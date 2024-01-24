Yok artık daha neler! 'Dolar, TL karşısında yüzde 45 artmalı'

2024 yılı için 402 milyar dolarlık ihracat hedefini verirken hizmeti de beraber verdik. 267 milyar dolar mal ihracatı, 135 milyar dolar da hizmet ihracatı hedefliyoruz. Eğer dünya normalleşirse bu rakamlara çok rahat ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Özellikle rekabet konusunda girdi maliyetleriyle dövizin paralel gitmesi gerekir. Biz yukarı ya da ekstra farklı bir kur istemiyoruz. Son bir yılda sadece işçi maliyetleri yüzde 105 arttı. Dolar yüzde 60 yükseldi. Yüzde 45'lik bir fark var. Kuru dengeye oturtamadığınız taktirde ithalatçı olmadığınız sektörlerde dahi ithalat yapmaya başlıyorsunuz. Sebebi kurun düşük kalması. Çünkü dışarısı çok daha ucuz. Hazır giyim ithalatı 300-400 milyon dolarken, 2023'te 3-4 milyar dolara çıktı. Sebebi kur politikasının düşük kalması. Yıllık üzret artışı ortalama yüzde 45 civarında olması bekleniyor dolayısıyla doların da TL karşısında yüzde 45 artması gerektiğini düşünüyorum. Böylece vermiş olduklarımızla almış olduklarımız başabaş gelsin."