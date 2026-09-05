MİT Başkanı Kalın resmen akıllarını almış! Yunanistan’dan tarihi geri vites
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, ülkeler arasında görüş ayrılıkları bulunsa da krizlerden kaynaklanan gerilimlerin azaltılması ve komşularla iyi ilişkilerin korunması gerektiğini belirtti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Themistoklis Demiris'in görüşmesine de dikkati çeken Gerapetritis, istihbarat servislerinin sürekli işbirliği yaptığını ve söz konusu görüşmenin uzun süredir planlandığını söyledi.