  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
5 kilo kozalaktan yalnızca 1 kilo çıkıyor! Bakın bu pekmezin kilosu kaç liradan satılıyor Burak Hakkı'nın yeni mesleği şaşırttı! Şimdi siparişlere yetişemiyor! Adilcevaz’da gökyüzü renklendi! Gökkuşağı hayran bıraktı Çalışan anneler dikkat! Yeni düzenleme geldi, sistem tamamen değişti Sosyal medyada ilan paylaşanlar dikkat! Mevzuata aykırı ilan verene ağır yaptırım Hangi mühimmatla vurulduğu tespit edilemedi! BAE açıklarında gizemli saldırı Adresleri deşifre oldu! Emniyet ve İstihbarat, eş zamanlı operasyonla feleklerini şaşırttı Çoğumuzun evinde var! Yemek pişirirken tahta kaşık kullanmak zararlı mı? Dursun Özbek’in kapısına dayanıp ipleri kopardı! Galatasaray’ın milli yıldızı “Maaşıma sayın” deyip gidiyor Bütün şehir sular altında kaldı: İşte Türkiye tarihindeki en büyük 6 sel!
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Mavi Vatan’da Yunanistan’a Türk donanması şoku: "Bizden izin almadan kuş bile uçamaz"

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mavi Vatan’da Yunanistan’a Türk donanması şoku: “Bizden izin almadan kuş bile uçamaz”

Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'a uzanacak elektrik kablo projesini ve çok uluslu EUNOMIA tatbikatını oldubittiye getirme çabaları Türkiye'nin kararlı hamlesiyle yine boşa çıkarıldı. Antalya NAVTEX İstasyonu aracılığıyla yayımlanan bildirimle Yunanistan'ın Heraklion istasyonunun yetkisiz olduğu ilan edilirken, bölgedeki her türlü faaliyetin onay yetkisinin Türkiye'de olduğu vurgulandı. Yunan basını yaşanan bu gelişmeyi "Elimiz kolumuz bağlandı" sözleriyle duyurarak Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki üstünlüğünü bir kez daha kabul etmek zorunda kaldı.

1
#1
Foto - Mavi Vatan’da Yunanistan’a Türk donanması şoku: "Bizden izin almadan kuş bile uçamaz"

Başbakan Kiryakos Miçotakis yönetimi, Türkiye'nin Mavi Vatan'daki egemenliğini test etmek için yeni bir deneme daha yaptı. Güney Kıbrıs'a uzanacak elektrik iletim kablo projesini oldubittiye getirmek isteyen Atina, Mavi Vatan sınırları içinde NAVTEX yayınladı.

#2
Foto - Mavi Vatan’da Yunanistan’a Türk donanması şoku: "Bizden izin almadan kuş bile uçamaz"

Yunanistan'ın yasadışı adımına karşı Ankara'nın NAVTEX cevabı Yunan basınında geniş yer buldu. Yunanistan merkezli Protothema internet sitesi haberinde, "Türkiye, bu sabah yayınladığı bir bildirimde, Heraklion istasyonunun NAVTEX yayınlama yetkisine sahip olmadığını açıkladı ve Kastellorizo'nun güneyindeki bir bölgede çok uluslu "EUNOMIA" tatbikatı için NAVTEX yayınladı" dedi. Haberde, Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde Antalya istasyonu aracılığıyla yayınladığı NAVTEX'in Mavi Vatan sınırları içinde olduğunun altı çizildi.

#3
Foto - Mavi Vatan’da Yunanistan’a Türk donanması şoku: "Bizden izin almadan kuş bile uçamaz"

Pentapostagma internet sitesi ise haberinde, Türkiye'nin Girne açıklarında Oruç Reis gemisine TCG Karataş'ın eşlik ederek "Mavi Vatan" projesini ve boru hattı soruşturmalarını desteklediği dile getirildi. Haberde, TCG Karataş'ın varlığının, bölgede Türk misyonunun görünürlüğüne askeri bir nitelik kazandırdığı vurgulandı. Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'de yeniden ortaya çıkmasının, Türk araştırma gemisinin Kastellorizo'nun güneyindeki ihtilaflı deniz bölgelerinde sismik araştırmalar yaptığı 2020 Yunan-Türk krizini hatırlattığı dile getirildi.

#4
Foto - Mavi Vatan’da Yunanistan’a Türk donanması şoku: "Bizden izin almadan kuş bile uçamaz"

Türkiye'nin çok uluslu EUNOMIA tatbikatının yürütülme biçimini sorgulamakla kalmadığı ifade edilen haberde ayrıca, Heraklion'daki Yunan istasyonunun yetkisiz olarak nitelendirildiği ve gemilere uyarı verme yetkisinin Ankara'da olduğunun vurgulandığı dile getirdi.

#5
Foto - Mavi Vatan’da Yunanistan’a Türk donanması şoku: "Bizden izin almadan kuş bile uçamaz"

Kathimerini gazetesi ise haberinde, Yunanistan'ın Türkiye'den yeni bir uyarı aldığını bildirirken, Antalya NAVTEX istasyonu tarafından iletilen Türk bildirisinin, bölgenin Türk yetki alanına girdiğini vurguladığı aktarıldı. Haberde Türkiye'nin Antalya'nın yetkili istasyon olduğunu ifade ettiği vurgulanılırken, NAVTEX'in Yunanistan'ın bu bölgede elinin kolunun bağlandığı aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Trump dese bırakın yunanlıları ne yapardı acaba

bu yazı ne anlaama gelirdi <<eylülde acılması planlanan manastır ne oldu yazsanıza YENİ AKİT gökceada manastırı bir gazeteci yollayın bakın ama nerde
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Halk TV'de sıcak gelişme! Görevinden istifa etti
Gündem

Halk TV'de sıcak gelişme! Görevinden istifa etti

Kayyım atanan Halk TV'de Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
TFF’den açıklama: Maçlar ertelendi
Spor

TFF’den açıklama: Maçlar ertelendi

TFF İstanbul İl Temsilciliği, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bu hafta sonu oynanacak amatör lig müsabakalarını ileri bir t..
Sizce terörist kim? Müslümanları hedef alan ezberi bozan konuşma gündem oldu
Gündem

Sizce terörist kim? Müslümanları hedef alan ezberi bozan konuşma gündem oldu

Sosyal medyada yayılan bir video, terör ve kitlesel şiddetin İslam'la özdeşleştirilmesine yönelik dikkat çeken bir sorgulamayı gündeme taşıd..
Mustafa Sarıgül’ün oğluna canlı yayında ‘kayıp’ anonsu! Gazeteciler gülmekten konuşamadı
Gündem

Mustafa Sarıgül’ün oğluna canlı yayında ‘kayıp’ anonsu! Gazeteciler gülmekten konuşamadı

Gazeteciler Engin Balım ile Erdem Atay’ın programında Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül üzerinden yapılan esprili “kayıp” anonsu stüdyoyu..
CHP'de deprem! Bir Büyükşehir Belediye Başkanı daha partiden istifa etti!
Gündem

CHP'de deprem! Bir Büyükşehir Belediye Başkanı daha partiden istifa etti!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde sular durulmuyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamayl..
İran’dan Suudi Arabistan’a Yemen çağrısı: "Arabuluculuk teklifimize henüz yanıt verilmedi"
Gündem

İran’dan Suudi Arabistan’a Yemen çağrısı: "Arabuluculuk teklifimize henüz yanıt verilmedi"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasında yaşanan krize ilişkin dikkat çeken açıklamal..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23