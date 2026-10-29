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Belalarını buldular: İsrail gemisi battı

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Belalarını buldular: İsrail gemisi battı

İsrail merkezli Zim denizcilik şirketinin hattında çalışan Contship Jet adlı konteyner gemisi, insansız hava araçlarının saldırısı sonucu battı. İşte detaylar...

#1
Foto - Belalarını buldular: İsrail gemisi battı

YDH'de yer alan habere göre, İsrail merkezli Zim denizcilik şirketinin hizmet hattında çalışan Contship Jet adlı konteyner gemisi, çarşamba günü Bulgaristan açıklarında üç deniz insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırının ardından gece saatlerinde battı.

#2
Foto - Belalarını buldular: İsrail gemisi battı

Bulgaristan makamları, geminin battığını resmen doğrularken 18 kişilik mürettebatın tamamının kurtarıldığını açıkladı. Saldırının arkasında kimin olduğu henüz belirlenemedi.

#3
Foto - Belalarını buldular: İsrail gemisi battı

Liberya bayrağı taşıyan Contship Jet, Yunanistan merkezli Contships Management şirketinin yönetiminde faaliyet gösteriyordu. Gemi, İsrailli Zim şirketinin İsrail limanlarıyla Karadeniz’deki limanları birbirine bağlayan Levant–Black Sea Express hattında çalışıyordu.

#4
Foto - Belalarını buldular: İsrail gemisi battı

Hayfa Körfezi Limanı’ndan Romanya’nın Köstence Limanı’na doğru ilerleyen gemi, seferinden önce Aşdod Limanı’na da uğramıştı. Gemide toplam 421 konteyner bulunuyordu. Yük arasında lityum-iyon pilleri, yanıcı sıvılar, asitler ve başka tehlikeli kimyasalların yanı sıra gıda ürünleri, inşaat malzemeleri ve çeşitli ticari mallar vardı.

#5
Foto - Belalarını buldular: İsrail gemisi battı

Bulgaristan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre saldırı, çarşamba günü saat 12.00 civarında, Bulgaristan kıyılarındaki Kaliakra Burnu’nun yaklaşık 17 deniz mili doğusunda, ülkenin münhasır ekonomik bölgesinde gerçekleşti. Üç deniz İHA’sının hedef aldığı gemi ağır hasar gördü, yangın çıktı ve gemi bir yana doğru tehlikeli biçimde yatmaya başladı. Bulgaristan Deniz Kuvvetlerinin izleme sistemleri ile bölgede görev yapan bir Fransız deniz keşif uçağı da saldırıyı kaydetti. Yunan basınında yer alan haberlere göre keşif uçağı, geminin kaptanını yaklaşan üç deniz İHA’sı konusunda uyardı. Mürettebatın İHA’lardan kaçmak için manevra yapmasına rağmen saldırı önlenemedi. Saldırının ardından Bulgaristan Deniz Kuvvetleri üç kurtarma gemisini bölgeye gönderdi. Deniz sınır muhafızlarının da destek verdiği operasyonla, filikaya binerek gemiden ayrılan 10 kişi ile gemide kalan sekiz kişi kurtarıldı.

#6
Foto - Belalarını buldular: İsrail gemisi battı

Kurtarılanlar arasında 14 Filipinler ve dört Ukrayna vatandaşı bulunuyordu. Mürettebat, sağlık kontrollerinden geçirilmek üzere Varna Limanı’na götürüldü. Gemiyi yöneten Yunan şirketi de saldırıyı ve mürettebatın kurtarıldığını yerel basına doğruladı. Ancak perşembe sabahı yapılan değerlendirmeler, geminin hasarının ilk tahminlerden daha ağır olduğunu ortaya koydu. Bulgaristan makamları, geminin gece boyunca battığını bildirdi.

#7
Foto - Belalarını buldular: İsrail gemisi battı

Geminin batmasının ardından Bulgaristan makamları, denize taşınan yükün oluşturabileceği çevresel riskleri değerlendirmeye başladı. Yetkililere sunulan yük bilgilerine göre gemide lityum-iyon pillerin yanı sıra yanıcı sıvılar, asitler ve çeşitli kimyasal maddeler bulunuyordu. Konteynerlerin bir bölümü denize düştü. İlk incelemelerde herhangi bir kirlilik belirtisine rastlanmadı. Ancak yetkililer, olası çevresel etkileri takip etmeyi sürdürüyor.

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