2022-06-17 12:13:11 YKS’ye girecek öğrencilere altın değerinde tavsiyeler… Son günler nasıl geçirilmeli işte uzmanından öğütler
Öğrencilerin sınavlardaki başarısında etkili olan faktörleri bilgi düzeyi, psikolojik ve fiziksel bakımdan hazırlık olma şeklinde sınıflanabileceğini belirten Eğitim Danışmanı, Akademisyen-Yazar Ecehan Ersöz, YKS öncesinde son günlerin nasıl geçirileceğini anlattı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Yaklaşık 3 milyon aday 18-19 Haziran’da hayalindeki üniversite için yarışacak. Peki son günler nasıl geçirilmeli?