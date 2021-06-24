2021-06-24 16:28:22 YKS'de en sık yapılan 15 hata
Bu hafta sonu yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yaklaştıkça stres seviyesi artmaya başladı. Uzmanlar adayları bu son günlerde ve sınav sırasında yapılan hatalar konusunda uyardı. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, uzmanlar haftasonu yapılacak YKS sınavı öncesinde ve sınav anında en sık yapılan hataların neler olduğunu açıkladı. Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, Bilfen Liseleri Rehberlik Bölüm Başkanı Sebahat Başusta ve Zümre Başkanı Ece Ürkünöz, Matematik Öğretmeni ve YKS Kitap Yazarı Hakan Pişkiner, Coğrafya Öğretmeni ve Soru Yazarı Özlem Şahin Cenik ve Türkçe Öğretmeni-Yazar Mehmet Vicdan sınavda en sık yapılan hataları anlattı. İşte uzmanlara göre YKS öncesi ve YKS sırasında yapılmaması gereken 15 hata...