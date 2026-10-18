“100 yıl içinde bu şehirler haritadan silinecek” deniliyor! Türkiye’den de iki il var
Swiftest kurucu ortağı Matthew H. Nash tarafından gerçekleştirilen son iklim araştırması, deniz seviyesindeki korkunç yükselişin önümüzdeki 100 yıl içinde dünya genelinde 37 büyük şehri tamamen sular altında bırakacağını ortaya koydu. Bilim insanlarının yayımladığı bu felaket senaryosu listesinde, kıyı yönetimi ve iklim krizine karşı tedbir almayan Türkiye'den iki önemli ilin de tehlike altında olduğu kaydedildi. Artan su taşkınları ve küresel ısınmanın etkileriyle yaşanmaz hâle gelmesi beklenen bu şehirler, yetkilileri acil eylem planları yapmaya zorluyor.