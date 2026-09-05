En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni zam rakamı netleşiyor! İşte ilk tahmin
Temmuz ve ağustos enflasyonunun açıklanmasıyla Ocak 2027 emekli zammında ilk iki aylık tablo ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10-12, en düşük emekli aylığı için ise 26-27 bin lira bandını işaret etti. Peki Ocak 2027 tarihinde kim ne kadar zam alacak? Bugünkü veriler Ocak 2027 zammı için ne söylüyor? Temmuz ve ağustos enflasyonuyla birlikte iki aylık tablo yüzde 3,66’ya ulaştı. Bugünkü veriler bize Ocak 2027 zammı için ne söylüyor?