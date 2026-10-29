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Katar'dan Türkiye'ye jest

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AA Giriş Tarihi:

Katar'dan Türkiye'ye jest

Dost ülke Katar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye'ye jest yaptı.

#1
Foto - Katar'dan Türkiye'ye jest

Katar'ın başkenti Doha'daki simge yapılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

#2
Foto - Katar'dan Türkiye'ye jest

Katar İslam Eserleri Müzesi ve Katar Ulusal Müzesi

#3
Foto - Katar'dan Türkiye'ye jest

The Torch Tower (Meşale Oteli)

#4
Foto - Katar'dan Türkiye'ye jest

Al Jaber Kuleleri

#5
Foto - Katar'dan Türkiye'ye jest

Sheraton Otel,

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