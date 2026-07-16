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Beyaz Saray, Trump'ın Erdoğan kararını duyurdu

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AA Giriş Tarihi:

Beyaz Saray, Trump'ın Erdoğan kararını duyurdu

ABD Başkanlık Sarayı Beyaz Saray'ın Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

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Foto - Beyaz Saray, Trump'ın Erdoğan kararını duyurdu

“TRUMP, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TÜRKİYE'DE GEÇİRDİĞİ ZAMANDAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYDU” - Ankara’nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi’ne ilişkin bir soruya da yanıt veren Leavitt, Başkan Donald Trump’ın Türkiye’de geçirdiği süreden büyük keyif aldığını belirtti.

#2
Foto - Beyaz Saray, Trump'ın Erdoğan kararını duyurdu

Sözcü Leavitt'in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

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Foto - Beyaz Saray, Trump'ın Erdoğan kararını duyurdu

“Şunu söyleyebilirim ki Başkan, Türkiye ziyaretinden büyük memnuniyet duydu. Bu memnuniyet yalnızca NATO Zirvesi'ne katılımıyla sınırlı değildi. Zirvede, ABD'nin NATO müttefiklerini savunma harcamalarındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik etmesini takdir etti.

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Foto - Beyaz Saray, Trump'ın Erdoğan kararını duyurdu

Bunun yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'de geçirdiği zamandan da büyük memnuniyet duydu ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiye büyük önem veriyor."

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