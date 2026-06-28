150 yıllık belgelerde ortaya çıktı: Ecdadın kavurucu sıcağa serinleten formülü
Amasya Üniversitesi bünyesinde yürütülen ve kentin 300 yıllık Şer'iye Sicillerini günümüz diline aktaran çeviri projesinde, Osmanlı medeniyetinin insani yardımlaşmada ulaştığı göz kamaştırıcı ufku gösteren tarihi bir vesika tespit edildi. Çevirisi tamamlanan 1872 tarihli mahkeme kayıtlarında, temmuz ve ağustos aylarının bunaltıcı hararetinde halkı serinletmek gayesiyle hayata geçirilen "Buz Vakfı"nın tescil belgelerine ulaşıldı. Bölge hayırseverlerinin dükkan gelirlerini vakfederek yüksek zirvelerden getirttiği ve saman yalıtımıyla sakladığı tonlarca kar kütlesinin, ahaliye ikram edildiği belirlendi.