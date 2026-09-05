En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni zam rakamı netleşiyor! İşte ilk tahmin

Memur ve memur emeklilerinde hesap farklı işliyor. İki aylık enflasyon, memur ve memur emeklisi için şu anda ne kadar enflasyon farkı oluşturdu? Murat Bal: Memur ve memur emeklilerinde hesaplama SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı. 2026’nın ikinci yarısı için memur ve memur emeklilerine yüzde 7 toplu sözleşme zammı verildi. 2027’nin ilk 6 ayı için ise toplu sözleşme zammı yüzde 5 olarak belirlendi ve ayrıca enflasyon farkının maaşlara yansıtılması kararlaştırıldı. Dolayısıyla memur açısından kritik eşik yüzde 7. Temmuz-ağustos dönemindeki kümülatif enflasyon yüzde 3,65 seviyesinde. Bu oran henüz yüzde 7’lik eşiği aşmadığı için bugün itibarıyla memur ve memur emeklisi için oluşan enflasyon farkı yüzde 0.