2021-09-22 12:03:49 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021
YKS ek yerleştirme sonucu sorgulama ekranı 2021. ÖSYM tarafındana YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı. YKS ilk yerleştirme sonucu önlisans ve lisans programlarına yerleşemeyen adaylar için 2021 YKS ek tercih şansı verildi. YKS ek tercihleri 20 Eylül 2021 tarihinde başladı. YKS ek yerleştirme ile üniversiteye girme hakkına sahip olmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından açıklanan 2021 YKS ek tercih süresi içinde YKS ek tercihlerini gerçekleştirdi. YKS ek tercih işlemini yapan adaylar şimdi de 2021 YKS ek yerleştirme sonuçlarını merak ediyor. Peki YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM 2021 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?