Gelinle kaynana ceset başında birbirine girdi
Edirne'de motosikletiyle sulama kanalına düşerek hayatını kaybeden sürücünün cenazesinde, eşi ile annesi arasında çıkan şiddetli tartışmaya jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Edirne'de motosikletiyle sulama kanalına düşerek hayatını kaybeden sürücünün cenazesinde, eşi ile annesi arasında çıkan şiddetli tartışmaya jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
Edirne merkezden Elçili köyüne gitmek üzere motosikletiyle yola çıkan ve dün akşamdan beri kayıp olarak aranan Öner Tütüniçmez'in (31) cansız bedeni, sabah saatlerinde Üyüklütatar köyü yakınlarındaki bir sulama kanalında bulundu.
Acı haberi alarak olay yerine gelen iki çocuk babası Tütüniçmez'in eşi ile annesi arasında, cenazenin başında kazadan ötürü birbirlerini suçladıkları bir tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyerek fiziki arbedeye dönüşen gelin-kayınvalide kavgasını, olay yerindeki jandarma ve itfaiye ekipleri araya girerek güçlükle yatıştırdı.
Sinir krizi geçiren aile üyeleri alandan uzaklaştırılırken, Tütüniçmez'in cenazesi incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma çerçevesinde incelemeler sürüyor.
İşte olay yerinden görüntüler...
İşte olay yerinden görüntüler...
İşte olay yerinden görüntüler...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23