Katar'dan Türkiye'ye jest
Dost ülke Katar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye'ye jest yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Dost ülke Katar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye'ye jest yaptı.
Katar'ın başkenti Doha'daki simge yapılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Katar İslam Eserleri Müzesi ve Katar Ulusal Müzesi
The Torch Tower (Meşale Oteli)
Al Jaber Kuleleri
Sheraton Otel,
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23