Sanchez maç sonu çılgına döndü: ‘Görüntülere bakınca şok oldum’

‘Milimetre arıyorsanız sistemde sorun olabilir’ VAR sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Davinson Sánchez, ofsayt kararının son derece tartışmalı olduğunu savundu. ‘Dürüstçe söyleyeyim, onların ne gördüğünü bilmiyorum. Bir golü iptal etmek için milimetre arıyorsanız, o zaman sistemde bir sorun olabilir.’ sözleriyle tepkisini ortaya koydu. ‘Sadece benim golüm değildi’ İptal edilen golün yalnızca kendisi için değil, tüm Kolombiya halkı için anlam taşıdığını ifade eden yıldız futbolcu, şu ifadeleri kullandı: