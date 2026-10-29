ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'tan şaşırtan açıklama: Mekke Anlaşması'ndan çıkarıldılar
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından kurulan Mekke İttifakı ile ilgili şaşırtan bir açıklama yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından kurulan Mekke İttifakı ile ilgili şaşırtan bir açıklama yaptı.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, "Türk devletleri arasındaki ortaklık, her iki liderin de (ABD Başkanı Donald Trump-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) paylaştığı vizyonun merkezinde yer almaktadır." ifadesini kullandı.
Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesini değerlendirdi.
ABD'li Büyükelçi, "Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bugün yapılan telefon görüşmesi, Türk Devletleri Teşkilatının 13. Zirvesi öncesinde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya gelen liderler arasında oluşan diyalog ve işbirliği ruhunun devamı niteliğinde." değerlendirmesinde bulundu.
Barrack, "Türk devletleri arasındaki ortaklık, her iki liderin de (Trump-Erdoğan) paylaştığı vizyonun merkezinde yer almaktadır." değerlendirmesini yaparak bunun, çatışma yerine ticarete dayanan, güçlü ortaklıkların ve sürdürülebilir işbirliğinin herkes için barış, istikrar ve refahı ileriye taşıdığı bölgenin inşa edilmesini öngördüğünü vurguladı.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Mekke Anlaşması ile ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu. Barrack, karar aşamasında bulunan Mısır'ın Mekke Anlaşması'ndan ayrıldığını öne sürdü.
Barrack yaptığı açıklamada, "Mısır, Mekke Anlaşması'ndan çıkarıldı. Neden? Çünkü zaten İsrail ile bir anlaşması var ve ayrıca Yunanistan ile bir güvenlik anlaşması bulunuyor" dedi.
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