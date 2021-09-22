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Eğitim
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YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021

2021-09-22 12:03:49
YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021

YKS ek yerleştirme sonucu sorgulama ekranı 2021. ÖSYM tarafındana YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı. YKS ilk yerleştirme sonucu önlisans ve lisans programlarına yerleşemeyen adaylar için 2021 YKS ek tercih şansı verildi. YKS ek tercihleri 20 Eylül 2021 tarihinde başladı. YKS ek yerleştirme ile üniversiteye girme hakkına sahip olmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından açıklanan 2021 YKS ek tercih süresi içinde YKS ek tercihlerini gerçekleştirdi. YKS ek tercih işlemini yapan adaylar şimdi de 2021 YKS ek yerleştirme sonuçlarını merak ediyor. Peki YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM 2021 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

#1
Foto - ÖSYM 28 Temmuz 2021 tarihde sonuçlarını duyurduğu 2021 YKS sonuçlarından sonra 5-20 Ağustos tarihleri arasında YKS tercihleri yapıldı. 31 Ağustos’ta YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte herhangi bir programa kayıt yaptırma hakkı elde eden adaylar için üniversite kayıt tarihleri de başlamış oldu. 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, Elektronik kayıtlarını ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında tamamladı. YKS yerleştirme sonularına göre herhangi bir önlisans ya ada lisans programlarına yerleşmeyen adaylar için YKS ikinci ek yerleştirme süreci de başlamış oldu.

ÖSYM 28 Temmuz 2021 tarihde sonuçlarını duyurduğu 2021 YKS sonuçlarından sonra 5-20 Ağustos tarihleri arasında YKS tercihleri yapıldı. 31 Ağustos’ta YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte herhangi bir programa kayıt yaptırma hakkı elde eden adaylar için üniversite kayıt tarihleri de başlamış oldu. 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, Elektronik kayıtlarını ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında tamamladı. YKS yerleştirme sonularına göre herhangi bir önlisans ya ada lisans programlarına yerleşmeyen adaylar için YKS ikinci ek yerleştirme süreci de başlamış oldu.

#2
Foto - 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adaylar, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 20 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00’da başlayacak, 23 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adaylar, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 20 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00’da başlayacak, 23 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

#3
Foto - 2021 YKS ek yerleştirme nasıl yapılacak? İlk tercih sürecinde üniversitelere yerleşemeyen adaylar ek tercih döneminde T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak tercihlerini sıralayacaklar. ÖSYM üzerinden gerçekleşecek ek tercihler için de bir YKS ek tercih kılavuzu yayınlanması bekleniyor. 2021 YKS ek tercihleri için tarihler henüz belli olmadı. ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzunu yayınlar yayınlamaz detaylar burada yer alacaktır. Ayrıca YKS ek yerleştirme kılavuzu ÖSYM sitesi üzerinden açıklanacak. ÖSYM 2021 YKS ek yerleştirme tercih sürecinin tamamlanmasından sonra bir hafta içinde YKS tercih sonuçlarını açıklaması bekleniyor. 2021 YKS ek tercih sonuçları ÖSYM AİS üzerinden açıklanacak. 2021 YKS ek yerleştirme sonuçları https://ais.osym.gov.tr üzerinden açıklanacak.

2021 YKS ek yerleştirme nasıl yapılacak? İlk tercih sürecinde üniversitelere yerleşemeyen adaylar ek tercih döneminde T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak tercihlerini sıralayacaklar. ÖSYM üzerinden gerçekleşecek ek tercihler için de bir YKS ek tercih kılavuzu yayınlanması bekleniyor. 2021 YKS ek tercihleri için tarihler henüz belli olmadı. ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzunu yayınlar yayınlamaz detaylar burada yer alacaktır. Ayrıca YKS ek yerleştirme kılavuzu ÖSYM sitesi üzerinden açıklanacak. ÖSYM 2021 YKS ek yerleştirme tercih sürecinin tamamlanmasından sonra bir hafta içinde YKS tercih sonuçlarını açıklaması bekleniyor. 2021 YKS ek tercih sonuçları ÖSYM AİS üzerinden açıklanacak. 2021 YKS ek yerleştirme sonuçları https://ais.osym.gov.tr üzerinden açıklanacak.

#4
Foto - TYT Puanı 140 olan ek tercih nasıl yapacak? Merkezi ve ek yerleştirme” işlemlerindeki baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyerek, boş kalan kontenjanlar için yapılacak “ikinci ek yerleştirme” işlemleri esnasında TYT Puanı 140; AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için tercihte bulunma imkanı getirildi. YKS ek tercih baraj puan ne zaman düşecek? İkinci ek yerleştirme işlemleri sürecinde TYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar “önlisans programlarında”, AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar “lisans programlarında” boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabilecekler.

TYT Puanı 140 olan ek tercih nasıl yapacak? Merkezi ve ek yerleştirme” işlemlerindeki baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyerek, boş kalan kontenjanlar için yapılacak “ikinci ek yerleştirme” işlemleri esnasında TYT Puanı 140; AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için tercihte bulunma imkanı getirildi. YKS ek tercih baraj puan ne zaman düşecek? İkinci ek yerleştirme işlemleri sürecinde TYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar “önlisans programlarında”, AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar “lisans programlarında” boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabilecekler.

#5
Foto - YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar? 2021 YKS ek tercih başvuru ücreti ne kadar? YKS ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar? 2021 YKS ek tercih başvuru ücreti ne kadar? YKS ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

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