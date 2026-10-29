Türkiye yerli S-400'ü yaptı: Firstpost, 'Hasımların hesapları zorlaşacak' diyerek duyurdu
Hindistan merkezli yayın organı Firstpost, Türkiye'nin yerli S-400 hava savunma sistemi olarak gösterilen SİPER'le ilgili çarpıcı bir analize imza attı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hindistan merkezli yayın organı Firstpost, Türkiye'nin yerli S-400 hava savunma sistemi olarak gösterilen SİPER'le ilgili çarpıcı bir analize imza attı.
Türkiye'nin yerli ve millî uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER Ürün-2, Sinop'ta gerçekleştirilen testte sergilediği uçuş sırasında hedef güncelleme kabiliyetiyle Hindistan basınının dikkatini çekti. Firstpost kanalı, Türk sisteminin teknik özelliklerini Patriot PAC-3 ve Avrupa'nın SAMP/T hava savunma sistemleriyle karşılaştırdı.
Test sırasında fırlatılan SİPER Ürün-2 füzesi, uçuş esnasında komuta kontrol merkezinden iletilen yeni talimat doğrultusunda hedefini güncelledi. Füzenin bu kabiliyeti başarıyla göstermesi, sistemin operasyonel esnekliği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.
Firstpost, söz konusu yeteneğin gerçek bir çatışma ortamında hava savunma unsurlarına avantaj sağlayabileceğine dikkat çekti. Kanal, bu özelliğin tek bir bataryanın farklı tehditlere karşı daha esnek hareket etmesine katkıda bulunabileceğini belirtti.
Hint kanalının analizinde SİPER-2'nin teknik kapasitesinin yanı sıra Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı üretim gücü de öne çıkarıldı. Türkiye'nin yalnızca bir füze geliştirmekle kalmayıp bu sistemi destekleyecek yerli bir sanayi altyapısı oluşturduğu vurgulandı.
Yayında ayrıca Türkiye'nin kendi hava savunma sistemini geliştirmesinin stratejik önemine değinildi. Millî üretim sayesinde bakım ve kullanım süreçlerinde dışa bağımlılığın azaltılmasının Ankara'ya hareket alanı kazandırabileceği ifade edildi.
Firstpost, SİPER-2'nin NATO'ya ait bir sistem değil, Türkiye'nin kendi imkânlarıyla geliştirdiği millî bir proje olduğunun altını çizdi. Kanal, Türkiye'nin ittifak içindeki askerî konumunu da ele alarak sistemin hem müttefikler hem de potansiyel rakipler tarafından yakından takip edilebileceğini değerlendirdi.
SİPER Ürün-2'nin testte sergilediği hedef güncelleme kabiliyeti, Türkiye'nin hava savunmasında yerli teknoloji geliştirme hedefi açısından dikkat çekici bir adım olarak öne çıktı. Ancak sistemin diğer hava savunma platformlarıyla karşılaştırılmasında kapsamlı ve bağımsız teknik verilerin de dikkate alınması gerekiyor.
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