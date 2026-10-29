Fatih'in hocası Akşemseddin'in asırlardır anlatılan sırrı! Eyüp Sultan'ın kabrini nasıl buldu?

RİVAYETLE TARİHÎ GERÇEĞİ AYIRMAK GEREKİYOR Akşemseddin'in İstanbul'un fethine katılması, Fatih'in yanında bulunması ve kuşatmanın kritik günlerinde ona mektuplar yazması tarihî kaynaklarla aktarılıyor. Eyüp Sultan'ın kabrinin Akşemseddin tarafından “keşf” yoluyla bulunması ise Osmanlı tarih geleneğinde ve menkıbelerde anlatılan meşhur bir rivayet. Üstelik Ebû Eyyûb el-Ensârî'nin mezarının daha eski dönemlerde de bilindiğini gösteren kayıtlar bulunuyor; 13. yüzyıl seyyahlarından Herevî, buradaki kabri ziyaret ettiğini yazmıştı. 1204'teki Latin istilası sırasında bölgenin tahrip edilmesinin ardından kabrin kesin yerinin zamanla unutulmuş olabileceği değerlendiriliyor. Dolayısıyla anlatıyı tarihî bir gerçeğin etrafında oluşan güçlü bir Osmanlı rivayeti olarak değerlendirmek gerekiyor. Kesin olan şu ki Akşemseddin'in gösterdiği yer, fetihten sonra İstanbul'un en önemli manevi merkezlerinden biri haline geldi.