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İBB'nin altyapısızlığı yine can aldı! Anadolu Yakası felaketi yaşadı: Sele kapılan 2 kişi akıntıda kayboldu

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İBB'nin altyapısızlığı yine can aldı! Anadolu Yakası felaketi yaşadı: Sele kapılan 2 kişi akıntıda kayboldu

İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış Anadolu Yakası'nı teslim alırken, Pendik Göçbeyli Deresi'nin taşması sonucu dehşet anları yaşandı. Taşarak yolları göle çeviren derede otomobille akıntıya kapılan 3 kişiden biri kendi imkanlarıyla kurtulurken, "Ekipler kayıp iki vatandaşımızı aramak için üç farklı noktada arama kurtarma çalışması başlattı" haberi yürekleri dağladı.

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Foto - İBB'nin altyapısızlığı yine can aldı! Anadolu Yakası felaketi yaşadı: Sele kapılan 2 kişi akıntıda kayboldu

İstanbul'da aralıklarla devam eden sağanak Anadolu Yakası'nda hayatı etkiledi. Pendik'te sel sularına kapılan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

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Foto - İBB'nin altyapısızlığı yine can aldı! Anadolu Yakası felaketi yaşadı: Sele kapılan 2 kişi akıntıda kayboldu

Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

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Foto - İBB'nin altyapısızlığı yine can aldı! Anadolu Yakası felaketi yaşadı: Sele kapılan 2 kişi akıntıda kayboldu

Şile'de, Yeşilvadi Caddesi'nde seyreden araç su birikintisi nedeniyle yolda kaldı. Caddedeki trafik akışı tamamen dururken araçta mahsur kalan 2 kişi itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. Pendik'te, Ahmet Yesevi Mahallesi Baysal Sokak'ta bir apartmanın bulunduğu bölgede yağış nedeniyle çökme meydana geldi. Ekiplerin inceleme yaptığı binada oturanların tedbiren tahliyesine başlandı. Göçbeyli Mahallesi'nde caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarıyla zorlukla ilerledi.

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Foto - İBB'nin altyapısızlığı yine can aldı! Anadolu Yakası felaketi yaşadı: Sele kapılan 2 kişi akıntıda kayboldu

SELE KAPILAN 2 KİŞİ ARANIYOR: Akşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetini artıran sağanak Göçbeyli Mahallesi'nde sele dönüştü. Mahalle içerisinden geçen ve sağanak nedeniyle debisi yükselen Büyük Dere'nin (Göçbeyli Deresi) taşması sonucu otomobille suya kapılan 3 kişiden ikisinin kaybolduğu ihbarı üzerine belirtilen adrese Sualtı Arama Kurtarma (SAK), AKUT, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Foto - İBB'nin altyapısızlığı yine can aldı! Anadolu Yakası felaketi yaşadı: Sele kapılan 2 kişi akıntıda kayboldu

Otomobilde bulunan kişilerden M.D.E. kendi imkanlarıyla kurtulurken, D.A. ile F.D. akıntıya kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla güvenli bir bölgeye taşınan M.D.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, diğer 2 kişi ile otomobilin akıntıya kapılarak sürüklendiği ihtimali üzerine üç farklı yerde aynı anda arama yaptı. Olayın meydana geldiği yerin İstanbul-Kocaeli il sınırında kalması nedeniyle bölgeye Kocaeli Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ve Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAK) ekipleri de sevk edildi.

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Yorumlar

Dere yatakları

Dere yataklarını imara açanlara Allah C.C lanet eylesin. Dünyada ve ahirette kahr u perişan eylesin. Amin.

Husnu

Sorun alt yapi ve bukadar altyapi sorunu varken yeni yapilanmalar yeni sehirlesmeler ve geri donusumde kurulacak yeni sehirlesmede bu buyuk felaketleri unutmayip altyapilari byuktende buyuk yapmali yeralti sebegesi yeteri kadar buyuk olmazsa devamli temizlenmezse bu felaketler kacinilmaz olur sehir pilanlamari bunlari gozonune alarak yapmali yollar su ve yagmur sulari sebegesi ve enerji gercek pilanlama bunlar gozonune alinarak yapilmali yoksa felaketler kacinilmaz olur ve binalarin zerzeleye dayanikligi.
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