Omerden sorar adaletli
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