YKS'de en sık yapılan 15 hata

SINAV ÖNCESİNDE - 1) Arkadaşlarla ve özellikle aile fertleriyle sürekli sınavı konuşmak. Bu durum sınav kaygısını arttırabilir. 2) Beslenmeye ve uyku düzenine dikkat etmemek. Dışarıdan yenen yemeklere, farklı ve alışık olunmayan besinlere vücut tepki gösterebilir. Ayrıca sınavdan bir gün önce yatağa erken girmek adayları mutlaka uyumalıyım stresine sokup tam tersi uykusuz bir gece geçirilmesine neden olabilir. 3) Sınava girilecek okul hakkında bilgi sahibi olmamak ve sınava giriş belgesi ile kimlik kartını önceden hazırlamamak. Özellikle büyük şehirlerde okulların yerlerini bulmak zor olabiliyor. Dolayısıyla bu riske girmeyip mutlaka okulun yerini önceden görmekte yarar var. Belgeler de eksik olunca sınava girilemiyor. 4) Öğrencinin kendisiyle ilgili olumsuz yorumlara sahip olması. Adayın sınavda başarılı olamayacağına dair inanç geliştirmesi ve sürekli bu düşünceyi dile getirmesi endişe düzeyini daha çok arttırır.