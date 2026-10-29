Belalarını buldular: İsrail gemisi battı

Bulgaristan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre saldırı, çarşamba günü saat 12.00 civarında, Bulgaristan kıyılarındaki Kaliakra Burnu’nun yaklaşık 17 deniz mili doğusunda, ülkenin münhasır ekonomik bölgesinde gerçekleşti. Üç deniz İHA’sının hedef aldığı gemi ağır hasar gördü, yangın çıktı ve gemi bir yana doğru tehlikeli biçimde yatmaya başladı. Bulgaristan Deniz Kuvvetlerinin izleme sistemleri ile bölgede görev yapan bir Fransız deniz keşif uçağı da saldırıyı kaydetti. Yunan basınında yer alan haberlere göre keşif uçağı, geminin kaptanını yaklaşan üç deniz İHA’sı konusunda uyardı. Mürettebatın İHA’lardan kaçmak için manevra yapmasına rağmen saldırı önlenemedi. Saldırının ardından Bulgaristan Deniz Kuvvetleri üç kurtarma gemisini bölgeye gönderdi. Deniz sınır muhafızlarının da destek verdiği operasyonla, filikaya binerek gemiden ayrılan 10 kişi ile gemide kalan sekiz kişi kurtarıldı.