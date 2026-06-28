Sanchez maç sonu çılgına döndü: ‘Görüntülere bakınca şok oldum’
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz ile yenişemeyerek adını grup lideri olarak üst tura yazdıran Kolombiya'da, kazanılan büyük başarının sevinci VAR engeline takıldı. Müsabakanın uzatma dakikalarında ağları havalandırarak galibiyet ateşini yakan Galatasaray'ın tecrübeli defans oyuncusu Davinson Sanchez, santimi santimine çizilen bir ofsayt kararıyla sarsıldı. Hayatının ilk Dünya Kupası golü video hakem odasından dönen yıldız futbolcu, karşılaşma sonrası açtı ağzını yumdu gözünü: ‘Bana gösterilen resmi inceleyince gözlerime inanamadım, resmen hakkımız gasp edildi.’