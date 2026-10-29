Türkiye yerli S-400'ü yaptı: Firstpost, 'Hasımların hesapları zorlaşacak' diyerek duyurdu

Firstpost, SİPER-2'nin NATO'ya ait bir sistem değil, Türkiye'nin kendi imkânlarıyla geliştirdiği millî bir proje olduğunun altını çizdi. Kanal, Türkiye'nin ittifak içindeki askerî konumunu da ele alarak sistemin hem müttefikler hem de potansiyel rakipler tarafından yakından takip edilebileceğini değerlendirdi.