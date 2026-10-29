Fatih'in hocası Akşemseddin'in asırlardır anlatılan sırrı! Eyüp Sultan'ın kabrini nasıl buldu?
İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmed'in yanında bulunan Akşemseddin, yalnızca büyük hükümdarın hocası değildi. Kuşatmanın en zor günlerinde orduya moral veren, Fatih'e gönderdiği mektuplarla fethin yakın olduğunu bildiren büyük âlimin adı, fetihten sonra yaşanan esrarengiz bir hadiseyle de tarihe geçti. Osmanlı kaynaklarında aktarılan rivayete göre Akşemseddin, asırlardır kesin yeri bilinmeyen sahabe Ebû Eyyûb el-Ensârî'nin, yani Eyüp Sultan'ın kabrinin bulunduğu yeri gösterdi.