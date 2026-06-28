  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Herkes merak etmeye başladı: Yaz aylarında hamileler denize girebilir mi? Soru yanıt buldu Panathinaikos'tan ayrılmıştı! Ergin Ataman için Real Madrid iddiası Köyde herkes aynı işi yapmaya başladı: 600 bin lira geliri var! Annesi kumandayı yüksek sesle istedi diye… Kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi, mahalle ayaklandı Işıl ışıl bir cilt için herkes bunu yapıyor: Lekelerden kurtulun... Banyoda mikropların sebebi havlu çıktı 150 yıllık belgelerde ortaya çıktı: Ecdadın kavurucu sıcağa serinleten formülü Adım adım geliyorlar… Türkiye’yi tehdit eden teröristler o bölgede konuşlandı! Anadolu'nun saklı cenneti! Doğası ve havasıyla görenleri mest ediyor! 39 yaşındaki delikanlı! Lionel Messi rekora doymuyor Sanchez maç sonu çılgına döndü: ‘Görüntülere bakınca şok oldum’
Hayat-Aktüel
10
Yeniakit Publisher
150 yıllık belgelerde ortaya çıktı: Ecdadın kavurucu sıcağa serinleten formülü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

150 yıllık belgelerde ortaya çıktı: Ecdadın kavurucu sıcağa serinleten formülü

Amasya Üniversitesi bünyesinde yürütülen ve kentin 300 yıllık Şer'iye Sicillerini günümüz diline aktaran çeviri projesinde, Osmanlı medeniyetinin insani yardımlaşmada ulaştığı göz kamaştırıcı ufku gösteren tarihi bir vesika tespit edildi. Çevirisi tamamlanan 1872 tarihli mahkeme kayıtlarında, temmuz ve ağustos aylarının bunaltıcı hararetinde halkı serinletmek gayesiyle hayata geçirilen "Buz Vakfı"nın tescil belgelerine ulaşıldı. Bölge hayırseverlerinin dükkan gelirlerini vakfederek yüksek zirvelerden getirttiği ve saman yalıtımıyla sakladığı tonlarca kar kütlesinin, ahaliye ikram edildiği belirlendi.

#1
Foto - 150 yıllık belgelerde ortaya çıktı: Ecdadın kavurucu sıcağa serinleten formülü

Osmanlı döneminde yaz aylarında halkın serinlemesi amacıyla dağlardan toplanıp özel kuyularda saklanan buzun ücretsiz dağıtıldığı uygulamanın 150 yıl önceki belgeleri ortaya çıktı. Günümüz Türkçesine çevrilen Amasya kadı sicillerinde 1872 tarihli buz vakfının belgelerine rastlandı.

#2
Foto - 150 yıllık belgelerde ortaya çıktı: Ecdadın kavurucu sıcağa serinleten formülü

Bağışçılar Saraçzade Ebubekir Efendi ve Hacı Ömer Efendi

#3
Foto - 150 yıllık belgelerde ortaya çıktı: Ecdadın kavurucu sıcağa serinleten formülü

Amasya Üniversitesi'nden akademisyenlerin üzerinde çalıştıkları Amasya kadı sicilleri çeviri projesinde Amasyalı Saraçzade Ebubekir Efendi ve Hacı Ömer Efendi'nin dükkanlarının yıllık gelirini buz vakfına bağışlayıp kadı huzurunda kayda geçirttikleri uygulamanın belgeleri görüldü.

#4
Foto - 150 yıllık belgelerde ortaya çıktı: Ecdadın kavurucu sıcağa serinleten formülü

Halkın duasının alınması sağlandı!

#5
Foto - 150 yıllık belgelerde ortaya çıktı: Ecdadın kavurucu sıcağa serinleten formülü

Tarihçi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özçelik, kar ve buzun mutfaklardan cenazelere Osmanlı gündelik hayatında önemli bir yerinin olduğunu anlattığı uygulamanın örneklerinin şehzadeler şehri Amasya'da da yaşatıldığını belirlediklerini açıkladı. Şehrin etrafındaki yüksek dağlardan toplanan kar ve buz kütlelerinin buzhanede muhafaza edilerek satışa sunulduğunu anlatan Özçelik, hayırseverlerin parasını ödeyip vakıf sorumluları aracılığıyla yaz boyunca dağıttırdığı buz gibi soğuk sularla halkın duasının alınmasının sağlandığını söyledi.

