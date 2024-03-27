  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kilosu tam 900 TL’ye çıktı! Herkes onu arıyor, herkes onu soruyor

Güncel rakamlar belli oldu! İşte en çok Müslüman nüfusa sahip ülkeler

Pandemi döneminin en ünlü hocasıydı! Ünlü profesör Mehmet Ceyhan’la ilgili beklenmedik gelişme

Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadetine ilişkin soruşturmada flaş gelişme

ABD ve Ukrayna iddiası biliniyordu ama… Rus istihbaratı, ülkeyi kana bulayan saldırıyla ilgili şok bilgiyi paylaştı! “Parmağı var” denilen o üçüncü ülke herkesi şaşırttı

İslam Memiş, bu defa üzdü! Kara haberi böyle duyurdu

İki grup silahlı çatışmaya girdi... Çok sayıda gözaltı var: Antalya savaş alanı

Fatih Erbakan’a soğuk duş! “LGBT” ve “öpücük” detayı dikkat çekti

Felç olan bakıcısına bakıcılık yapan ayı gündem oldu! İşte gözlerinize inanamayacağınız görüntüler

“Beşiktaş’ın stadının altındaki tünelden kamyon dolusu altın çıktı” iddiası Türkiye’yi sarstı! Bakın çıkartılan altınlar, apar topar nereye götürülmüş

Gıda
7
Yine millete eşek eti yedirmeye başladılar!

2024-03-27 16:23:33
Yine millete eşek eti yedirmeye başladılar!

Adana'da Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki sulama kanalında, su çekildikten sonra hayvan kemikleri ve et kalıntıları ortaya çıktı.

#1
Foto - Yine millete eşek eti yedirmeye başladılar!

Çevreye yayılan kokudan rahatsız olan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen yetkililerin incelemesinin ardından kalıntıların at ve eşeklere ait olduğu anlaşıldı.

#2
Foto - Yine millete eşek eti yedirmeye başladılar!

Ekipler, sulama kanalındaki et kalıntılarını temizleyip, inceleme başlattı.

#3
Foto - Yine millete eşek eti yedirmeye başladılar!

Olaydan sonra tedirgin olan kent halkı için uzmanlardan uyarılar geldi.

#4
Foto - Yine millete eşek eti yedirmeye başladılar!

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

#5
Foto - Yine millete eşek eti yedirmeye başladılar!

Kaçak et konusunun Adana'nın değil, tüm Türkiye'nin sorunu olduğunu dile getiren Nihat Köse, "Adana Tarım İl Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekim arkadaşlar bu konuda oldukça yoğun çalışıp gece gündüz denetim yapıyorlar. Fakat bu kesimleri yüzde yüz engellemek mümkün değil. İnsanlar, 'At ve eşek etini kasapta nasıl anlarız?' diye soruyorlar. Kıyma veya lop haline gelmiş etin bakarak anlaşılması çok zor. Aslında mesele, sadece tek tırnaklı eti değil. Kaçak kesilmiş kırmızı veya beyaz et almak da sakıncalı. Ruhsatlı kesimhanede kesilmeyen mühürsüz her et kaçaktır. Yurttaşlarımız et alırken mutlaka veteriner hekim tarafından muayene edilmiş, karkası mühürlü olan eti satın alsınlar. Vatandaş, kasaplarına kesim belgesini ve sattığı etin hangi kesimhaneden çıktığını sorabilir" dedi.

#6
Foto - Yine millete eşek eti yedirmeye başladılar!

At eti nasıl anlaşılır? Vatandaşların ilk olarak kendi mahalle kasaplarından şaşmamaları gerektiğini söyleyen Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur ise "Eti alırken fiş talep etsinler. Ruhsatlı, güvenli yerlerden alsınlar. Et kendini belli eder. Etin rengi pembemsi olacak ama sulu olmayacak. At eti sulu olur. Pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür. Asıl mesele kasabınıza güvenmeniz. Bize bağlı kasaplarımızda asla böyle şeyler olmaz. Kimse Adana'nın adını kötülemesin" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seçime sayılı günler kala Yeniden Refah Partisi son ittifak kararını Türkiye'ye duyurdu

Seçime sayılı günler kala Yeniden Refah Partisi son ittifak kararını Türkiye'ye duyurdu
27 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

27 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (27 Mart 2024) sunuyoruz...

O kritik ilde Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yeniden Refah'tan istifa edip AK Parti'ye katıldılar
Siyaset

O kritik ilde Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yeniden Refah'tan istifa edip AK Parti'ye katıldılar

Seçimlerde en merak edilen şehirlerin başında gelen Şanlıurfa'da bir grup Yeniden Refah Partili, AK Parti'ye katılma kararı aldı.

Fatih'te çarşaflı bir kadına saldıran namussuzun dükkanı tahrip edildi
Yerel

Fatih'te çarşaflı bir kadına saldıran namussuzun dükkanı tahrip edildi

İstanbul Fatih'te çarşaflı bir kadına saldıran telefoncunun kapısı tahrip edildi. Tahrip edilen dükkanın kepenklerine “Allah’a, Kitaba ve Re..
Hakan Bayrakçı seçime günler kala duyurdu: İddialar var, orada aradan AK Parti çıkacak diyorlar

Hakan Bayrakçı seçime günler kala duyurdu: İddialar var, orada aradan AK Parti çıkacak diyorlar
Para kuleleri skandalı genişliyor! Ekrem’in kankası topu Canan’a attı
Gündem

Para kuleleri skandalı genişliyor! Ekrem’in kankası topu Canan’a attı

CHP'de para sayma görüntüleri! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın ifadesi ortaya çıktı CHP İl binasında para sayma görüntüleriyle ilgili..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23