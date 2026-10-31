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40 yıldır piyasadaydı: İnşaat devi konkordato ilan etti

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40 yıldır piyasadaydı: İnşaat devi konkordato ilan etti

Bursa'da kurulan ve Edremit Körfezi'nde çok sayıda konut projesi geliştiren ünlü inşaat devinden kötü haber geldi. Dev firma konkordato ilan etti.

#1
Foto - 40 yıldır piyasadaydı: İnşaat devi konkordato ilan etti

Patronlar Dünysı'nda yer alan habere göre, Özdemir Turizm ve Ticaret A.Ş., 1986 yılında Bursa'da kuruldu. Ağırlıklı olarak inşaat alanında büyümeyi tercih eden şirket, Bursa'da kurulsa da faaliyet alanı olarak Balıkesir'i tercih etti.

#2
Foto - 40 yıldır piyasadaydı: İnşaat devi konkordato ilan etti

Özellikle de Akçay-Altinoluk-Küçükkuyu hattında projeler geliştirildi. Edremit Körfezi ile Kaz Dağları arasında yer alan bölgedeki tatil beldelerinde inşaat projeleri yapan Özdemir Turizm ve Ticaret A.Ş., inşaat projelerini 'Özdemir İnşaat ve Yatırım' (Özyatırım) markası altında yürütüyor.

#3
Foto - 40 yıldır piyasadaydı: İnşaat devi konkordato ilan etti

Özdemir Turizm, Altınoluk, Edremit ve Akçay'da onlarca inşaat projesine imza attı. Balıkesir merkezli şirketin 2024 ve 2025 yılında başladığı iki projesi ise devam ediyor. Bunlardan biri Güre'de 1.509 metrekarelik alanda 6 villa inşaatı ve 5.205 metrekarelik alanda 48 daireden oluşan proje. 40 yıllık inşaat şirketi, projeler devam ederken borçlarını ödeyememe riski nedeniyle konkordato süreci başlattı.

#4
Foto - 40 yıldır piyasadaydı: İnşaat devi konkordato ilan etti

Şirket mali durumunu yapılandırmak amacıyla mahkemeye başvurdu. Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi 27 Ekim 2026 tarihi itibarıyla şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme, şirketin faaliyetlerini denetlemesi ve süreci yönetmesi için mali müşavir Tuncay Şimşek, hukukçu bilirkişi Murat Somuncuoğlu ve bağımsız denetçi mali müşavir Ahmet Dalyan'ı konkordato komiseri olarak atadı.

#5
Foto - 40 yıldır piyasadaydı: İnşaat devi konkordato ilan etti

Mahkeme kararında, geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri de belirtildi. Konkordato süreciyle ilgili ön inceleme duruşmasının 20 Ocak 2027 tarihinde yapılacağı kaydedildi.

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