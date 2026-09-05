MİT Başkanı Kalın resmen akıllarını almış! Yunanistan’dan tarihi geri vites

Türkiye ile Yunanistan arasındaki son 3 yıldaki ilişkilere dikkati çeken Gerapetritis, iki ülkenin geçmişte gerilimler ve savaşlar yaşadığını hatırlatarak, dünyada son derece kırılgan bir dönemde sakinliğin korunması ve krizlerin azaltılabilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Gerapetritis, ekonomik bölge ve kıta sahanlığının sınırlandırılması konusunun görüşülmesi gerektiğini belirterek, bu konuda uzun bir müzakere süreci yaşanacağına inandığını söyledi.