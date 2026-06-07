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CHP'li belediyeden şeytani plan! Yanan ormanlara böyle villa diktiler!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP'li belediyeden şeytani plan! Yanan ormanlara böyle villa diktiler!

İzmir Buca'yı sarsan imar yolsuzluğunun bilirkişi raporu, 18 Eylül 2023'teki Doğancılar yangınının ardından küller arasından yükselen 5 kaçak villanın skandal detaylarını ortaya koydu. CHP'li Belediye yönetiminin, yerinde artık bulunmayan eski bir binayı kılıf olarak kullanarak yanan orman alanındaki inşaatlara usulsüz onay verdiği belgelendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve Buca Belediyesi'nin üst düzey yönetimini sarsan yolsuzluk operasyonunun perde arkasındaki teknik detaylar, bilirkişi raporuyla gün yüzüne çıktı. Aralarında mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman ve önceki dönem başkanı Erhan Kılıç'ın da bulunduğu 42 kişinin tutuklandığı soruşturmanın en çarpıcı ayağını, 18 Eylül 2023 tarihinde Buca Doğancılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası bölgede yükselen kaçak villalar ve belediyenin bu talana sağladığı "yasal kılıf" oluşturdu.

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#1
Foto - CHP'li belediyeden şeytani plan! Yanan ormanlara böyle villa diktiler!

YANGIN KÜLLERİ KURUMADAN VİLLALAR YÜKSELDİ Bilirkişi raporu, Doğancılar Mahallesi Belenkuyu Mevkii 122 ada 18 parsel üzerindeki süreci tüm çıplaklığıyla belgeledi. 18 Eylül 2023'te gece geç saatlerde çıkan orman yangını bölgeyi kavururken, söz konusu parselde yangın öncesinde başlayan usulsüzlüklerin yangın sonrası hız kazandığı tespit edildi. Adım adım işgal planı şöyle uygulandı : Nisan 2022'de parselde tek bir yapı varken, Kasım 2022'de bu yapı yıkılarak yerine 5 adet blok için temel atıldı. Yangından sadece iki hafta sonra, 2 Ekim 2023 tarihinde Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından bu yapılar için "yapı tatil zaptı" düzenlendi. Ancak bu mühürleme işlemine rağmen inşaat durmadı; 2024 ve 2025 yılı başındaki uydu görüntülerinde 5 kaçak villanın kaba inşaatının bittiği ve peyzaj aşamasına geçildiği görüldü.

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Foto - CHP'li belediyeden şeytani plan! Yanan ormanlara böyle villa diktiler!

BELEDİYEDEN ŞEYTANİ PLAN: "HAYALET YAPI" ÜZERİNDEN ONAY Soruşturma dosyasındaki en ağır suçlama, belediye yönetiminin "mevcut olmayan bir bina" üzerinden kaçak yapılara yasal zemin hazırlaması oldu. Rapora göre;1 Ağustos 2024'te, yerinde artık yeller esen eski bir bina adına İmar Kanunu'nun Geçici 11. Maddesi kapsamında başvuru yapıldı. Tutuklananlar arasında bulunan Harita Müdürü Toygun Varol'un yönetimindeki birim, aynı gün içinde jet hızıyla yanıt vererek, yerinde olmayan bu hayalet yapının kanun kapsamında olduğunu onayladı. Böylece, orman alanında yükselen 5 yeni kaçak villa, belediye eliyle sisteme dahil edilmeye çalışıldı.

#3
Foto - CHP'li belediyeden şeytani plan! Yanan ormanlara böyle villa diktiler!

RÜŞVETİN ADI "SABUN", SİSTEMİ "YAPIŞTIRMA" Operasyon kapsamında deşifre edilen "Rüşvet Fabrikası"nın, bu tip imar usulsüzlüklerini gizlemek için özel yöntemler kullandığı ortaya çıktı. Müteahhitlerin projelerdeki aykırılıkları kat fazlası, kitle aşımı gibi durumlarda belediye görevlilerine para, daire veya lüks yazlık karşılığında onaylattığı, bu trafiğe kendi aralarında "sabun" adını verdikleri belirlendi. Teknik usulsüzlükleri gizlemek için "proje yapıştırma" yöntemi kullanıldığı ve kaçak yapılara geriye dönük evrak düzenlendiği saptandı.

#4
Foto - CHP'li belediyeden şeytani plan! Yanan ormanlara böyle villa diktiler!

