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Ekonomi
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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni zam rakamı netleşiyor! İşte ilk tahmin

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni zam rakamı netleşiyor! İşte ilk tahmin

Temmuz ve ağustos enflasyonunun açıklanmasıyla Ocak 2027 emekli zammında ilk iki aylık tablo ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10-12, en düşük emekli aylığı için ise 26-27 bin lira bandını işaret etti. Peki Ocak 2027 tarihinde kim ne kadar zam alacak? Bugünkü veriler Ocak 2027 zammı için ne söylüyor? Temmuz ve ağustos enflasyonuyla birlikte iki aylık tablo yüzde 3,66’ya ulaştı. Bugünkü veriler bize Ocak 2027 zammı için ne söylüyor?

#1
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni zam rakamı netleşiyor! İşte ilk tahmin

Hükümetin vatandaşı enflasyona ezdirimeme kararlılığı doğrultusunda milyonlarca emeklinin gözünü çevirdiği Ocak 2027 zam oranlarına ilişkin ilk veriler gün yüzüne çıktı. En düşük emekli maaşı ve emekli memur maaşına gelecek zam oranın ilk iki aylık veri rakamlarına ilişkin açıklama yapan Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam beklentisini açıkladı.

#2
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni zam rakamı netleşiyor! İşte ilk tahmin

TGRT Haber’de yer alan habere göre, TÜİK’in temmuz ve ağustos enflasyonunu açıklamasıyla birlikte emekli ve memurların Ocak 2027 zammına ilişkin ilk iki aylık tablo ortaya çıktı. TÜİK’e göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta ise yüzde 1,84 oldu. Böylece temmuz-ağustos dönemindeki toplam enflasyon yüzde 3,66’ya ulaştı.

#3
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni zam rakamı netleşiyor! İşte ilk tahmin

Murat Bal: TÜİK’in açıkladığı temmuz ve ağustos enflasyonuyla birlikte Ocak 2027 zammı açısından artık elimizde ilk iki aylık veri bulunuyor. Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında ise yüzde 1,84 enflasyon gerçekleşti. İki aylık dönemde kümülatif enflasyon yüzde 3,65 seviyesinde oluştu. Ancak bu oran henüz nihai zam oranı değil. Eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonlarının da açıklanmasıyla birlikte Ocak 2027’de uygulanacak kesin zam oranı ortaya çıkacak.

#4
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni zam rakamı netleşiyor! İşte ilk tahmin

SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından bakarsak, yüzde 3,66’lık iki aylık enflasyonun ardından bugün itibarıyla oluşan zam oranı nedir?

#5
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni zam rakamı netleşiyor! İşte ilk tahmin

Murat Bal: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam hesabı doğrudan gerçekleşen enflasyona göre yapılıyor. Hesaplama şu şekilde: (Temmuz 2026) 1,0178 × (Ağustos 2026) 1,0184 − 1 = %3,65

#6
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni zam rakamı netleşiyor! İşte ilk tahmin

Dolayısıyla bugün itibarıyla, yani yalnızca temmuz ve ağustos verileri üzerinden baktığımızda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı için oluşan oran yüzde 3,65. Ancak bunun nihai zam oranı olmadığının altını çizmek gerekiyor. Eylül, ekim, kasım ve aralık enflasyonları da bu hesaba eklenecek ve altı aylık toplam enflasyon üzerinden 2027 Ocak zammı kesinleşecek.

#7
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni zam rakamı netleşiyor! İşte ilk tahmin

Memur ve memur emeklilerinde hesap farklı işliyor. İki aylık enflasyon, memur ve memur emeklisi için şu anda ne kadar enflasyon farkı oluşturdu? Murat Bal: Memur ve memur emeklilerinde hesaplama SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı. 2026’nın ikinci yarısı için memur ve memur emeklilerine yüzde 7 toplu sözleşme zammı verildi. 2027’nin ilk 6 ayı için ise toplu sözleşme zammı yüzde 5 olarak belirlendi ve ayrıca enflasyon farkının maaşlara yansıtılması kararlaştırıldı. Dolayısıyla memur açısından kritik eşik yüzde 7. Temmuz-ağustos dönemindeki kümülatif enflasyon yüzde 3,65 seviyesinde. Bu oran henüz yüzde 7’lik eşiği aşmadığı için bugün itibarıyla memur ve memur emeklisi için oluşan enflasyon farkı yüzde 0.

