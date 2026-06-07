Emekli promosyonlarında yarış kızıştı! En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?
Emekli banka promosyonu güncel tutarları ve bankaların teklif listesi, 2026 Haziran ayının gelmesiyle araştırılıyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalarda emekli promosyon tutarları gündeme geldi. Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi zorunlu. Peki, 2026 Haziran emekli promosyonu ne kadar, en yüksek veren banka hangisi? En yüksek emekli promosyonu hangi bankalar veriyor, ne kadar? İşte detaylar...