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Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı 8'inci yaşında günlük uçuş sayısıyla zirvede

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AA Giriş Tarihi:

Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı 8'inci yaşında günlük uçuş sayısıyla zirvede

Gezi zekalıların yapımına karşı çıktığı İstanbul Havalimanı 8'inci yaşında günlük uçuş sayısıyla zirvede yer aldı.

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Foto - Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı 8'inci yaşında günlük uçuş sayısıyla zirvede

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 19-25 Ekim dönemine ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

#2
Foto - Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı 8'inci yaşında günlük uçuş sayısıyla zirvede

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

#3
Foto - Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı 8'inci yaşında günlük uçuş sayısıyla zirvede

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1371 uçuşla Amsterdam, 1369 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1303 uçuşla Frankfurt, 1299 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

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Foto - Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı 8'inci yaşında günlük uçuş sayısıyla zirvede

8'inci yaşını kutlayan İstanbul Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018'de hizmete alınmıştı.

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Yorumlar

Hakk

Kaç T.C vatandaşı iç hatta kullanmış oransal olarak açıklansın. Transit yabancılar ülkeye havalimanından bir adım atmadan bir lira para harcamadan kullananların ne faydası var tabi o kadar uçuş radyasyon olumsuz ses haricinde. Havalimanı kaymağını yiyen işletmeler acaba kimlere ne teşvik şartlarda verildi

Kocasolak

Havalimanı her uçaktan iniş kalkış ücreti alır transit de aynı ücreti öder. Şehre inip para harcasalar o turizm gelirine girer, havalimanında gölge etmez. Ancak Yeşilköy havalimanını kapatmalarını yanlış buluyorum, en az on milyar değerinde bir kutum arsa fiyatına düştü.
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