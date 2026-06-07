CHP'li belediyeden şeytani plan! Yanan ormanlara böyle villa diktiler!
İzmir Buca'yı sarsan imar yolsuzluğunun bilirkişi raporu, 18 Eylül 2023'teki Doğancılar yangınının ardından küller arasından yükselen 5 kaçak villanın skandal detaylarını ortaya koydu. CHP'li Belediye yönetiminin, yerinde artık bulunmayan eski bir binayı kılıf olarak kullanarak yanan orman alanındaki inşaatlara usulsüz onay verdiği belgelendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve Buca Belediyesi'nin üst düzey yönetimini sarsan yolsuzluk operasyonunun perde arkasındaki teknik detaylar, bilirkişi raporuyla gün yüzüne çıktı. Aralarında mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman ve önceki dönem başkanı Erhan Kılıç'ın da bulunduğu 42 kişinin tutuklandığı soruşturmanın en çarpıcı ayağını, 18 Eylül 2023 tarihinde Buca Doğancılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası bölgede yükselen kaçak villalar ve belediyenin bu talana sağladığı "yasal kılıf" oluşturdu.