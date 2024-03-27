Yine millete eşek eti yedirmeye başladılar!

Kaçak et konusunun Adana'nın değil, tüm Türkiye'nin sorunu olduğunu dile getiren Nihat Köse, "Adana Tarım İl Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekim arkadaşlar bu konuda oldukça yoğun çalışıp gece gündüz denetim yapıyorlar. Fakat bu kesimleri yüzde yüz engellemek mümkün değil. İnsanlar, 'At ve eşek etini kasapta nasıl anlarız?' diye soruyorlar. Kıyma veya lop haline gelmiş etin bakarak anlaşılması çok zor. Aslında mesele, sadece tek tırnaklı eti değil. Kaçak kesilmiş kırmızı veya beyaz et almak da sakıncalı. Ruhsatlı kesimhanede kesilmeyen mühürsüz her et kaçaktır. Yurttaşlarımız et alırken mutlaka veteriner hekim tarafından muayene edilmiş, karkası mühürlü olan eti satın alsınlar. Vatandaş, kasaplarına kesim belgesini ve sattığı etin hangi kesimhaneden çıktığını sorabilir" dedi.