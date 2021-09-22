YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021

ÖSYM 28 Temmuz 2021 tarihde sonuçlarını duyurduğu 2021 YKS sonuçlarından sonra 5-20 Ağustos tarihleri arasında YKS tercihleri yapıldı. 31 Ağustos’ta YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte herhangi bir programa kayıt yaptırma hakkı elde eden adaylar için üniversite kayıt tarihleri de başlamış oldu. 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, Elektronik kayıtlarını ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında tamamladı. YKS yerleştirme sonularına göre herhangi bir önlisans ya ada lisans programlarına yerleşmeyen adaylar için YKS ikinci ek yerleştirme süreci de başlamış oldu.