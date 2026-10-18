Mavi Vatan’da Yunanistan’a Türk donanması şoku: “Bizden izin almadan kuş bile uçamaz”

Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'a uzanacak elektrik kablo projesini ve çok uluslu EUNOMIA tatbikatını oldubittiye getirme çabaları Türkiye'nin kararlı hamlesiyle yine boşa çıkarıldı. Antalya NAVTEX İstasyonu aracılığıyla yayımlanan bildirimle Yunanistan'ın Heraklion istasyonunun yetkisiz olduğu ilan edilirken, bölgedeki her türlü faaliyetin onay yetkisinin Türkiye'de olduğu vurgulandı. Yunan basını yaşanan bu gelişmeyi "Elimiz kolumuz bağlandı" sözleriyle duyurarak Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki üstünlüğünü bir kez daha kabul etmek zorunda kaldı.