Türkiye'den yatırımcılar, geçen yıl Yunanistan'ın Altın Vize programına yoğun ilgi gösterirken, yatırım karşılığı oturum izni alanların sayısı yüzde 160 arttı.

Foto - Türklerden altına hücum: Talep yüzde 160 arttı!

Yunanistan'ın yatırım karşılığı oturum hakkı tanıyan "Altın Vize" programında geçen yıl rekor artış yaşandı. Onaylanan toplam oturum izni bir önceki yıla göre yüzde 95 artarken, bu artışın en büyük aktörlerinden biri Türkiye oldu.

Foto - Türklerden altına hücum: Talep yüzde 160 arttı!

TÜRKLER, ÇİNLİLERDEN SONRA EN BÜYÜK İKİNCİ YATIRIMCI OLDU Yunan gazetesi Kathimerini'nin haberine göre 2025 verilerine göre Türk yatırımcılara verilen oturum izni, bir önceki yıla oranla yüzde 160 artarak 3291'e yükseldi. Böylece Türk vatandaşları programdaki izinlerin yüzde 15.9'unu oluşturarak Çinlilerden sonra ikinci en büyük yatırımcı grubu haline geldi.

Foto - Türklerden altına hücum: Talep yüzde 160 arttı!

Gazetenin haberine göre uzmanlar, Türk yatırımcıların bu yoğun ilgisinin arkasında üç temel nedenin yattığını düşünüyor. Bu nedenler arasında ekonomik kaygılar ve enflasyon, kira getirisi ile vizesiz dolaşım ve güvenlik unsurlarının yer aldığı belirtiliyor.

Foto - Türklerden altına hücum: Talep yüzde 160 arttı!

Yunanistan Altın Vize programına 2025 yılında ilgi gösteren diğer ülkeler arasında Çin, İsrail, İran ve ABD bulunuyor. Kathimerini'nin haberine göre Gazze'deki savaş nedeniyle İsraillilerin Yunanistan'a ilgisi yüzde 91.5 artarak 636'ya ulaştı. İran'daki iç karışıklıklar nedeniyle İranlılara verilen Altın Vize sayısının da yüzde 52.5 artarak 816'ya yükseldiği bildirildi./ kaynak: haber7

