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Daltonlar operasyonunda flaş gelişme

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DHA Giriş Tarihi:

Daltonlar operasyonunda flaş gelişme

Daltonlar'a yönelik düzenlenen operasyonda 90 şüpheliden 76'sı tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

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Foto - Daltonlar operasyonunda flaş gelişme

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı. İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösterdiği belirlenen, liderliğini yurt dışında olduğu değerlendirilen ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı, kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen incelemelerde, sanal medya platformları üzerinden temin edilen tetikçilerin mesajlaşma gruplarına dahil edildiği tespit edildi.

#2
Foto - Daltonlar operasyonunda flaş gelişme

Örgütün sanal medya üzerinden temin ettiği kişileri suç eylemlerinde kullanmak üzere yönlendirdiği, 'Dalton Kardeşler' isimli mesajlaşma grubuna dahil edilen şüphelilerin buradan organize edildiği belirlendi. Mesajlaşma grubunda eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler tespit edildi.

#3
Foto - Daltonlar operasyonunda flaş gelişme

90 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA - Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte İstanbul merkezli olmak üzere Şırnak, Kayseri, Ankara, Aydın, Bursa, Gaziantep, İzmir, Hatay, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Kilis, Manisa, Mardin, Şanlıurfa, Adana, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van'ın da aralarında bulunduğu 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 34'ü 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 90 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Foto - Daltonlar operasyonunda flaş gelişme

76 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ - Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden, aralarında 18 yaşından küçük 24 kişinin de bulunduğu 76 kişi tutuklama talebiyle, 14 kişi ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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