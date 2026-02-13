  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Dünya devleri arasında artık! IFFHS tescilledi! Osimhen o listede...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Dünya devleri arasında artık! IFFHS tescilledi! Osimhen o listede...

Taraflı-tarafsız herkesi gıptayla izlediği Osimhen için çok konuşulacak bir gelişme daha yaşandı.

#1
Foto - Dünya devleri arasında artık! IFFHS tescilledi! Osimhen o listede...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son on yılın en iyi golcülerini açıkladı. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen; Messi, Ronaldo ve Mbappe gibi efsanelerle aynı listede yer alarak dünyanın en üretken forvetlerinden biri olduğunu kanıtladı.

#2
Foto - Dünya devleri arasında artık! IFFHS tescilledi! Osimhen o listede...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2021-2030 dönemini kapsayan "21. Yüzyılın Üçüncü On Yılı"ndaki en üretken uluslararası golcüleri listeledi.

#3
Foto - Dünya devleri arasında artık! IFFHS tescilledi! Osimhen o listede...

Galatasaray'ın forveti Victor Osimhen, Messi ve Ronaldo gibi efsanelerle aynı listede yer alarak dünya futbolunun zirvesine adını yazdırdı.

#4
Foto - Dünya devleri arasında artık! IFFHS tescilledi! Osimhen o listede...

Osimhen, 2021 yılından bu yana milli takım formasıyla kaydettiği 27 golle, Sırp golcü Aleksandar Mitrovic ile birlikte listenin 14. sırasını paylaştı. Bu istatistik, Osimhen’i sadece Afrika’nın değil, dünyanın en istikrarlı bitiricilerinden biri olarak tescilledi.

#5
Foto - Dünya devleri arasında artık! IFFHS tescilledi! Osimhen o listede...

Listenin Üst Sıralarındaki Görünüm: Erling Haaland: 49 Gol Harry Kane: 46 Gol Lionel Messi: 44 Gol Cristiano Ronaldo: 41 Gol Kylian Mbappe: 39 Gol Victor Osimhen: 27 Gol

#6
Foto - Dünya devleri arasında artık! IFFHS tescilledi! Osimhen o listede...

2017'den bu yana Super Eagles formasıyla çıktığı 51 maçta 35 gole ulaşan Osimhen, Nijerya tarihinin en golcü ikinci oyuncusu konumuna yükseldi.

#7
Foto - Dünya devleri arasında artık! IFFHS tescilledi! Osimhen o listede...

2025 yılında hem kulüp hem de milli takım formasıyla toplam 46 gol atan yıldız oyuncu, dünya genelinde yılın en çok gol atan 5. ismi olmayı başardı.

