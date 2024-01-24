  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yok artık daha neler! 'Dolar, TL karşısında yüzde 45 artmalı'

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi açıklandı! Türkiye'nin sırası şaşırttı

WhatsApp'a beklenen özellikler geliyor

Bu araçla piyasa karışacak! 1 milyon TL'nin altında fiyat bekleniyor

Türkiye’nin 'Çip'te seri üretimi: İlk çip fabrikası sonrası TOOG Türk gücünü tüm dünyaya yeniden ilan etti

ABD'li yatırım bankasından Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan bombası

Dünyanın en vatansever 10 ülkesi! Bakın Türkiye listede kaçıncı sırada yer aldı

Konya'da yer altında keşfedildi! Bir orduya yetecek kadar var! Tüm dünya şaşkın

MHP’den flaş “yerel seçim” açıklaması! Tüm Türkiye’ye böyle ilan ettiler

İşte kalabalık aileler için en uygun 7 kişilik araba!
Ekonomi
10
Yok artık daha neler! 'Dolar, TL karşısında yüzde 45 artmalı'

2024-01-24 20:07:55
Yok artık daha neler! 'Dolar, TL karşısında yüzde 45 artmalı'

Dünya ekonomileri pandemi sonrası son günler geçirirken Türkiye ekonomisi de bundan nasibini aldı. Yabancı banka raporları dolar-TL kurunu 2024 yılı sonu için 30-35 TL aralığında tutarken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'den şok bir dolar tahmini geldi.

#1
Foto - Yok artık daha neler! 'Dolar, TL karşısında yüzde 45 artmalı'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatta rekabetin sağlanması ve maliyet artışlarıyla başa çıkılması için yıl sonunda dolar kurunun en az yüzde 45 artması gerektiğini söyledi.

#2
Foto - Yok artık daha neler! 'Dolar, TL karşısında yüzde 45 artmalı'

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatın artırılmasında en önemli adımlardan birinin para politikasında dengenin sağlanması olduğunu söyledi.

#3
Foto - Yok artık daha neler! 'Dolar, TL karşısında yüzde 45 artmalı'

Gültepe, Oksijen TV'de Güzem Yılmaz Ertem'e verdiği röportajda, yıl sonunda dolar kurunun maliyet artışlarıyla orantılı olarak yüzde 45 civarında artması gerektiğini ifade etti.

#4
Foto - Yok artık daha neler! 'Dolar, TL karşısında yüzde 45 artmalı'

Mustafa Gültepe özetle şunları söyledi:

#5
Foto - Yok artık daha neler! 'Dolar, TL karşısında yüzde 45 artmalı'

2023'te yaşamadığımız şey kalmadı. 6 Şubat depreminin yaşandığı, her gün yeni ekonomik kararların değiştiği bir noktada ihracatçımız büyük bir başarı elde ettiğini düşünüyorum. 255,8 milyar dolar ihracatla kapattık yılı. Yüzde 0,6 artış ama dünya ekonomisinde taleplerin düştüğü, Avrupa'nın resesyona girdiği noktada bu ihracat rakamına ulaşmaktan dolayı tüm iş insanlarımızı tebrik etmek gerekir. 27 sektörümüzün 13 sektörü 2023 yılında eksi yazdı. Eksi yazan sektörler genelde emek yoğun ve maliyetlerin daha fazla olduğu sektörler. Teknoloji ağırlıklı, katma değeri yüksek olan, savunma sanayii, mücevher, makine gibi bir de tarım sektörlerinin tamamı artı yazdı.

#6
Foto - Yok artık daha neler! 'Dolar, TL karşısında yüzde 45 artmalı'

Türkiye pahalı olunca rakip ülkeler fiyat düşürdü

#7
Foto - Yok artık daha neler! 'Dolar, TL karşısında yüzde 45 artmalı'