HEM "GEÇMİŞ OLSUN" DEDİ HEM VİLLALARA YOL VERDİ Buca Belediye Başkanı olduğu dönemde, 18 Eylül 2023 gecesi Doğancılar Mahallesi'ndeki yangın bölgesine giderek "Kentimizin akciğerleri yanıyor, içimiz yanıyor" mesajları veren ve BUCAKUT ekipleriyle sabahlayan Erhan Kılıç'ın, aslında o tarihlerde yanan alandaki kaçak yapılaşmaya göz yumduğu bilirkişi raporuyla tescillendi. Yangının çıktığı Eylül 2023 tarihinde Erhan Kılıç belediye başkanı olarak görev yapıyordu. Bilirkişi raporuna göre, yangından hemen önce (Haziran 2023) ormanlık alandaki 122 ada 18 parselde 5 adet kaçak villanın kaba inşaatı zaten yükselmişti Yangından sadece iki hafta sonra 2 Ekim 2023 bu yapılar için "yapı tatil zaptı" düzenlenmiş gibi gösterilse de inşaat faaliyetleri Erhan Kılıç döneminde durmadı ve peyzaj aşamasına kadar geldi.

#5
Foto - CHP'li belediyeden şeytani plan! Yanan ormanlara böyle villa diktiler!

Görkem Duman döneminde ise yapı tatil zaptına rağmen inşaat durmadı. Temmuz 2024 ve Ocak 2025 tarihlerinde kaba imalatın bittiği ve peyzaj aşamasına geçildiği belgelenmiştir. Kaçak yapıların yasal zemine oturtulması için yapılan kritik hamle bu dönemde gerçekleşti. Görkem Duman Başkan olduğu 1 Ağustos 2024 tarihinde mevcut olmayan eski bir yapı üzerinden İmar Kanunu'nun Geçici 11. Maddesi kapsamında başvuru yapılmış ve belediye tarafından aynı gün onaylandı.

#6
Foto - CHP'li belediyeden şeytani plan! Yanan ormanlara böyle villa diktiler!

BUCA'NIN HER YERİNDE İMAR KATLİAMI Bilirkişi heyetinin incelemeleri, yolsuzluğun sadece orman alanıyla sınırlı olmadığını, Buca'nın merkez mahallelerine de yayıldığını gösterdi. Adatepe Mahallesi'nde sadece sanayi tesisi yapılması gereken parsellere, imar durumuna aykırı olarak 20 katlı ofis binaları için ruhsat verildiği tespit edildi. Tınaztepe, Dumlupınar ve Kocatepe mahallelerinde planlarda 4 kat görünen yerlere 11, 13 ve 15 katlı binalar dikildiği; hatta bir projede 15.80 metre olması gereken yüksekliğin 45 metreye çıkarıldığı belgelendi.

#7
Foto - CHP'li belediyeden şeytani plan! Yanan ormanlara böyle villa diktiler!

TUTUKLU İMAR KADROSU İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyonuyla Buca Belediyesi'nin imar ve şehircilik hafızası adeta cezaevine taşındı. Tutuklananlar arasında Planlama ve İmar Müdürü Ayşe Kalafat, Harita Müdürü Toygun Varol, İmar Durum Şefi Aras İş ve Oturma Birim Şefi Ahmet Çakar gibi kritik isimlerin bulunması, belediye içerisindeki "organize imar çarkını" açıkça kanıtladı. Bilirkişi raporu, belediye kaynaklarının "bankamatik memurları" ile fonlandığı ve yolsuzlukları sosyal medyada ifşa edenlerin darp edildiği bir dönemde, orman alanlarının nasıl ranta kurban edildiğini adli makamlara tescillemiş oldu.

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Yorumlar

Tuz kokmuş

Geçen yıllarda da yanan ormanlar için "acele kamulaştırma" kararı çıkaran insanlar! Vardı. Toplumun dinli dinsiz, sağcı solcu her kesiminde kokuşmuşluk kol geziyo ve herkes kendini "kurtarıcı" olarak pazarlıyor! . İnsanlar da akit gazetesine yyorum yazarak yayınlanmasını umuyorlar!

resat

ormanlara villa dikmek dahil, çoğu işler, chp ve yandaşlarına serbest idi, bunlarda haala bu zamanda yaşayan,torpilli torunlar sanıyor kendini,o işler bitti, hani o gezi hain kalkışmasında yutturmaya çalıştığınız ,bu sebeple yakıp yıktığınız ,sonrada reisin heyyyyt dağılın yoksa!!!!! narasıyla deliklerinize çekildiğinizden sonra bitti , biz yeşili çok severiz sevmesek , ormanın zeytinliğin içine villa yaparmıyız ,uyanıklığı bitti, çekin cezalarınızı, chp li siyasi iş adamı ,sanatçı dediklerinin yazlıkları ,çiftlikleri bir araştırılsın ,bakalım yeşille olan durumları çıksın ortaya ,biz kurduk ,biz kurtardık bize heryol serbest kafalarınızıda değişririn artık ,,
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