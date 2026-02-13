  • İSTANBUL
Yılmaz Vural’dan ses getirecek Okan Buruk çıkışı! Beklenmedik karar çıkacak mı sezon sonu?
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Yılmaz Vural’dan ses getirecek Okan Buruk çıkışı! Beklenmedik karar çıkacak mı sezon sonu?

Yılmaz Vural Hoca'dan beklenmedik ve şaşırtan bir Okan Buruk çıkışı geldi.

Foto - Yılmaz Vural’dan ses getirecek Okan Buruk çıkışı! Beklenmedik karar çıkacak mı sezon sonu?

Yılmaz Vural, Galatasaray ve Fenerbahçe gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Davinson Sanchez’i Skriniar’dan daha iyi bulduğunu belirten Vural, Osimhen'in belirsiz geleceğine vurgu yapan teknik adam Okan Buruk’un yurt dışına transfer olabileceğini de ima etti.

Foto - Yılmaz Vural’dan ses getirecek Okan Buruk çıkışı! Beklenmedik karar çıkacak mı sezon sonu?

Türk futbolunun renkli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Galatasaray ve Fenerbahçe gündemine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Vural, hem oyuncu performanslarını hem de takımların genel yapısını masaya yatırdı.

Foto - Yılmaz Vural’dan ses getirecek Okan Buruk çıkışı! Beklenmedik karar çıkacak mı sezon sonu?

Galatasaray’ın savunma hattındaki isimleri değerlendiren Vural, Davinson Sanchez’in performansını övdü ve “Skriniar büyük takım stoperi gibi değil. Kötü oyuncu değil ama hızlı oyuncular karşısında yavaş kalıyor. Davinson Sanchez ise ona göre daha etkili.” dedi.

Foto - Yılmaz Vural’dan ses getirecek Okan Buruk çıkışı! Beklenmedik karar çıkacak mı sezon sonu?

Galatasaray’daki yerli oyuncu katkısına da dikkat çeken Vural, iç huzurun bu sayede sağlandığını belirterek “Büyük takımlarda yerli oyuncular oynamazsa huzursuzluk çıkar. Yönetime dedikodu taşınır, basına yansır. Galatasaray’da böyle bir sorun yok çünkü yerli futbolcular ciddi katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Foto - Yılmaz Vural’dan ses getirecek Okan Buruk çıkışı! Beklenmedik karar çıkacak mı sezon sonu?

Vural, başarılı teknik adamın Avrupa’ya transfer olabileceğini söyledi ve “Okan Buruk çok başarılı. Belki bir gün İtalya’da üst düzey bir kulüpte görev alacak.” dedi.

Foto - Yılmaz Vural’dan ses getirecek Okan Buruk çıkışı! Beklenmedik karar çıkacak mı sezon sonu?

Fenerbahçe-Galatasaray karşılaştırmasına da değinen Vural, iki takım arasındaki farkın düşünüldüğü kadar büyük olmadığını ifade etti ve “Galatasaray’ın oturmuş bir sistemi var. Fenerbahçe geride ama 3-4 kaliteli transferle makas kapanabilir.” ifadelerini kullandı.