Daralan Avrupa pazarının Türkiye ihracatına etkisi çok büyük oldu. Fiyat rekabetini sağlayamadık. Türkiye çok pahalı olunca, alıcı başka ülkelere gittiler. Rakip ülkeler fiyatlarını da düşürdüler. Bunu devlet politikasıyla yaptılar. Bu nedenle de bazı sektörlerde eksi yaşadık. 2024 yılının ikinci yarısından sonra inşallah bunu pozitif şekilde konuşabiliriz. 2023'te Türk ihracatçısı ucuz krediye ulaştı ama yeterlilik düşüktü. İhracatı artırırken finansmana ihtiyaç da artıyor. Özellikle 2023'teki kur baskısı ile doların 20'nin altında tutulmasıyla beraber, faizlerin de aşağıya doğru inmesi, ekonomide ezberlenen teorilerden farklı bir şey oldu. Biz ihracatçı olarak ne kadar uygun krediye ulaşabilirsek, üretime, istihdama o kadar katkı sağlarız. Ancak insanlar finansmana ulaşamadı. Para politikası, ihracatla aynı yönde hareket etseydi, ihracatımız yüzde 0,6 değil yüzde 4-5 olurdu. Bir sene içinde girdi maliyetleri yüzde 100 arttı, dövizin artışı yüzde 90. Aradaki makas yüzde 60-70. Bunu tolere etme şansı yok, rekabet etme şansı yok.

#8
Foto - Yok artık daha neler! 'Dolar, TL karşısında yüzde 45 artmalı'

Kur politikası düşük kaldı

#9
Foto - Yok artık daha neler! 'Dolar, TL karşısında yüzde 45 artmalı'

2024 yılı için 402 milyar dolarlık ihracat hedefini verirken hizmeti de beraber verdik. 267 milyar dolar mal ihracatı, 135 milyar dolar da hizmet ihracatı hedefliyoruz. Eğer dünya normalleşirse bu rakamlara çok rahat ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Özellikle rekabet konusunda girdi maliyetleriyle dövizin paralel gitmesi gerekir. Biz yukarı ya da ekstra farklı bir kur istemiyoruz. Son bir yılda sadece işçi maliyetleri yüzde 105 arttı. Dolar yüzde 60 yükseldi. Yüzde 45'lik bir fark var. Kuru dengeye oturtamadığınız taktirde ithalatçı olmadığınız sektörlerde dahi ithalat yapmaya başlıyorsunuz. Sebebi kurun düşük kalması. Çünkü dışarısı çok daha ucuz. Hazır giyim ithalatı 300-400 milyon dolarken, 2023'te 3-4 milyar dolara çıktı. Sebebi kur politikasının düşük kalması. Yıllık üzret artışı ortalama yüzde 45 civarında olması bekleniyor dolayısıyla doların da TL karşısında yüzde 45 artması gerektiğini düşünüyorum. Böylece vermiş olduklarımızla almış olduklarımız başabaş gelsin."

Demir çelik devi İflasın eşiğinde! Dünya genelinde gündemi sarsan iflas tehdidi altında
Dünya

Demir çelik devi İflasın eşiğinde! Dünya genelinde gündemi sarsan iflas tehdidi altında

Küresel ekonomik kriz şirketleri etkiliyor. Tanınmış bir büyük bir şirketin daha iflasın eşiğinde olduğunu bildirdi. Şirketin sorunları ve ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu! O kurumların kapısına kilit vuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu! O kurumların kapısına kilit vuruldu

İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu'dan ilk mesaj
Siyaset

İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu'dan ilk mesaj

Meral Akşener tarafından İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, "Çok yoğun olarak ..
O öğretmen gündemden düşmüyor... Öğrencisinin dişini çekti
Sosyal Medya

O öğretmen gündemden düşmüyor... Öğrencisinin dişini çekti

Öğrencilerinin ödevlerini kontrol ederken sergilediği yaklaşımıyla dikkat çeken öğretmen, bu sefer de bir öğrencisinin dişini çekti...
Mete Yarar'dan İsveç uyarısı: Çok şey yaşayacağız! Bu karar yıllar sonra karşımıza çıkabilir

Mete Yarar'dan İsveç uyarısı: Çok şey yaşayacağız! Bu karar yıllar sonra karşımıza çıkabilir
Bu mekanların iyi bir şey gündeme geldiğini duydunuz mu? Tam da pavyonculara yakışacak rezalet
Gündem

Bu mekanların iyi bir şey gündeme geldiğini duydunuz mu? Tam da pavyonculara yakışacak rezalet

Sarıyer’de gece kulübünde çıkan tartışma sonrası silahlarla mekanı tarayan saldırganlarla, olaya müdahale eden polis arasında çatışma çıktı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23