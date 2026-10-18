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"100 yıl içinde bu şehirler haritadan silinecek" deniliyor! Türkiye’den de iki il var

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

“100 yıl içinde bu şehirler haritadan silinecek” deniliyor! Türkiye’den de iki il var

Swiftest kurucu ortağı Matthew H. Nash tarafından gerçekleştirilen son iklim araştırması, deniz seviyesindeki korkunç yükselişin önümüzdeki 100 yıl içinde dünya genelinde 37 büyük şehri tamamen sular altında bırakacağını ortaya koydu. Bilim insanlarının yayımladığı bu felaket senaryosu listesinde, kıyı yönetimi ve iklim krizine karşı tedbir almayan Türkiye'den iki önemli ilin de tehlike altında olduğu kaydedildi. Artan su taşkınları ve küresel ısınmanın etkileriyle yaşanmaz hâle gelmesi beklenen bu şehirler, yetkilileri acil eylem planları yapmaya zorluyor.

#1
Foto - "100 yıl içinde bu şehirler haritadan silinecek" deniliyor! Türkiye’den de iki il var

Swiftest şirketinin kurucu ortağı Matthew H. Nash tarafından yapılan çalışmaya göre, deniz seviyesindeki yükselme ve giderek artan su taşkınları, dünya genelinde 37 şehrin tamamen sular altında kalmasına yol açabilir. Araştırma, bu şehirlerin önümüzdeki 100 yıl içinde yaşanmaz hâle geleceğini ortaya koyuyor.

#2
Foto - "100 yıl içinde bu şehirler haritadan silinecek" deniliyor! Türkiye’den de iki il var

Bazı şehirler kıyı yönetimi konusunda aktif olarak çalışırken, diğerleri batma önleme planlarını uygulamada zorluk çekiyor gibi görünüyor. Açıklanan birinci listede Türkiye'den bir il yer alırken başka bir listede ise bir ilimiz daha tehlike altında olanlar arasında yer aldı...

#3
Foto - "100 yıl içinde bu şehirler haritadan silinecek" deniliyor! Türkiye’den de iki il var

İşte 100 yıl içinde yok olacak 25 şehir:

#4
Foto - "100 yıl içinde bu şehirler haritadan silinecek" deniliyor! Türkiye’den de iki il var

25) HONOLULU | ABD

#5
Foto - "100 yıl içinde bu şehirler haritadan silinecek" deniliyor! Türkiye’den de iki il var

24) DUBLIN | IRLANDA

#6
Foto - "100 yıl içinde bu şehirler haritadan silinecek" deniliyor! Türkiye’den de iki il var

23) NEW ORLEANS | ABD

#7
Foto - "100 yıl içinde bu şehirler haritadan silinecek" deniliyor! Türkiye’den de iki il var

22) KOPENHAG | DANİMARKA

#8
Foto - "100 yıl içinde bu şehirler haritadan silinecek" deniliyor! Türkiye’den de iki il var

21) ABU DABİ | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

#9
Foto - "100 yıl içinde bu şehirler haritadan silinecek" deniliyor! Türkiye’den de iki il var

20) VANCOUVER | KANADA

#10
Foto - "100 yıl içinde bu şehirler haritadan silinecek" deniliyor! Türkiye’den de iki il var

19) DUBAİ | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

#11
Foto - "100 yıl içinde bu şehirler haritadan silinecek" deniliyor! Türkiye’den de iki il var

18) LİSBON | PORTEKİZ

#12
Foto - "100 yıl içinde bu şehirler haritadan silinecek" deniliyor! Türkiye’den de iki il var

17) BOSTON | ABD

#13
Foto - "100 yıl içinde bu şehirler haritadan silinecek" deniliyor! Türkiye’den de iki il var

16) SYDNEY | AVUSTRALYA

#14
Foto - "100 yıl içinde bu şehirler haritadan silinecek" deniliyor! Türkiye’den de iki il var

15) İSKENDERİYE | MISIR

#15
Foto - "100 yıl içinde bu şehirler haritadan silinecek" deniliyor! Türkiye’den de iki il var

14) MIAMI | ABD

#16
Foto - "100 yıl içinde bu şehirler haritadan silinecek" deniliyor! Türkiye’den de iki il var

13) SAN FRANCİSCO | ABD

#17
Foto - "100 yıl içinde bu şehirler haritadan silinecek" deniliyor! Türkiye’den de iki il var

12) HO CHI MINH KENTİ | VİETNAM

#18
Foto - "100 yıl içinde bu şehirler haritadan silinecek" deniliyor! Türkiye’den de iki il var

11) DAKKA | BANGLADEŞ

#19
Foto - "100 yıl içinde bu şehirler haritadan silinecek" deniliyor! Türkiye’den de iki il var

10) LONDRA | İNGİLTERE

#20
Foto - "100 yıl içinde bu şehirler haritadan silinecek" deniliyor! Türkiye’den de iki il var

9) JAKARTA | ENDONEZYA

#21
Foto - "100 yıl içinde bu şehirler haritadan silinecek" deniliyor! Türkiye’den de iki il var

8) BANGKOK | TAYLAND

#22
Foto - "100 yıl içinde bu şehirler haritadan silinecek" deniliyor! Türkiye’den de iki il var

7) KOLKATA | HİNDİSTAN

#23
Foto - "100 yıl içinde bu şehirler haritadan silinecek" deniliyor! Türkiye’den de iki il var

6) İZMİR | TÜRKİYE

#24
Foto - "100 yıl içinde bu şehirler haritadan silinecek" deniliyor! Türkiye’den de iki il var

5) İSTANBUL | TÜRKİYE

#25
Foto - "100 yıl içinde bu şehirler haritadan silinecek" deniliyor! Türkiye’den de iki il var

4) OSAKA | JAPONYA

#26
Foto - "100 yıl içinde bu şehirler haritadan silinecek" deniliyor! Türkiye’den de iki il var

3) NEW YORK CITY | ABD

#27
Foto - "100 yıl içinde bu şehirler haritadan silinecek" deniliyor! Türkiye’den de iki il var

2) MUMBAİ | HİNDİSTAN

#28
Foto - "100 yıl içinde bu şehirler haritadan silinecek" deniliyor! Türkiye’den de iki il var

1) TOKYO | JAPONYA

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