#8
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni zam rakamı netleşiyor! İşte ilk tahmin

Bu durumda şu an için Ocak 2027’de maaşlara yalnızca garanti edilmiş yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı yansıyacak. Ancak yılın ikinci yarısındaki toplam enflasyon yüzde 7’yi aşarsa, yüzde 7’yi aşan bölüm için enflasyon farkı oluşacak. Örneğin altı aylık enflasyonun yüzde 10 olduğunu varsayarsak: Enflasyon farkı = (1,10 / 1,07) − 1 = yüzde 2,80 Bunun üzerine yüzde 5 toplu sözleşme zammı geldiğinde toplam artış yaklaşık yüzde 7,94 olacaktır.

#9
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni zam rakamı netleşiyor! İşte ilk tahmin

Peki Ocak ayında emeklinin zammı tahminen yüzde kaç olacak? Murat Bal: Bugünden kesin bir oran söylemek mümkün değil. Fakat artık elimizde önemli bir veri var. İki aylık enflasyon yüzde 3,65 olarak kesinleşmiş durumda. Mevcut veriler üzerinden baktığımda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2027 zammının yüzde 10-12 bandında gerçekleşmesi daha olası görünüyor. Burada özellikle TCMB’nin ağustos ayında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28’e yükseltmiş olması önemli. Piyasa katılımcılarının ağustos ayındaki yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,4 seviyesindeydi. Ancak çok önemli bir noktayı ayırmak gerekiyor: Yıllık enflasyonun yüzde 28-29 seviyesinde olması, otomatik olarak emekli zammının da yüzde 28-29 olacağı anlamına gelmiyor. Emeklinin Ocak zammı için esas alınacak olan rakam, Temmuz-Aralık 2026 dönemindeki 6 aylık TÜFE artışı olacak.

#10
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni zam rakamı netleşiyor! İşte ilk tahmin

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN KRİTİK RAKAM: Ocak ayında en düşük emekli maaşının ne kadar olmasını bekliyorsunuz? Murat Bal: Burada da iki ayrı konuyu birbirinden ayırmak gerekiyor. Temmuz 2026 itibarıyla en düşük emekli aylığı 23.552 TL’ye yükseltildi. Bu tutarın farklı zam oranlarına göre karşılığı şöyle olur: Yüzde 8 zam: 25.436 TL Yüzde 9 zam: 25.672 TL Yüzde 10 zam: 25.907 TL Yüzde 12 zam: 26.376 TL Dolayısıyla bugünkü verilerle benim en düşük emekli aylığı için beklentim 26.000-27.000 TL civarında.

#11
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni zam rakamı netleşiyor! İşte ilk tahmin

Fakat burada çok önemli bir hukuki ayrıntı var. 23.552 TL bir “kök aylık” değil, yasal olarak belirlenmiş en düşük ödeme/tamamlama tutarıdır. Ocak ayında bu tutarın yalnızca enflasyon oranında artırılıp artırılmayacağı ayrıca yapılacak yasal düzenlemeye bağlı olacaktır. Bugünkü veriler ışığında genel beklentinizi nasıl özetlersiniz? Murat Bal: Bugünkü tablo üzerinden benim beklentim şu şekilde:

#12
Foto - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni zam rakamı netleşiyor! İşte ilk tahmin

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Yüzde 8-12 zam! Memur ve memur emeklileri: Yüzde 7-9 civarında toplam zam En düşük emekli aylığı: 26.000-27.000 TL bandı Ancak burada henüz dört aylık enflasyon verisinin açıklanmadığını unutmamak gerekiyor. Özellikle eylül ve ekim döneminde aylık enflasyonların yüzde 2’nin üzerinde gelmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 10’un üzerine çıkması şaşırtıcı olmaz.

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Yorumlar

Ahmet kililioglu

Seyyanen zam verilmezse enflasyon hikaye.
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