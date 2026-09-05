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MİT Başkanı Kalın resmen akıllarını almış! Yunanistan’dan tarihi geri vites

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MİT Başkanı Kalın resmen akıllarını almış! Yunanistan’dan tarihi geri vites

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, ülkeler arasında görüş ayrılıkları bulunsa da krizlerden kaynaklanan gerilimlerin azaltılması ve komşularla iyi ilişkilerin korunması gerektiğini belirtti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Themistoklis Demiris'in görüşmesine de dikkati çeken Gerapetritis, istihbarat servislerinin sürekli işbirliği yaptığını ve söz konusu görüşmenin uzun süredir planlandığını söyledi.

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Foto - MİT Başkanı Kalın resmen akıllarını almış! Yunanistan’dan tarihi geri vites

Gerapetritis, 90. Selanik Uluslararası Fuarı kapsamında düzenlenen OT Forum'da yaptığı açıklamada, savunmanın bir diplomasi aracı haline geldiğini, Yunanistan'ın, savunma sanayisine yatırım yaptığını ve ülkenin gerçek gücünün savunma kapasitesinden kaynaklanacağını söyledi.

#2
Foto - MİT Başkanı Kalın resmen akıllarını almış! Yunanistan’dan tarihi geri vites

Türkiye ile Yunanistan arasındaki son 3 yıldaki ilişkilere dikkati çeken Gerapetritis, iki ülkenin geçmişte gerilimler ve savaşlar yaşadığını hatırlatarak, dünyada son derece kırılgan bir dönemde sakinliğin korunması ve krizlerin azaltılabilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Gerapetritis, ekonomik bölge ve kıta sahanlığının sınırlandırılması konusunun görüşülmesi gerektiğini belirterek, bu konuda uzun bir müzakere süreci yaşanacağına inandığını söyledi.

#3
Foto - MİT Başkanı Kalın resmen akıllarını almış! Yunanistan’dan tarihi geri vites

Yunanistan'ın, ekonomik bölge ve kıta sahanlığının sınırlandırılmasını Türkiye ile arasındaki tek anlaşmazlık olarak gördüğünü savunan Gerapetritis, Türkiye'nin ise bu konuyu başka meselelerle birlikte ele aldığını ileri sürdü. Gerapetritis, Aralık 2023'te Atina Bildirgesi ile başlayan "sakin sular" sürecinin yapılandırılmış bir diyalog olduğunu belirterek, bu kapsamda iletişim kanallarının oluşturulduğunu kaydetti.

#4
Foto - MİT Başkanı Kalın resmen akıllarını almış! Yunanistan’dan tarihi geri vites

Türkiye-Yunanistan ilişkilerine vurgu yapan Gerapetritis, ülkeler arasında görüş ayrılıkları bulunsa da krizlerden kaynaklanan gerilimlerin azaltılması ve komşularla iyi ilişkilerin korunması gerektiğini belirtti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Themistoklis Demiris'in görüşmesine dikkati çeken Gerapetritis, istihbarat servislerinin sürekli işbirliği yaptığını ve söz konusu görüşmenin uzun süredir planlandığını söyledi.

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