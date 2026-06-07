CHP'li belediyeden şeytani plan! Yanan ormanlara böyle villa diktiler!

HEM "GEÇMİŞ OLSUN" DEDİ HEM VİLLALARA YOL VERDİ Buca Belediye Başkanı olduğu dönemde, 18 Eylül 2023 gecesi Doğancılar Mahallesi'ndeki yangın bölgesine giderek "Kentimizin akciğerleri yanıyor, içimiz yanıyor" mesajları veren ve BUCAKUT ekipleriyle sabahlayan Erhan Kılıç'ın, aslında o tarihlerde yanan alandaki kaçak yapılaşmaya göz yumduğu bilirkişi raporuyla tescillendi. Yangının çıktığı Eylül 2023 tarihinde Erhan Kılıç belediye başkanı olarak görev yapıyordu. Bilirkişi raporuna göre, yangından hemen önce (Haziran 2023) ormanlık alandaki 122 ada 18 parselde 5 adet kaçak villanın kaba inşaatı zaten yükselmişti Yangından sadece iki hafta sonra 2 Ekim 2023 bu yapılar için "yapı tatil zaptı" düzenlenmiş gibi gösterilse de inşaat faaliyetleri Erhan Kılıç döneminde durmadı ve peyzaj aşamasına kadar geldi.