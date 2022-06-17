YKS’ye girecek öğrencilere altın değerinde tavsiyeler… Son günler nasıl geçirilmeli işte uzmanından öğütler

Bunlara dikkat! Sınav gününde ve sınav sırasında da öğrencilerin akıllarında tutmaları gereken bazı noktalar olduğunu dile getiren Ersöz, dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıraladı: “Bunlar en az sınava hazırlanmak kadar önemli. Belli bir seviyede heyecan tabiki normal. Fakat strese yol açan olumsuz düşünceleri susturmak, son derece stratejik bir öneme sahip. Zihnin enerjisini tüketecek ve onu yorgun düşürecek ‘Şu konuya bakmadım, onu bilmiyorum’ gibi iç konuşmalar yapılmamalı. Yine sınav sırasında zaman yönetimi çok önemli. Bilinmeyen ya da emin olunmayan sorularda ısrarcı olmak ne yazık ki hem zaman hem de motivasyon kaybı yaratır. Sınava ayrılan sürenin verimli bir şekilde kullanılmasını ve süre azaldıkça vazgeçmeden, pes etmeden çözmeye devam edilmesini öneriyorum. Son saniyeye kadar hakkınızı en iyi şekilde kullanmalısınız. Sınav mottonuz, ‘Hak ettim, başaracağım’ olsun. Sınavda tüm öğrencilerimize büyük şans diliyorum.”