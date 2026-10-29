  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tarihi gece! Türk dünyası liderleri Beştepe’de bir araya geldi ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'tan şaşırtan açıklama: Mekke Anlaşması'ndan çıkarıldılar AK Partili isim Aliyev'in Türkiye'ye neden gelmediğini açıkladı: Kısasa kısas yapıyor Belalarını buldular: İsrail gemisi battı Türkiye yerli S-400'ü yaptı: Firstpost, 'Hasımların hesapları zorlaşacak' diyerek duyurdu Katar'dan Türkiye'ye jest Beşiktaşlılar çok kızacak! Acun'dan yıldız oyunca kanca 2026 KPSS Önlisans sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS önlisans sonuç sorgulama ekranı Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı 8'inci yaşında günlük uçuş sayısıyla zirvede Fatih'in hocası Akşemseddin'in asırlardır anlatılan sırrı! Eyüp Sultan'ın kabrini nasıl buldu?
Gündem
7
Yeniakit Publisher
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'tan şaşırtan açıklama: Mekke Anlaşması'ndan çıkarıldılar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'tan şaşırtan açıklama: Mekke Anlaşması'ndan çıkarıldılar

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından kurulan Mekke İttifakı ile ilgili şaşırtan bir açıklama yaptı.

1
#1
Foto - ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'tan şaşırtan açıklama: Mekke Anlaşması'ndan çıkarıldılar

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, "Türk devletleri arasındaki ortaklık, her iki liderin de (ABD Başkanı Donald Trump-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) paylaştığı vizyonun merkezinde yer almaktadır." ifadesini kullandı.

#2
Foto - ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'tan şaşırtan açıklama: Mekke Anlaşması'ndan çıkarıldılar

Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesini değerlendirdi.

#3
Foto - ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'tan şaşırtan açıklama: Mekke Anlaşması'ndan çıkarıldılar

ABD'li Büyükelçi, "Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bugün yapılan telefon görüşmesi, Türk Devletleri Teşkilatının 13. Zirvesi öncesinde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya gelen liderler arasında oluşan diyalog ve işbirliği ruhunun devamı niteliğinde." değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'tan şaşırtan açıklama: Mekke Anlaşması'ndan çıkarıldılar

Barrack, "Türk devletleri arasındaki ortaklık, her iki liderin de (Trump-Erdoğan) paylaştığı vizyonun merkezinde yer almaktadır." değerlendirmesini yaparak bunun, çatışma yerine ticarete dayanan, güçlü ortaklıkların ve sürdürülebilir işbirliğinin herkes için barış, istikrar ve refahı ileriye taşıdığı bölgenin inşa edilmesini öngördüğünü vurguladı.

#5
Foto - ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'tan şaşırtan açıklama: Mekke Anlaşması'ndan çıkarıldılar

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Mekke Anlaşması ile ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu. Barrack, karar aşamasında bulunan Mısır'ın Mekke Anlaşması'ndan ayrıldığını öne sürdü.

#6
Foto - ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'tan şaşırtan açıklama: Mekke Anlaşması'ndan çıkarıldılar

Barrack yaptığı açıklamada, "Mısır, Mekke Anlaşması'ndan çıkarıldı. Neden? Çünkü zaten İsrail ile bir anlaşması var ve ayrıca Yunanistan ile bir güvenlik anlaşması bulunuyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Mekke anlaşması abd ve siyonistlerin bir oyunu..şimdi anladınız mı.. Orta Doğuda abd ve israilin izin vermediği hiçbir ittifak kurulamaz. Sayın Erdoğan, mekke ittifakı israile karşı değildir dedi..kime karşı,birinci hedef husiler, ikinci hedef iran..Tom Barack bop çerçevesinde orta doğuyu dizayn ediyor..

Suriye mekke ittifakına katilacam dese Tom Barack izin vermez.

Çünkü israil suriyenin güneyini işgal etmiş..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı
Gündem

Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı

'Sarıgül' soruşturması kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
FED faiz kararını açıkladı
Ekonomi

FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,75-4 aralığında sabit tuttu

Ankara'da kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Mansur Yavaş, AK Parti'ye mi geçiyor?
Gündem

Ankara'da kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Mansur Yavaş, AK Parti'ye mi geçiyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Bakanlıkta kabul etti. Görüşmen..
Rumlar Doğu Akdeniz’de yine sahnede! KKTC’den doğal gaz anlaşmasına sert tepki
Gündem

Rumlar Doğu Akdeniz’de yine sahnede! KKTC’den doğal gaz anlaşmasına sert tepki

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin İtalyan enerji devi ENI ile Kronos doğal gaz sahasına yönelik attığı yeni adıma KKTC’den tepki geldi. KKTC Dış..
Günün en acı haberi Çorum'dan! Kimse kurtulamadı: Hurda yığınına dönen araçtaki 4 kişi de öldü
Gündem

Günün en acı haberi Çorum'dan! Kimse kurtulamadı: Hurda yığınına dönen araçtaki 4 kişi de öldü

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarından birinde bulunan 4 kişinin tamamı öldü, diğer araçtaki 2 kişi ise ağır..
Sermaye piyasası soruşturmada flaş gelişme
Gündem

Sermaye piyasası soruşturmada flaş gelişme

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulker..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23