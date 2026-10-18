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Trump’tan Rusları sevindiren karar

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Trump’tan Rusları sevindiren karar

Ukrayna savaşında baskıyı Kiev yönetimine yükleyen adımlar atan ABD Başkanı Donald Trump, Kremlin’i sevindirecek bir kararnameye imza attı.

#1
Foto - Trump’tan Rusları sevindiren karar

Trump, Rus hükümetine ve devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasını ve Rusya’dan enerji ithal eden ülkelere tarifeler getirilmesini öngören yasanın ilgili hükümlerini yürürlüğe girmeden iki gün önce askıya aldı.

#2
Foto - Trump’tan Rusları sevindiren karar

18 Eylül’de imzaladığı Lindsey Graham Yasası, Rusya’nın enerji ve savunma sektörlerini, üst düzey yetkililerini ve Batı yaptırımlarını aşmak için kullandığı petrol tankerlerinden oluşan “gölge filosunu” hedef alıyordu.

#3
Foto - Trump’tan Rusları sevindiren karar

. Yasa ayrıca Rus petrolü ve doğal gazı ithal eden ülkelere yüzde 100’e varan gümrük tarifeleri uygulanmasının önünü açıyordu. Trump, kararını ABD’nin “ulusal çıkarlarını” gerekçe göstererek savundu ancak yaptırımları neden askıya aldığını ayrıntılı biçimde açıklamadı.

#4
Foto - Trump’tan Rusları sevindiren karar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, kararı “talihsiz” olarak nitelendirerek yaptırımların Rusya üzerinde savaşı sona erdirecek etkili bir baskı kurabileceğini söyledi. Zelenski, “Saldırgan üzerindeki baskıyı hafifletmek ve Putin’e finansal ödüller vermek, bütün bunlar onu saldırmaya devam etmeye teşvik ediyor” ifadelerini kullandı. Zelenski, ABD’nin Rusya’ya yönelik daha fazla yaptırımı kaldıracağını düşündüğünü kaydetti.

#5
Foto - Trump’tan Rusları sevindiren karar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel temsilcisi Kirill Dmitriyev ise kararı memnuniyetle karşıladı. Dmitriyev, sosyal medya paylaşımında yaptırımların askıya alınmasını “önemli ve gerçekten tarihî bir an” olarak nitelendirdi.

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