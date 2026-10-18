İBB'nin altyapısızlığı yine can aldı! Anadolu Yakası felaketi yaşadı: Sele kapılan 2 kişi akıntıda kayboldu
İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış Anadolu Yakası'nı teslim alırken, Pendik Göçbeyli Deresi'nin taşması sonucu dehşet anları yaşandı. Taşarak yolları göle çeviren derede otomobille akıntıya kapılan 3 kişiden biri kendi imkanlarıyla kurtulurken, "Ekipler kayıp iki vatandaşımızı aramak için üç farklı noktada arama kurtarma çalışması başlattı" haberi yürekleri dağladı.