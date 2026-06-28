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Türkiye
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Gelinle kaynana ceset başında birbirine girdi

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Gelinle kaynana ceset başında birbirine girdi

Edirne'de motosikletiyle sulama kanalına düşerek hayatını kaybeden sürücünün cenazesinde, eşi ile annesi arasında çıkan şiddetli tartışmaya jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

#1
Foto - Gelinle kaynana ceset başında birbirine girdi

Edirne merkezden Elçili köyüne gitmek üzere motosikletiyle yola çıkan ve dün akşamdan beri kayıp olarak aranan Öner Tütüniçmez'in (31) cansız bedeni, sabah saatlerinde Üyüklütatar köyü yakınlarındaki bir sulama kanalında bulundu.

#2
Foto - Gelinle kaynana ceset başında birbirine girdi

Acı haberi alarak olay yerine gelen iki çocuk babası Tütüniçmez'in eşi ile annesi arasında, cenazenin başında kazadan ötürü birbirlerini suçladıkları bir tartışma çıktı.

#3
Foto - Gelinle kaynana ceset başında birbirine girdi

Kısa sürede büyüyerek fiziki arbedeye dönüşen gelin-kayınvalide kavgasını, olay yerindeki jandarma ve itfaiye ekipleri araya girerek güçlükle yatıştırdı.

#4
Foto - Gelinle kaynana ceset başında birbirine girdi

Sinir krizi geçiren aile üyeleri alandan uzaklaştırılırken, Tütüniçmez'in cenazesi incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

#5
Foto - Gelinle kaynana ceset başında birbirine girdi

Olayla ilgili soruşturma çerçevesinde incelemeler sürüyor.

#6
Foto - Gelinle kaynana ceset başında birbirine girdi

İşte olay yerinden görüntüler...

#7
Foto - Gelinle kaynana ceset başında birbirine girdi

İşte olay yerinden görüntüler...

#8
Foto - Gelinle kaynana ceset başında birbirine girdi

İşte olay yerinden görüntüler...

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