#6
Foto - 150 yıllık belgelerde ortaya çıktı: Ecdadın kavurucu sıcağa serinleten formülü

O dönemde buz lüks ötesi konumdaydı!

#7
Foto - 150 yıllık belgelerde ortaya çıktı: Ecdadın kavurucu sıcağa serinleten formülü

Elektrik ve soğutucu cihazların icat edilmediği dönemlerde buzun lüks ötesi konumda görüldüğüne işaret eden Fatih Özçelik, "Günümüzde insanların buzun ve karın önemini empati yapmadan anlaması mümkün değil gibi. O dönemlerde buzun erimeden etrafının kuru ot ve samanlarla kaplanıp güneş görmeyen bir alanda saklandığını söyleyebiliriz. Avrupa'da buzhanelerin yada kar depolarının nasıl olması gerektiğini onların Osmanlı'daki uygulamayı görerek Avrupa'ya taşıdıkları bilgisini söyleyebiliriz" diye konuştu.

#8
Foto - 150 yıllık belgelerde ortaya çıktı: Ecdadın kavurucu sıcağa serinleten formülü

Bölgenin 300 yıllık tarihi hafızası gün yüzüne çıkıyor!

#9
Foto - 150 yıllık belgelerde ortaya çıktı: Ecdadın kavurucu sıcağa serinleten formülü

1624-1880 yıllarına ait 97 ciltlik Amasya Şer'iye Sicillerini (kadı sicilleri) günümüz Türkçesine çevrilmesiyle bölgenin 300 yıllık tarihi hafızasının gün yüzüne çıkarıldığını işaret eden Prof. Dr. Songül Keçeci Kurt da, ilginç tespitler içeren projede sona doğru gelindiğini duyurdu. Benzeri payitahta yakın bir konumda olan Bursa gibi şehirlerde görülen buz vakfı örneğinin en çarpıcı tespitlerden biri olduğunu vurgulayan Kurt, "Bu uygulama Osmanlı'da hayır sahiplerinin ne kadar ince düşündüğünün ve halkın en ince ihtiyaçlarını karşılamak için bile fedakarlıklarda bulunduğunun en önemli kanıtların arasında" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mikail amasyalı

Çocukluğumuzda katırlarla mağaralardan getirdikleri kar kütlelerinden limonata dondurma yer içerdik güzel amasyama selamlar...
TÜM YORUMLARA GİT
Rizespor'da flaş ayrılık! 3 yıllık serüven sona erdi
Spor

Rizespor'da flaş ayrılık! 3 yıllık serüven sona erdi

Trendyol Süper Lig’in güçlü takımlarından Çaykur Rizespor, Danimarkalı sol bek Casper Hojer ile yolların ayırdığını açıkladı...
BUDO'da yaz seferleri dönemi başladı
Ekonomi

BUDO'da yaz seferleri dönemi başladı

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) 22 Haziran itibarıyla yaz tarifesine geçti.
Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Hayati Develi
Medya

Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Hayati Develi

Akit TV’de her cumartesi yayınlanan ve birbirinden önemli konukları ağırlayan Kırmızı Masa’ya bu hafta Prof. Dr. Hayati Develi konuk oluyor...
Bölge yine karıştı! ABD ordusu İran'ı vurdu
Dünya

Bölge yine karıştı! ABD ordusu İran'ı vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilere yönelik saldırıları gerekçe göstererek İran’daki bazı hedeflere ilave sa..
AK Parti’den Başkan Erdoğan’a yeni şarkı: Dombra’dan sonra büyük ses getirecek
Gündem

AK Parti’den Başkan Erdoğan’a yeni şarkı: Dombra’dan sonra büyük ses getirecek

AK Parti'nin Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, tarihi bir sürprize sahne oldu. Cumhur..
Almanya’yı tercih eden doktoru hararet bastı! Daha çok ararsınız Türkiye’yi
Dünya

Almanya’yı tercih eden doktoru hararet bastı! Daha çok ararsınız Türkiye’yi

Türkiye'den ayrılıp Almanya'ya yerleşen bir Türk hekim, Avrupa'nın en gelişmiş sağlık sistemlerinden birine sahip olan ülkede yaşanan ‘klima..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23