Yılmaz Vural’dan ses getirecek Okan Buruk çıkışı! Beklenmedik karar çıkacak mı sezon sonu?

Galatasaray’ın savunma hattındaki isimleri değerlendiren Vural, Davinson Sanchez’in performansını övdü ve “Skriniar büyük takım stoperi gibi değil. Kötü oyuncu değil ama hızlı oyuncular karşısında yavaş kalıyor. Davinson Sanchez ise ona göre daha etkili.” dedi.