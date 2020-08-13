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Sağlık
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Yiyeceklerdeki büyük tehlike! Kanser yapıyor

2020-08-13 16:46:12
Yiyeceklerdeki büyük tehlike! Kanser yapıyor

Yiyeceklerde meydana gelen zehirli maddelerden biri olan aflatoksin için uzmanlardan çarpıcı uyarılar geliyor.

#1
Foto - Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İlkay Gök, birçok canlı için özellikle insanda büyük bir tehlikeye yol açan aflatoksin ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İlkay Gök, birçok canlı için özellikle insanda büyük bir tehlikeye yol açan aflatoksin ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.

#2
Foto - Aflatoksinler, küfler tarafından üretilen ve tehlike saçan maddeler olarak dikkat çekiyor.

Aflatoksinler, küfler tarafından üretilen ve tehlike saçan maddeler olarak dikkat çekiyor.

#3
Foto - Bilim insanları bu zehirli maddelerin insan ve hayvanlar için zehirli olduğunu saptadı.

Bilim insanları bu zehirli maddelerin insan ve hayvanlar için zehirli olduğunu saptadı.

#4
Foto -

#5
Foto - Pek çok gıdada kolayca çoğalan aflatoksin, toprakta da yaşayabiliyor.

Pek çok gıdada kolayca çoğalan aflatoksin, toprakta da yaşayabiliyor.

#6
Foto - Bu maddenin hemen insana zarar vermesi beklenmez ama uzun vadede insanda büyük hasara yol açabilecek kanser gibi hastalıklara neden olduğu belirtiliyor.

Bu maddenin hemen insana zarar vermesi beklenmez ama uzun vadede insanda büyük hasara yol açabilecek kanser gibi hastalıklara neden olduğu belirtiliyor.

#7
Foto - Özellikle açıkta satılan kuruyemiş ve baklagiller için önemli uyarılar yapılıyor.

Özellikle açıkta satılan kuruyemiş ve baklagiller için önemli uyarılar yapılıyor.

#8
Foto - Özellikle bu tarz ürünlerle beslenen hayvanların sütünde de zehirli madde bulunuyor.

Özellikle bu tarz ürünlerle beslenen hayvanların sütünde de zehirli madde bulunuyor.

#9
Foto - Aflatoksinler anne sütü içinde tehlike saçıyor. Özellikle bebeğiniz için ileri ki süreçte bir takım olumsuzluklara neden olabiliyor.

Aflatoksinler anne sütü içinde tehlike saçıyor. Özellikle bebeğiniz için ileri ki süreçte bir takım olumsuzluklara neden olabiliyor.

#10
Foto - 2016 yılında Afrika kıtasında yer alan Tanzanya’da sırf bu madde nedeniyle ölen insanlar olduğu rapor edildi.

2016 yılında Afrika kıtasında yer alan Tanzanya’da sırf bu madde nedeniyle ölen insanlar olduğu rapor edildi.

#11
Foto - Aflatoksinler, karacaiğer kanserine sebep olurken böbreklere de zarar veriyor.

Aflatoksinler, karacaiğer kanserine sebep olurken böbreklere de zarar veriyor.

#12
Foto - Bu zehirli madde ayrıca vücut direncini düşürerek yıkıcı hastalıklara karşı insanın bağışıklık kazanmasına engel oluyor.

Bu zehirli madde ayrıca vücut direncini düşürerek yıkıcı hastalıklara karşı insanın bağışıklık kazanmasına engel oluyor.

#13
Foto - Çocuklarda ise bazı hastalıklara neden oluyor.

Çocuklarda ise bazı hastalıklara neden oluyor.

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